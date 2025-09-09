Wil jij de Apple Watch Series 11 kopen?

Apple onthulde de Apple Watch Series 11 tijdens het ‘Awe dropping‘-event op 9 september 2025. Voorganger Apple Watch Series 10 heeft vorig jaar een grote update gehad, waardoor de update van dit jaar relatief klein is.

Wanneer de Apple Watch Series 11 in de eerste webwinkels beschikbaar is, verschijnen de actuele prijzen in de prijsvergelijker. Je kunt bij het zoeken naar de nieuwe smartwatch onderscheid maken tussen het formaat en de connectiviteit van de Apple Watch. Zo weet je zeker dat je de laagste prijzen ziet van het model, waarnaar jij op zoek bent. De prijsvergelijker gaat live, zodra de Apple Watch Series 11 verkrijgbaar is.

Wat kost de Apple Watch Series 11?

Doorgaans neemt Apple de startprijzen van de huidige Apple Watch over bij de release van een nieuwe smartwatch. Dat betekent dat Apple Watch Series 11 dezelfde beginprijs krijgt als de Apple Watch Series 10. In dat geval kun je de Apple Watch Series 11 kopen voor 449 euro bij Apple zelf. Je ontvangt hem dan op vrijdag 19 september.

Apple Watch Series 11 42 millimeter 44 millimeter Aluminium (GPS) 449 euro 479 euro Aluminium (GPS + Cellular) 569 euro 599 euro Titanium (GPS + Cellular) 799 euro 849 euro

Vind je de prijzen te hoog? Dan is het aan te raden om de Apple Watch Series 11 bij een andere aanbieder te kopen. Gebruik deze prijsvergelijker om de beste prijs te vinden. Waar Apple het gehele jaar dezelfde beginprijs aanhoudt, krijg je bij derde partijen vaak hoge kortingen. Zo betaal je uiteindelijk veel minder voor de nieuwe Apple Watch, de laagste prijzen zie je straks in de prijsvergelijker op deze pagina. Voor de Apple Watch Series 10 betaal je op dit moment nog maar € 349,95.

Apple Watch Series 11: dit zijn de verbeteringen

De Apple Watch Series 11 is nu officieel aangekondigd, Het toestel draait in ieder geval op een nieuwe processor en krijgt meer gezondheidsfuncties:

Apple Watch Series 11 draait op de S11-chip ;

; Heeft een bloeddrukmeter ;

; Voorzien van een nieuwe 5G-chip ;

; Draait op watchOS 26 ;

; Apple Intelligence komt naar de Apple Watch.

komt naar de Apple Watch. 2x meer krasvast scherm dan voorganger

Hoe vind ik de beste Apple Watch Series 11 aanbieding?

Je hebt bij de Apple Watch Series 11 de keuze uit verschillende kleuren en kunt kiezen voor een geavanceerdere uitvoering met Cellular. De behuizing is beschikbaar in 42 of 46 millimeter. De laagste prijzen verschijnen na de release van de Apple Watch Series 11 op deze pagina in onze prijsvergelijker.