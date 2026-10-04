Apple Watch Series 12 vs Samsung Galaxy Watch 9: dit is de beste keuze

De Apple Watch Series 12 en Samsung Galaxy Watch 9 zijn twee nieuwe smartwatches met veel overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen.

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Apple Watch Series 12 vs Samsung Galaxy Watch 9

Apple en Samsung hebben allebei een nieuwe smartwatch uitgebracht, maar ze richten zich op een ander ecosysteem. De Apple Watch Series 12 draait op watchOS 27, terwijl de Galaxy Watch 9 Wear OS gebruikt. Ook qua scherm, opslag, sensoren en compatibiliteit zijn er duidelijke verschillen.

Prijs

De Apple Watch Series 12 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 449 euro voor het 42 mm-model. Je kunt kiezen voor GPS of GPS + Cellular. De 40 mm-versie van de Galaxy Watch 9 koop je vanaf 409 euro. Het prijs verschil is dus niet enorm, maar kan wel verder oplopen afhankelijk van welke versie en uitvoering je kiest.

Wil je een Apple Watch Series 12 aanschaffen? Dan is het verstandig om de actuele prijzen goed te vergelijken, want aanbiedingen kunnen het prijsverschil kleiner maken.

Apple Watch Series 12

Formaat en materiaal

De twee modellen zijn compact, maar hebben wel een andere vorm. De Apple Watch Series 12 van 42 millimeter meet 42 bij 37 millimeter en is 9,7 millimeter dik. De Galaxy Watch 9 van 40 millimeter is 42,7 bij 40,4 millimeter groot en 8,6 millimeter dik. De Galaxy Watch 9 weegt 31,5 gram. De 42 millimeter Apple Watch Series 12 weegt 32,2 gram in aluminium (GPS) en 36,5 gram in titanium.

De Series 12 is verkrijgbaar in Aluminium (Donkerbrons, Zwart, Lichtgoud en Spacegrijs), Titanium (Stralend Goud en Naturel) en Keramiek (Parelwit en Nachtblauw). De De Galaxy Watch 9 heeft een aluminium behuizing en is verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Cream.

Scherm

Op het gebied van schermtechniek kiest Samsung voor een 1,34-inch Super AMOLED-display met een maximale helderheid van 3000 nits. Apple gebruikt een OLED-scherm van 1,77 inch met een helderheid tot 2000 nits. De Galaxy Watch 9 heeft daarnaast een saffieren scherm. De Apple Watch Series 12 heeft, afhankelijk van de uitvoering, een scherm met Ceramic Shield 2 of saffierkristal.

Processor

De Galaxy Watch 9 draait op de Snapdragon Wear Elite SDW6100 , de Apple Watch Series 12 gebruikt Apples nieuwe S11-chip. De Samsung heeft daarbij 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslag, de Apple heeft 1 GB RAM en 64 GB opslag.

Batterij

De Galaxy Watch 9 heeft een batterij van 390 mAh, de Series 12 heeft een lithium-ion-batterij met onbekende capaciteit. Apple claimt voor de Series 12 een batterijduur tot 24 uur bij normaal gebruik. Samsung noemt een batterijduur tot 40 uur met het always-on-display uitgeschakeld en tot 30 uur met het scherm continu ingeschakeld. De daadwerkelijke gebruiksduur hangt uiteraard af van onder meer instellingen, netwerkverbinding en gebruik.

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Gezondheid

Voor gezondheid en sport hebben beide horloges een uitgebreide verzameling sensoren. Zo hebben ze allebei een hartslagmeter, thermometer, barometer, ECG en bloedzuurstofmeter. Apple legt bij de Series 12 daarnaast nadruk op het vernieuwde gezondheidssysteem, met frequentere hartslag- en HRV-metingen en de nieuwe functie Gereedheid.

Compatibiliteit

Dit is misschien wel het belangrijkste verschil. De Apple Watch Series 12 werkt uitsluitend met de iPhone. Apple geeft aan dat je minimaal een iPhone 11 met iOS 27 nodig hebt. De Galaxy Watch 9 werkt juist met Android-telefoons en vereist Android 13 of nieuwer met minimaal 1,5 GB werkgeheugen.

Samsung vermeldt expliciet dat de Galaxy Watch 9 niet met iOS werkt. Heb je dus een iPhone, dan valt de Galaxy Watch 9 af. Gebruik je Android, dan is de Apple Watch Series 12 geen optie.

Conclusie: Apple Watch Series 12 vs Samsung Galaxy Watch 9

De Apple Watch Series 12 en Galaxy Watch 9 zijn allebei moderne smartwatches met veel sensoren en functies. Er zijn wel wat kleine verschillen, maar je keuze wordt in de eerste plaats bepaald door je smartphone. De Apple Watch Series 12 past bij de iPhone en biedt onder meer 64 GB opslag, een groot OLED-scherm en uitgebreide gezondheidsfuncties. De Galaxy Watch 9 is bedoeld voor Android-gebruikers en combineert Wear OS met 32 GB opslag, 2 GB werkgeheugen en een zeer helder AMOLED-scherm.

Gebruik je een iPhone, dan is de Apple Watch Series 12 de beste keuze. Heb je een Android-smartphone, dan kom je uit bij de Galaxy Watch 9. Zo hoef je bij deze twee smartwatches eigenlijk maar één belangrijke vraag te beantwoorden: welke smartphone gebruik je?

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