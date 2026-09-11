Apple Watch Ultra 4 vs Ultra 3: dit is waarom de Ultra 4 nog beter is

De Apple Watch Ultra 4 is de nieuwste avontuurlijke smartwatch van Apple, maar hoeveel beter is hij eigenlijk dan de Apple Watch Ultra 3?

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Apple Watch Ultra 4 vs Ultra 3

Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 op 9 september 2026 officieel gepresenteerd. Aan het ontwerp verandert weinig, maar onder de motorkap zijn er verschillende belangrijke verbeteringen. Vooral de prestaties, gezondheidsfuncties en batterijduur gaan erop vooruit.

Apple Watch Ultra 3 Apple Watch Ultra 4 Chip S10 S11 Batterij Tot 42 uur Tot 50 uur Behuizing Titanium Titanium Kleuren Naturel titanium of Zwart titanium Naturel titanium of Zwart titanium Software watchOS 26 watchOS 27 Prijs € 707,95 € 898,95

Apple Watch Ultra 4

Ontwerp

Als je een compleet nieuw ontwerp verwachtte, kom je bedrogen uit. De Ultra 4 heeft vrijwel dezelfde robuuste titanium behuizing als zijn voorganger. Ook het grote scherm en de herkenbare Action-knop zijn ongewijzigd. Apple heeft de Ultra 4 vooral van binnen verbeterd. Daardoor lijkt het horloge op het eerste gezicht erg sterk op de Ultra 3, terwijl er tijdens dagelijks gebruik wel degelijk verschillen merkbaar zijn.

S11-chip

De belangrijkste hardware-upgrade is de S11-chip. Die vervangt de S10-chip van de Ultra 3 en zorgt voor betere prestaties en een efficiënter energieverbruik. De extra rekenkracht is bovendien belangrijk voor de nieuwe slimme functies van watchOS 27. Zo kan Siri meer taken uitvoeren en krijgt de Apple Watch nieuwe functies waarbij informatie direct op het horloge wordt verwerkt.

Gezondheidsfuncties

Ook op het gebied van gezondheid maakt de Ultra 4 een flinke stap. Apple heeft de optische en elektrische hartslagsensoren verbeterd. De Ultra 4 kan daardoor veel vaker metingen uitvoeren en registreert onder meer hartslag en hartslagvariabiliteit nauwkeuriger.

Daarnaast introduceert Apple de nieuwe Readiness-score. Die gebruikt gegevens over onder meer slaap, activiteit en gezondheid om aan te geven hoe klaar je lichaam is voor een nieuwe dag of training.

Batterijduur

De grootste praktische verbetering is misschien wel de batterij. De Ultra 3 haalde maximaal 42 uur, terwijl de Ultra 4 tot 50 uur meegaat.

Ook voor lange trainingen is de nieuwe Ultra geschikt. In een speciale Extended Workout-modus kan de batterij tot 25 uur meegaan met GPS en hartslagmeting. Met de uitgebreidere modus loopt dit op tot maximaal 45 uur.

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Conclusie: Apple Watch Ultra 4 vs Ultra 3

De Apple Watch Ultra 4 is vooral interessant voor wie maximale batterijduur, uitgebreide gezondheidsfuncties en sportmogelijkheden belangrijk vindt. Heb je al een Ultra 3, dan is de upgrade niet noodzakelijk vanwege het vrijwel identieke ontwerp. Maar de 50 uur batterijduur, verbeterde sensoren en S11-chip maken de Ultra 4 wel de betere keuze voor nieuwe kopers. Bovendien blijft de vanaf prijs gelijk op 899 euro, waardoor Apple de upgrade extra interessant maakt.

Wil je liever wat geld besparen, dan kun je alsnog de Ultra 3 kopen. Kijk hieronder voor de beste deals, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!