Ben op zoek naar goedkope AirPods Pro 3? Bij Amazon Duitsland zijn de populaire oortjes van Apple nu wel héél voordelig te scoren!

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AirPods Pro 3 met 80 euro korting bij Amazon

Voor de beste Black Friday-deals moet je soms even over de grens kijken. Want bij de oosterburen zijn soms nóg betere kortingen te vinden. Zo betaal je nu bij Amazon Duitsland slechts 169,99 euro voor de AirPods Pro 3!

Bij Apple zelf betaal je 249 euro voor de draadloze oortjes. Je bespaart dus maar liefst 80 euro op de adviesprijs, wat neerkomt op een korting van ruim 32 procent.

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Dit hebben de AirPods Pro 3 te bieden

Het grootste voordeel van de AirPods Pro 3 is de actieve ruisonderdrukking. Hiermee heb je minder last van omgevingsgeluiden, zoals een drukke trein vol pratende mensen of die ene collega op kantoor die net wat te luidruchtig aan zijn online vergadering begint.

Ook voor de sportievelingen zijn de AirPods Pro 3 interessant. De oortjes kunnen namelijk je hartslag tijdens het sporten meten. Daarnaast zijn ze bestand tegen stof, zweet en water (IP 57). Bij de oortjes krijg je vijf verschillende maten siliconen dopjes, zodat je zelf kiest welke het prettigst zitten.

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Je hoeft de AirPods Pro 3 bovendien niet voortdurend aan de oplader te leggen. Op een volle batterij luister je tot acht uur naar muziek met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Met het oplaaddoosje erbij is dat zelfs 24 uur. En zijn je oortjes toch leeg? Na vijf minuten in het doosje luister je alweer ongeveer een uur verder.

Of je de AirPods Pro 3 nu voor jezelf koopt of iemand ermee verrast tijdens de feestdagen, met deze Black Friday-deal ben je in ieder geval een stuk goedkoper uit. Houd bij het bestellen via Amazon Duitsland wel rekening met eventuele verzendkosten naar Nederland. Maar zelfs dan zijn deze AirPods Pro 3 nog steeds zeer goedkoop!

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