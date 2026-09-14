Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11: dit zijn de grootste upgrades

De Apple Watch Series 12 lijkt op voorganger Series 11, maar aan de binnenkant is er best wat veranderd – dit zijn de belangrijkste upgrades.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11

De nieuwe Apple Watch Series 12 is vooral weer een stukje sneller en slimmer dan de Apple Watch Series 11. We zetten de belangrijkste upgrades voor je op een rij.

Apple Watch Series 12

1. Nieuwe chip

De grootste upgrade is de S11-chip. Daarmee zet de Apple Watch Series 12 voor het eerst sinds de S9 uit 2023 weer een flinke stap vooruit. Apple gebruikt de extra rekenkracht onder meer voor nieuwe gezondheidsfuncties en Apple Intelligence. Ook het werkgeheugen gaat erop vooruit. De Series 12 beschikt over 4 GB RAM, tegenover 2 GB in de Series 11.

2. Betere gezondheidsfuncties

Qua gezondheidsfuncties heeft de Series 12 ook een upgrade gekregen. Apple introduceert een volledig vernieuwd ‘Gezondheids­metingsysteem’, met onder meer een verbeterde hartslagdetectie en een always-on optische sensor. De hartslag kan hierdoor vaker op de achtergrond worden gemeten. Ook wordt hartslagvariabiliteit (HRV) tot 24 keer vaker gemeten en komt er een nieuwe Herstel HRV-functie. Daarnaast is de stappenteller nauwkeuriger geworden.

Een belangrijke nieuwe functie is de app Readiness. De Apple Watch combineert onder meer je activiteit, trainingsbelasting, vitale waarden en slaapscore, en geeft je vervolgens een score van 0 tot 10. Zo weet je direct of je beter nog even kunt herstellen of juist alweer voluit kunt sporten.

3. Meer AI

De Series 12 krijgt bovendien functies die je niet op de Series 11 vindt. Onder de naam Audio Intelligence komen onder meer Siri Samenvatting, Live terugspoelen, verbeterde Muziekherkenning en slimmere Geluidsherkenning naar de smartwatch. Vooral Live terugspoelen is interessant: met een dubbele druk op de Digitale Kroon kun je de vorige 15 seconden van een gesprek als tekst teruglezen.

4. Sneller opladen

De batterijduur blijft officieel 24 uur, maar opladen gaat wel sneller. Met 15 minuten laden haalt de Series 12 een batterijduur tot 12 uur, terwijl de Series 11 het na dezelfde laadtijd tot 8 uur volhoudt. Ook tijdens work-outs houdt de nieuwe Watch het langer vol: tot 10 uur tegenover ongeveer 8 uur bij de Series 11.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11

Heb je al een Apple Watch Series 11? Dan is een upgrade vooral interessant als je veel waarde hecht aan gezondheidsmetingen, AI-functies en sneller opladen. Heb je een ouder model, dan is de Series 12 al snel een goede upgrade.

De Series 11 blijft nog wel een prima keuze als je vooral meldingen, sporttracking en de bekende Apple Watch-functies wilt. Is je budget ruim genoeg, dan raden we de Series 12 aan: de vernieuwingen zitten met name op plekken die de komende jaren belangrijker worden.

Apple Watch Series 12 of Series 11 kopen?

Heb je besloten welke Apple Watch je wilt aanschaffen, houd dan de onderstaande deals in de gaten. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!