Gratis de Eredivisie kijken in 2027? Met deze tijdelijke actie krijg je twaalf maanden gratis toegang tot ESPN, maar wacht niet te lang!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden Kijk gratis naar Eredivisie Bekijk de actie

Eredivisie gratis kijken met deze tijdelijke actie

Black Friday 2026 is begonnen en dat betekent dat veel providers weer stunten met aanbiedingen. Ben je een groot voetballiefhebber? Dan is het verstandig om de actie van Youfone in de gaten te houden. De provider geeft op dit moment twaalf maanden ESPN Compleet cadeau bij alle Internet & TV-abonnementen. Daarmee kun je een jaar lang de wedstrijden van de Eredivisie volgen, zonder extra abonnementskosten voor het sportpakket.

Met ESPN Compleet kijk je niet alleen naar de Eredivisie, maar volg je ook de Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie. Het pakket geeft toegang tot de ESPN-zenders, waardoor je iedere speelronde de Nederlandse voetbalcompetities kunt volgen. De gratis periode gaat in zodra het pakket wordt geactiveerd. Sluit je het abonnement eind 2026 af, dan loopt je gratis ESPN-periode dus tot eind 2027, afhankelijk van de ingangsdatum. Dit is dus dé manier om heel 2027 gratis naar de Eredivisie te kijken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit krijg je bij Youfone helemaal gratis

Een groot voordeel van de aanbieding is dat je ESPN Compleet twaalf maanden gratis krijgt. Normaal betaal je voor dit sportpakket 10 euro per maand, waardoor je in totaal 120 euro bespaart in 2027. Je kunt alle wedstrijden van de Eredivisie volgen, maar kijkt ook naar de Keuken Kampioen Divisie en andere sporten. Met ESPN Watch volg je de wedstrijden bovendien op je smartphone, tablet of laptop, zodat je niet altijd thuis voor de televisie hoeft te zitten.

Dat is niet het enige voordeel, want de provider heeft extra voordelen tijdens Black Friday. Youfone heeft op dit moment verschillende Internet & TV-abonnementen waar je uit kunt kiezen, hoeveel voordeel je krijgt verschilt per abonnement. Tijdens Black Friday krijg je bij een tweejarig abonnement de eerste veertien maanden 50 procent korting. De tijdelijke actieprijzen en de normale maandbedragen staan hieronder:

Youfone-abonnement Eerste 14 maanden Daarna Internet & TV Standaard 19,75 euro p/m 39,50 euro p/m Internet & TV Comfort 22,50 euro p/m 45,00 euro p/m Internet & TV Comfort+ 23,75 euro p/m 47,50 euro p/m Prijzen gecontroleerd op 27 november 2026. De tarieven gelden voor tweejarige abonnementen met standaard internet vanaf 50 Mbit/s. De beschikbare snelheid hangt af van je adres.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het goedkoopste abonnement kost tijdens de actieperiode dus slechts 19,75 euro per maand. Je ontvangt daarmee 47 televisiezenders, een wifi-modem en toegang tot de Youfone TV-app. Wil je meer televisiezenders en extra functies, zoals programma’s opnemen en terugkijken? Dan kun je voor Comfort of Comfort+ kiezen. ESPN Compleet krijg je bij alle drie de pakketten het eerste jaar cadeau, waardoor je flink bespaart op zowel je internet- en tv-abonnement als het sportpakket.

Zo profiteer je van de gratis Eredivisie-actie

Wil je in 2027 zoveel mogelijk wedstrijden van de Eredivisie gratis kijken? Dan is het verstandig om de aanbieding van Youfone te bekijken. Kies een Internet & TV-abonnement dat bij je past en ontvang twaalf maanden ESPN Compleet cadeau. Je betaalt tijdens het actiejaar alleen de kosten van je gekozen internet- en tv-abonnement, zonder extra maandbedrag voor ESPN Compleet. Zo regel je nu al dat je in 2027 kosteloos naar je favoriete voetbalwedstrijden kijkt.

Na twaalf maanden stopt het gratis ESPN-pakket automatisch. Je hoeft het sportabonnement dus niet zelf op te zeggen om extra kosten te voorkomen. Wil je daarna blijven kijken? Dan kun je ESPN Compleet opnieuw inschakelen via MyYoufone. De kans is daarnaast groot dat je in 2027 opnieuw interessante aanbiedingen krijgt met Black Friday, waarmee je tegen die tijd opnieuw geld kunt besparen. Met deze actie bespaar je in ieder geval heel 2027 op het sportpakket en volg je de Eredivisie zonder extra ESPN-kosten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

Lees ook onze andere artikelen over Black Friday