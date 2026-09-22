Apple brengt nóg twee nieuwe producten uit – en die liggen nu in de winkels

Apple heeft al veel toestellen uitgebracht, maar daar blijft het niet bij. Deze twee nieuwe producten van Apple liggen nú in de winkels!

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Meer nieuwe Apple-producten

Apple heeft twee nieuwe producten uitgebracht! De nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods zijn pas net beschikbaar, maar sinds dinsdag 22 september 2026 liggen nóg twee nieuwe producten van Apple in de winkels. Het gaat om de Mac mini 2026 en de Mac Studio 2026. Apple verraste door deze toestellen eind augustus aan te kondigen, nog voordat het iPhone-event plaatsvond. Zowel de Mac mini 2026 als de Mac Studio 2026 werd op 25 augustus onthuld.

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Ongeveer een maand later kun je de nieuwe Macs eindelijk in de winkels krijgen. Beide toestellen hebben een grote upgrade gekregen, want ze zijn voorzien van nieuwe processors. Dat is helaas ook wel terug te zien aan de prijzen, omdat Apple de nieuwe Mac mini en Mac Studio (veel) duurder heeft gemaakt. Ben je benieuwd waar je de Macs het voordeligst in huis haalt? Hier krijg je de nieuwe Macs van 2026!

De Mac mini 2026 heeft een grote upgrade gekregen. De kleinste Mac is uitgerust met de nieuwe M6-chip, met een 12-core CPU en 12-core GPU. Volgens Apple is de processor tot 40 procent sneller dan bij de Mac mini M4, terwijl de grafische prestaties tot twee keer zo hoog liggen. Daardoor starten apps sneller op en verlopen zware taken als videobewerking en gamen een stuk soepeler. Hier haal je de Mac mini 2026 als eerste in huis:

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De Mac Studio heeft in 2026 eveneens een flinke upgrade gekregen. De Mac is uitgerust met de nieuwe M5 Ultra-chip, met maximaal een 36-core CPU en 80-core GPU. Apple belooft tot 30 procent betere processorprestaties dan bij de M3 Ultra, terwijl de grafische prestaties met maximaal 40 procent toenemen. De extra rekenkracht zorgt ervoor dat videobewerking, 3D-rendering en andere zware taken sneller verlopen. Bekijk hier waar je de Mac Studio direct in huis haalt:

Meer over Apple

Het was een drukke maand voor Apple, want de nieuwe iPhones, Apple Watches, AirPods én Macs zijn in de winkels verschenen. In totaal heeft Apple zeven nieuwe toestellen uitgebracht in september. In oktober komen daar nog meer nieuwe producten bij, want dan staat in ieder geval de release van de iPhone Duo op de planning. Het is de verwachting dat we nog veel meer aankondigingen krijgen, omdat Apple meer in wilt gaan zetten op smart home.

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Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner zien we volgende maand eindelijk de langverwachte HomePad. De combinatie van de HomePod en de iPad moet het centrale punt van je slimme woning worden. De Apple TV 4K 2026 wordt eveneens volgende maand verwacht. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!