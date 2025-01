Apple te duur? Deze acht goedkope apparaten verschijnen in 2025

Het ziet ernaar uit dat Apple in 2025 een relatief groot aantal goedkope apparaten gaat uitbrengen. Dit is wat je kunt verwachten.

Deze goedkope apparaten van Apple komen in 2025

Met ontwikkelingen als Apple Intelligence en eigen chipontwerpen wil Apple veel relatief goedkope producten verbeteren. Op deze manier kan het bedrijf blijven concurreren op een steeds drukkere markt. De ontwikkelingen duiden ook op een lichte verschuiving in Apple’s benadering van goedkope apparaten. Zo worden er functies geïntroduceerd die ooit waren voorbehouden aan topmodellen, zoals OLED-schermen, Face ID en geavanceerde draadloze technologie.

Apple’s eerste eigen modem en Bluetooth-chip komen ook eerst naar de instapmodellen. Daarnaast richt Apple zich op de goedkopere smart home-apparaten, zoals de HomePod mini, Apple TV en Command Center. We verwachten dit jaar in totaal acht nieuwe of vernieuwde goedkope Apple-apparaten:

MacBook Air (M4)

De MacBook Air krijgt eindelijk de M4-chip, die tot 25 procent snellere prestaties levert dan het huidige model. Mogelijk krijgt hij ook ondersteuning voor twee externe beeldschermen en een 12 MP-webcam met Center Stage (Middelpunt). De nieuwe modellen worden in de lente van 2025 gelanceerd en zullen waarschijnlijk hun huidige startprijs van 1299 euro behouden. Alle modellen beginnen nu standaard met 16 GB geheugen.

iPhone SE (4e generatie)

De iPhone SE 4 is ook een van de goedkope apparaten die dit jaar verschijnen. De nieuwe iPhone SE heeft volgens geruchten een ontwerp dat lijkt op dat van de iPhone 14, met een 6,1-inch OLED-scherm, Face ID, een USB-C-poort en een 48 MP-camera aan de achterkant.

Het toestel heeft waarschijnlijk een A18-chip met 8 GB werkgeheugen om Apple Intelligence te ondersteunen en Apple’s eerste eigen 5G-modem. De prijs van de nieuwe iPhone SE, die naar verwachting in maart 2025 op de markt komt, zal waarschijnlijk tussen de 500 en 600 euro liggen.

iPad (11e generatie)

De iPad van de 11e generatie behoudt het 10,9-inch display, maar krijgt waarschijnlijk een A17 Pro- of A18-chip met 8 GB werkgeheugen om Apple Intelligence mogelijk te maken. Het apparaat wordt in het voorjaar van 2025 verwacht, mogelijk voor dezelfde prijs van 409 euro. Waarschijnlijk is een upgrade naar 128 GB ook mogelijk.

AirTag (2e generatie)

Ook de AirTag 2 is een van de goedkope apparaten van 2025. De nieuwe versie heeft een geüpgradede Ultra Wideband-chip voor een drie keer groter volgbereik, een betere Vision Pro-integratie en een fraudebestendige luidspreker voor verbeterde maatregelen tegen stalking. De AirTag 2 wordt medio 2025 gelanceerd, waarschijnlijk voor dezelfde prijs van 39 euro.

Command Center

Apple’s Command Center, ook wel HomePod met Display, wordt een gloednieuw smart home hub-product met een 7-inch display, ingebouwde speakers, een camera voor FaceTime en nabijheidssensors voor dynamische interface-aanpassingen. Het draait op het nieuwe homeOS met Siri-integratie.

De prijs is nog onbekend, maar zal naar verwachting concurrerend zijn met vergelijkbare producten zoals de Amazon Echo Show, die zo’n 110 euro kost. Een duurdere versie van het apparaat op een robotarm verschijnt mogelijk in 2026, dus het eerste Command Center is waarschijnlijk een instapmodel, vergelijkbaar met de HomePod mini.

HomePod mini (2e generatie)

De tweede generatie HomePod mini krijgt naar verwachting een nieuwe interne Wi-Fi- en Bluetooth-chip die Wi-Fi 6E ondersteunt, een verbeterde audiokwaliteit en een tweede generatie Ultra Wideband-chip. We verwachten het apparaat medio 2025 voor een onveranderde prijs van 109 euro.

Apple TV 4K (4e generatie)

Een nieuwe Apple TV 4K is volgens de geruchten uitgerust met een bijgewerkte chip uit de A-serie (waarschijnlijk de A16 of nieuwer), ondersteuning voor Wi-Fi 6E en mogelijk een ingebouwde camera voor FaceTime. Het apparaat komt in 2025 op de markt en de vanafprijs wordt mogelijk lager dan de huidige 169 euro. Daardoor sluit de Apple TV 4K beter aan bij concurrenten zoals de Fire Stick van Amazon.

Apple Watch SE (3e generatie)

De Apple Watch SE 3 krijgt waarschijnlijk een groter beeldscherm, een snellere chip (de S10 of S11) en mogelijk een meer betaalbare plastic behuizing. Het huidige model wordt dit najaar drie jaar oud. Het apparaat wordt eind 2025 verwacht voor een startprijs van 249 euro of mogelijk iets minder om beter te kunnen concurreren met vergelijkbare apparaten.