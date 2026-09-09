Apple Watch Series 12 kopen: vergelijk straks alle prijzen & aanbiedingen

Wil je de Apple Watch Series 12 kopen? Apples nieuwste smartwatch is officieel aangekondigd en kun je nu al vooruitbestellen. De Apple Watch Series 12 heeft een adviesprijs vanaf 449 euro en verschijnt op vrijdag 18 september 2026. Je kiest opnieuw uit 42 en 46 millimeter, maar dit jaar zijn er uitvoeringen van aluminium, titanium én keramiek.

De Series 12 heeft onder meer een snellere S11-chip, een vernieuwd gezondheidsmetingssysteem en nieuwe functies voor je gezondheid en herstel. Ook gaat de batterij tot 24 uur mee. Op deze pagina vind je alle officiële Apple Watch Series 12-prijzen en lees je waar je de nieuwe Apple Watch nu kunt bestellen.

Apple Watch Series 12 is nu te bestellen

Apple heeft de Apple Watch Series 12 op 9 september 2026 aangekondigd en de voorverkoop is direct van start gegaan. Bestel je de smartwatch nu, dan wordt hij vanaf vrijdag 18 september 2026 geleverd. Vanaf die dag ligt de Series 12 ook officieel in de winkels.

Onze prijsvergelijker voor de Apple Watch Series 12 is nog niet beschikbaar. Wil je de nieuwe Apple Watch alvast bestellen? Bekijk hem dan bij onderstaande webshops.

Apple Watch Series 12

Zodra onze prijsvergelijker live staat, vind je op deze pagina automatisch de actuele prijzen en aanbiedingen van verschillende Nederlandse winkels. Zo zie je direct waar jouw favoriete Apple Watch Series 12 het goedkoopst is.

Apple Watch Series 12 prijzen

De Apple Watch Series 12 heeft een officiële adviesprijs van 449 euro. Voor dat bedrag krijg je het aluminium model van 42 millimeter met gps. De grotere uitvoering van 46 millimeter begint dit jaar bij 499 euro.

Wil je ook zonder je iPhone kunnen bellen, berichten versturen en mobiel internet gebruiken? Dan heb je de uitvoering met GPS + Cellular nodig. Die begint bij 569 euro.

Dit zijn de officiële Nederlandse adviesprijzen:

Apple Watch Series 12 42 millimeter 46 millimeter Aluminium (GPS) 449 euro 499 euro Aluminium (GPS + Cellular) 569 euro 619 euro Titanium (GPS + Cellular) 799 euro 849 euro Keramiek 1049 euro 1099 euro

Vooral bij de aluminium uitvoering van 46 millimeter is de Apple Watch duurder geworden. De 42mm-versies beginnen op hetzelfde prijsniveau als vorig jaar, terwijl je voor de grotere aluminium Series 12 meer betaalt.

Nieuw is de keramische Apple Watch Series 12. Deze uitvoering is verkrijgbaar in Parelwit en Nachtblauw en begint bij 1049 euro. Daarmee is keramiek veruit de duurste uitvoering van de Series 12.

Hierbij de actuele Apple Watch Series 11 en Apple Watch Series 10 prijzen ter vergelijking.

Welke Apple Watch Series 12 moet je kopen?

Voor de meeste mensen is de aluminium Apple Watch Series 12 met gps de interessantste keuze. Je krijgt alle belangrijke nieuwe functies van de Series 12, maar betaalt met 449 euro de laagste prijs.

Het formaat is vooral een kwestie van voorkeur. De Apple Watch Series 12 verschijnt in 42 en 46 millimeter. Het grotere model heeft meer schermruimte, maar kost bij aluminium 50 euro extra.

Wil je de Apple Watch regelmatig gebruiken zonder dat je iPhone in de buurt is? Kies dan voor GPS + Cellular. Daarmee kun je met een geschikt mobiel abonnement onder meer bellen, berichten ontvangen en muziek streamen zonder dat je iPhone verbonden is. Voor Cellular betaal je bij de aluminium uitvoering 120 euro extra.

De titanium en keramische uitvoeringen zijn vooral interessant als je meer waarde hecht aan het materiaal en de uitstraling van het horloge. Functioneel zijn de verschillen met de aluminium Series 12 kleiner dan het prijsverschil doet vermoeden.

Apple Watch Series 12 kleuren

Apple brengt de Series 12 in acht verschillende uitvoeringen uit. Welke kleuren beschikbaar zijn, hangt af van het materiaal dat je kiest.

De aluminium Apple Watch Series 12 verschijnt in Donkerbrons, Lichtgoud, Zwart en Spacegrijs. Bij titanium kun je kiezen uit Stralend Goud en Naturel. Voor het eerst sinds jaren is er daarnaast weer een keramische Apple Watch, in Parelwit en Nachtblauw.

De gekozen kleur heeft in principe geen invloed op de basisprijs. Het horlogebandje dat je kiest kan de uiteindelijke prijs wel veranderen.

Dit is er nieuw aan de Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 lijkt aan de buitenkant sterk op zijn voorganger, maar Apple heeft vooral de hardware en gezondheidsfuncties vernieuwd.

Een belangrijke verbetering is de S11-chip. Deze nieuwe processor maakt de Series 12 sneller en energiezuiniger. Apps openen sneller en de Apple Watch heeft meer rekenkracht voor nieuwe functies in watchOS 27.

Ook het gezondheidsmetingssysteem is vernieuwd. De nieuwe optische hartslagsensor meet je hartslag veel vaker en Apple houdt ook je hartslagvariabiliteit uitgebreider bij. Daarmee krijg je meer inzicht in onder meer stress en herstel. De nieuwe functie Gereedheid gebruikt verschillende gezondheidsgegevens om aan te geven of je lichaam klaar is voor een stevige training of juist wat meer rust kan gebruiken.

Andere bekende gezondheidsfuncties blijven aanwezig, zoals de Ecg-app, saturatiemeting, slaapscore, slaapapneumeldingen en meldingen bij hoge bloeddruk.

De aluminium Series 12 krijgt bovendien Ceramic Shield 2. Volgens Apple is het glas daardoor beter bestand tegen krassen dan het Ion-X-glas van eerdere generaties.

Batterijduur van de Apple Watch Series 12

Apple belooft voor de Apple Watch Series 12 een batterijduur van tot 24 uur bij normaal gebruik. In de energiebesparingsmodus loopt dat op tot 38 uur.

Ook snelladen wordt ondersteund. Ongeveer 15 minuten opladen is volgens Apple voldoende voor maximaal 12 uur gebruik. Van 0 naar 80 procent opladen duurt ongeveer een half uur.

Dat maakt de Series 12 vooral gemakkelijker tussendoor op te laden, bijvoorbeeld tijdens het douchen of voordat je gaat slapen.

Apple Watch Series 12 prijzen vergelijken

De officiële adviesprijs vertelt niet altijd waar je de Apple Watch Series 12 uiteindelijk het goedkoopst koopt. Nederlandse webshops bepalen zelf hun verkoopprijs en kunnen na de introductie korting geven.

Zodra onze prijsvergelijker beschikbaar is, vergelijken we hier automatisch de prijzen van verschillende winkels. Je kunt dan eenvoudig zoeken naar de uitvoering die je wilt hebben en zien welke webshop de laagste prijs rekent.

Daarbij kun je onder meer rekening houden met het formaat van 42 of 46 millimeter, het materiaal, GPS of GPS + Cellular, de kleur, het horlogebandje en de levertijd.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk.

Apple Watch Series 12

Wanneer verschijnt de Apple Watch Series 12?

De Apple Watch Series 12 is op 9 september 2026 officieel aangekondigd en kan inmiddels worden vooruitbesteld. De officiële releasedatum is vrijdag 18 september 2026. Vanaf die dag worden de eerste bestellingen geleverd en ligt de nieuwe Apple Watch in de winkels.

Wil je de Apple Watch Series 12 zo goedkoop mogelijk kopen? Houd dan deze pagina in de gaten. Zodra onze prijsvergelijker beschikbaar is, vind je hier automatisch de actuele prijzen en aanbiedingen voor alle belangrijke uitvoeringen.

Is het prijsverschil klein en wil je de nieuwste functies? Dan ligt de Apple Watch Series 12 voor de hand. Is een Series 11 of Series 10 honderden euro’s goedkoper en gebruik je de belangrijkste nieuwe functies nauwelijks? Dan kan een ouder model juist de betere koop zijn.

Door de verschillende Apple Watches naast elkaar te zetten, bepaal je makkelijker welke Apple Watch de beste prijs-kwaliteitverhouding voor jou heeft.

Wanneer kun je de Apple Watch Series 12 kopen?

Apple kondigt de Apple Watch Series 12 naar verwachting op 9 september 2026 aan. Kort na de presentatie zal het nieuwe horloge waarschijnlijk via de Apple Store te bestellen zijn en openen ook Nederlandse webshops hun bestelpagina’s.

Zodra winkels hun prijzen publiceren, gaat ook onze Apple Watch Series 12-prijsvergelijker live. In de eerste weken na de release liggen de prijzen doorgaans nog dicht bij de officiële adviesprijs van Apple. Naarmate de Watch langer verkrijgbaar is, ontstaan er meestal grotere prijsverschillen tussen webshops en verschijnen de eerste aanbiedingen.

Wil je de Apple Watch Series 12 zo goedkoop mogelijk kopen? Vergelijk dan bovenaan deze pagina de actuele prijzen per uitvoering. Zo zie je direct welke winkel jouw gewenste Apple Watch Series 12 voor de beste prijs aanbiedt en voorkom je dat je onnodig te veel betaalt.