Apple breidt CarPlay 2.0 uit met widgets: zo ziet dat eruit

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van CarPlay 2.0! Apple breidt de nieuwe generatie van CarPlay uit met widgets. Zo ziet dat eruit.

CarPlay 2.0

We wachten nog steeds op de volgende generatie van CarPlay, maar er zijn nu nieuwe beelden gelekt van CarPlay 2.0. Het was al duidelijk dat Apple het besturingssysteem gaat uitbreiden met widgets. Bij de huidige versie van CarPlay is het nog niet mogelijk om widgets toe te voegen. Als gebruiker heb je weinig vrijheid bij het inrichten van de software, je kunt alleen bepalen welke apps je installeert en in welke volgorde dat gebeurt.

Bij CarPlay 2.0 komt daar verandering in, want dan is het wél mogelijk om widgets toe te voegen. Daarvan zijn nu de eerste beelden gelekt, die zijn opgedoken in een database van de Europese Unie. Daardoor weten we hoe de nieuwe functie eruit zal zien op het scherm van een auto. De widgets lijken sprekend op de onderdelen in iOS, iPadOS en macOS. CarPlay gaat hiermee dus meer lijken op de andere besturingssystemen van Apple.

Zo zien de widgets eruit

Op de schermopnames is te zien dat CarPlay 2.0 dezelfde randen aan de zijkant heeft als de huidige versie van het besturingssysteem. Aan de linkerkant zie je een lijst met applicaties als Kaarten, Apple Music en Instellingen. Rechts is het mobiele bereik en de accu van de iPhone zichtbaar. Nieuw is het middendeel, waar het vanaf CarPlay 2.0 mogelijk is om verschillende widgets toe te voegen.

De beelden tonen hoe de widgets voor de Klok-, Weer en Agenda-app eruit zullen zien bij CarPlay. Deze zien er vrijwel hetzelfde uit als op de iPhone of iPad. Aan de bolletjes onderin het scherm is te zien dat CarPlay meerdere schermen krijgt, waar je verschillende applicaties en widgets kunt toevoegen. Het is nog onduidelijk of je ook het formaat van de widgets kunt aanpassen, zoals nu al het geval is bij iOS en iPadOS.

Release van CarPlay 2.0

Door de nieuwe beelden is er weer meer bekend over CarPlay 2.0. De widgets zijn lang niet de enige nieuwe toevoeging aan CarPlay 2.0, want het besturingssysteem krijgt er veel functies bij. Zo wordt het systeem veel beter geïntegreerd in de auto, waardoor je bijvoorbeeld ook de radio of de airco kunt bedienen met CarPlay. Je hebt dan de fysieke knoppen van de wagen niet meer nodig, maar kunt alles via Apple’s besturingssysteem regelen.

Waar er steeds meer duidelijk wordt over het design van CarPlay 2.0, is er nog vrijwel niks bekend over de releasedatum van het besturingssysteem. Apple kondigde CarPlay 2.0 al in 2022 aan, maar heeft sindsdien weinig meer losgelaten over de officiële release. De eerste auto’s met de nieuwe generatie van CarPlay zouden in 2024 komen, nu weten we dat Apple die deadline niet heeft gehaald. Wanneer CarPlay 2.0 wél komt is nog onduidelijk. De nieuwe beelden bevestigen in ieder geval dat Apple nog werkt aan de nieuwe generatie van CarPlay.