AirTag 2 komt eraan en krijgt deze functies (iPhone-nieuws #3)

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de AirTag, die naar verluidt dit jaar verschijnt. Voor deze functies wil je upgraden naar de AirTag 2!



Mark Gurman heeft in het verleden gezegd dat Apple overweegt om de Apple Watch SE van een plastic behuizing te voorzien. Het zou dus goed kunnen dat de volgende Apple Watch SE deze behuizing ook gaat krijgen. Dan komen er waarschijnlijk ook een aantal nieuwe (knallende) kleuren bij.

→ Dit gaat er nog meer veranderen

Volgens geruchten komt Apple met een nieuwe generatie van de AirTag, die dit jaar aangekondigd wordt. Het is de verwachting dat de AirTag 2 een aantal belangrijke nieuwe functies krijgt, die vooral onder de motorkap worden doorgevoerd.

→ Deze nieuwe functies komen eraan

In de iPad 2022 zit een A14-chip. Deze chip is inmiddels alweer meer dan vier jaar oud. Maar als het goed is kunnen we dit jaar (ergens rond de lente) een nieuwe reguliere iPad verwachten. Deze iPad zal dan ook ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence.

→ Maar wat kan de nieuwe iPad nog meer?

Met functies als Apple Intelligence en een eigen chip wil Apple veel goedkope producten verbeteren. Deze ontwikkelingen laten ook op een lichte verschuiving in Apple’s benadering van goedkope apparaten zien. Zo worden er functies geïntroduceerd die je ooit alleen bij de topmodellen zag. De budget-apparaten worden daardoor extra interessant!

→ Bekijk hier de goedkopere Apple-producten die gaan komen

We wachten nog steeds op de volgende generatie van CarPlay, maar er zijn nu nieuwe beelden gelekt van CarPlay 2.0. Het was al duidelijk dat Apple het besturingssysteem uit gaat breiden met widgets. Maar ook qua uiterlijk gaat er wat veranderen.

→ Zo ziet CarPlay 2.0 eruit!

CES staat voor Consumer Electronics Show en de editie van 2025 was van 7 tot 11 januari in Las Vegas. CES 2025 stond ook dit jaar bol van de gadgets, met zowel nuttige als onnozele bedenksels. Dit zijn de gadgets die ons dit jaar opvielen!

→ Dé gadgets van 2025?

Mark Gurman van Bloomberg schrijft al jaren over een nieuwe betaalde dienst waar Apple aan werkt. De dienst moet de enorme gezondheidsambities van Apple gaan ondersteunen. Maar wat is het precies?

→ Deze nieuwe Apple-dienst komt eraan!

WhatsApp heeft een grote update aangekondigd! Er komen veel nieuwe functies naar de berichtendienst. Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, heeft in een persbericht onthuld om welke features het gaat. Vooral de camera wordt uitgebreid in de nieuwe versie van WhatsApp.

→ Bekijk hier alle nieuwe WhatsApp-functies

