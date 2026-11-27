Hoewel de iPhone 18 Pro pas enkele maanden op de markt is, hebben we op deze mooie Black Friday-dag een goede deal gespot. Zo’n lage prijs hebben we tot nu toe nog niet gezien voor deze krachtpatser, dus wees er snel bij!
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iPhone 18 Pro vanaf 768 euro: 48% korting
De iPhone 18 Pro is pas sinds september verkrijgbaar en we vonden de afgelopen weken door de Black Friday-periode al hele goede aanbiedingen voor het toestel. Toen haalde je hem vanaf zo’n 1000 euro in huis.
Toch gaat Belsimpel daar vandaag overheen. In combinatie met een Odido-abonnement scoor je hem al vanaf 768 euro. Dat scheelt dus weer bijna 250 euro. Wees er snel bij, want we weten niet hoelang de prijs zo laag blijft.
Zelfs als je voor 2GB kiest, blijft de prijs van de iPhone 18 Pro onder de 1000 euro. Neem je de abonnementskosten mee in je totaalberekening, dan ben je op deze manier zelfs goedkoper uit dan een los toestel (€ 1.399,- bij bol.com plaza). Een héle goede Black Friday-deal dus!
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iPhone 18 Pro met een andere provider: dit zijn de prijzen
Ben je geen fan van Odido of heb je liever een andere provider om een andere reden? Dat kan natuurlijk ook, maar dan betaal je wel een hogere prijs. We zetten ze hieronder voor je op een rij.
|Provider
|Bij de provider zelf
|Bij Belsimpel
|Odido
|Voor €1239
|Vanaf €768
|KPN
|Voor €1248
|Vanaf €1056
|Vodafone
|Voor €1344
|Vanaf €1121
Dit is de iPhone 18 Pro: krachtig en uitstekende camera’s
In september verscheen de iPhone 18 Pro en hoewel we geen hoge kortingen verwachtten, scoor je hem nu tóch voor een wel heel aantrekkelijke prijs. In ruil hiervoor krijg je een krachtig toestel met een A20 Pro-chip en de camera heeft nu een variabel diafragma. Hiermee heb je meer controle over de hoeveelheid licht die op je lens valt.
Dit resulteert in mooiere foto’s met scherptediepte-effect. Ook zijn er nieuwe Pro-regelaars, zodat je verschillende instellingen handmatig kunt aanpassen. Eén van de andere pluspunten is de batterij, want die gaat erg lang mee: net zo lang als de 17 Pro Max van vorig jaar.
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