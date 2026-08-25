Apple verrast met twee nieuwe producten (nog vóór het iPhone-event)

Het iPhone-event staat voor de deur, maar Apple heeft verrassend genoeg nu al de eerste nieuwe producten uitgebracht. Om deze toestellen gaat het!

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Mac mini 2026

Apple heeft twee nieuwe producten aangekondigd! De Mac mini 2026 en de Mac Studio 2026 zijn gepresenteerd in een persbericht van Apple. Het is verrassend dat Apple nu al twee nieuwe producten onthult, want het jaarlijkse iPhone-event vindt binnenkort plaats. Apple heeft dit evenement niet afgewacht, in plaats daarvan kun je de Mac mini 2026 nu al bestellen. Hetzelfde geldt voor de Mac Studio 2026, ook die is nu al beschikbaar.

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De Mac mini 2026 heeft een grote upgrade gekregen. De kleinste Mac is uitgerust met de nieuwe M6-chip, met een 12-core CPU en 12-core GPU. Volgens Apple is de processor tot 40 procent sneller dan bij de Mac mini M4, terwijl de grafische prestaties tot twee keer zo hoog liggen. Daardoor starten apps sneller op en verlopen zware taken als videobewerking en gamen een stuk soepeler.

Apple Intelligence (en AI)

Kunstmatige intelligentie speelt een grote rol bij de nieuwe Mac mini. Iedere GPU-core heeft een Neural Accelerator, waardoor AI-taken sneller worden uitgevoerd. Apple spreekt over tot vier keer betere AI-prestaties, terwijl lokale AI-modellen in sommige gevallen tot 4,8 keer sneller draaien dan op de vorige generatie. Daardoor kun je meer AI-taken rechtstreeks op de Mac uitvoeren, zonder steeds afhankelijk te zijn van de cloud.

De verbindingen van de Mac mini zijn eveneens verbeterd. Het ontwerp is grotendeels hetzelfde gebleven, maar de computer ondersteunt nu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 en standaard 2,5Gb Ethernet. Achterop zitten drie Thunderbolt 4-poorten, terwijl de krachtigere uitvoering met M5 Pro drie Thunderbolt 5-poorten krijgt. Dat is vooral handig als je meerdere snelle accessoires, externe schijven of beeldschermen tegelijk wilt aansluiten.

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Mac Studio 2026

De Mac Studio heeft in 2026 ook een flinke upgrade gekregen. De Mac is uitgerust met de nieuwe M5 Ultra-chip, met maximaal een 36-core CPU en 80-core GPU. Apple belooft tot 30 procent betere processorprestaties dan bij de M3 Ultra, terwijl de grafische prestaties met maximaal 40 procent toenemen. De extra rekenkracht zorgt ervoor dat videobewerking, 3D-rendering en andere zware taken sneller verlopen.

De Mac Studio 2026 zet daarnaast sterk in op Apple Intelligence. De M5 Ultra heeft speciale Neural Accelerators in iedere GPU-core, waardoor AI-taken tot 4,5 keer sneller worden uitgevoerd dan bij de vorige generatie. De Mac Studio is samen te stellen met maximaal 512 GB centraal geheugen. Het grote werkgeheugen maakt het mogelijk om zeer grote AI-modellen lokaal te draaien, zonder gegevens naar de cloud te sturen.

Prijs en release van de Mac mini M6

Apple heeft de Mac mini M6 op dinsdag 25 augustus 2026 aangekondigd. De nieuwe Mac kan vanaf vandaag worden vooruitbesteld en ligt vanaf 22 september 2026 in de winkels. In Nederland heeft de Mac mini M6 een beginprijs van 1069 euro. Daarmee is het nieuwe model duurder dan zijn voorganger. Dat is opvallend, want Apple heeft de prijs van de Mac mini eerder dit jaar ook al verhoogd. Zo is het toestel in korte tijd veel duurder geworden.

Naast de reguliere Mac mini met M6 verschijnt een krachtigere uitvoering met de M5 Pro. Die versie krijgt maximaal een 18-core CPU, 20-core GPU en 64 GB centraal geheugen en begint bij 2019 euro. Voor de Mac Studio betaal je nóg meer, die heb je vanaf 3029 euro in huis als je kiest voor de M5 Max-chip. Heb je liever de M5 Ultra-chip? Dan ben je maar liefst 6649 euro kwijt voor de Mac Studio 2026.

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iPhone-event komt eraan

Het is verrassend dat Apple twee nieuwe producten heeft uitgebracht, want het iPhone-event staat voor de deur. Het is de verwachting dat Apple deze week nog de uitnodigingen van het evenement verstuurd. Apple heeft in ieder geval besloten om niet te wachten op het evenement, waardoor we in augustus al twee nieuwe toestellen zien. Dat is eveneens bijzonder, omdat het bedrijf zelden producten uitbrengt in augustus.

De Mac mini en Mac Studio liggen pas eind september in de winkels. In de tussentijd verschijnen er nog veel meer nieuwe producten, zo staan de iPhones en Apple Watches van 2026 ook nog op de planning voor de komende drie weken. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe Apple-producten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele aankondiging van Apple mist!