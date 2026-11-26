Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan komt Black Friday je als geroepen! Deze populaire iPhones scoor je nu met een leuke korting!

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Black Friday bij Vodafone: dit zijn de beste iPhone-deals

Ben je toe aan een nieuwe iPhone of loopt je huidige abonnement bijna af? Dan is dit een mooi moment om over te stappen of te verlengen. Bij Vodafone profiteer je tot en met 6 december van Black Friday-aanbiedingen.

Of je nu voor de nieuwste iPhone gaat, liever wat minder uitgeeft of benieuwd bent naar de eerste opvouwbare iPhone van Apple: er is genoeg om uit te kiezen. We zetten vier interessante toestellen voor je op een rij. De onderstaande toestelprijzen gelden in combinatie met een abonnement.

iPhone 17 met 255 euro korting

Je zou misschien verwachten dat een van de nieuwste iPhones bovenaan de verkooplijstjes staat, maar de iPhone 17 doet het nog altijd ontzettend goed. Sterker nog, het blijkt dat de iPhone 17 in de eerste helft van 2026 wereldwijd de bestverkochte smartphone was.

De iPhone 17 heeft ook een aantal functies gekregen waarvoor je voorheen een Pro-model moest aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan het extra vloeiende 120Hz-scherm. Ook maak je prachtige foto’s en beschikt het toestel over een verbeterde selfie-camera.

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Bij Vodafone haal je de iPhone 17 momenteel al in huis vanaf 864 euro! Bij Apple kost de iPhone 17 nu nog 1119 euro. Je bespaart dus 255 euro!

iPhone 18 Pro met 135 euro korting

Maak je graag foto’s van je kinderen, huisdieren of tijdens een vakantie? Dan is de iPhone 18 Pro de beste keuze. Apple heeft de camera namelijk weer een leuke update gegeven. Je kunt nu zelf het diafragma aanpassen en daarmee wat meer spelen met de scherptediepte in je foto (dit zorgt ervoor dat de achtergrond wat onscherp wordt).

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Ook is het toestel dankzij de A20 Pro-chip razendsnel en gaat de batterij langer mee dan die van zijn voorganger. Bij Vodafone betaal je voor de iPhone 18 Pro momenteel 1344 euro. Bij Apple betaal je nog 1479 euro, dat scheelt je 135 euro.

iPhone 18 Pro Max met 141 euro korting

Kijk je regelmatig series op je telefoon of vind je een groot scherm gewoon prettig? Dan moet je bij de iPhone 18 Pro Max zijn. Met zijn scherm van 6,9 inch heb je alle ruimte om te scrollen, gamen en filmpjes te kijken.

Daarnaast gaat de batterij tot wel zes uur langer mee dan die van zijn voorganger. Je haalt dit topmodel bij Vodafone in huis vanaf 1488 euro. Bij Apple betaal je nog 1629 euro. Je bespaart dus 141 euro!

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iPhone Duo met 203 euro korting

Wil je eens iets totaal anders? Met de iPhone Duo heeft Apple voor het eerst een opvouwbare iPhone uitgebracht. Klap je het toestel open, dan heb je ineens een scherm van 7,6 inch voor je neus.

Handig als je twee apps tegelijkertijd wilt gebruiken, bijvoorbeeld om een vakantie uit te zoeken terwijl je met iemand aan het appen bent.

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Bij Vodafone is de iPhone Duo verkrijgbaar vanaf 2136 euro. Bij Apple betaal je nog 2339 euro. Dit scheelt je dus 203 euro.

Combineer Vodafone met Ziggo en bespaar nóg meer

Heb je ook internet van Ziggo in huis? Dan zit je helemaal goed. Door Vodafone en Ziggo te combineren, profiteer je van maximaal 20 euro korting per maand. Dat is tot wel 240 euro per jaar! Bovendien krijg je dubbele data bij een geschikte Vodafone-databundel.

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Zo bespaar je niet alleen op je nieuwe iPhone, maar ook iedere maand op je vaste lasten. Heb je nog geen Ziggo thuis? Dan profiteer je deze Black Friday ook nog eens van een goede welkomstactie! Je ontvangt namelijk een gratis Samsung tv met een soundbar of torenhoge korting.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

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