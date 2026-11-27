Wil je een thuisbatterij kopen? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Dankzij Black Friday krijg je flinke kortingen op verschillende thuisbatterijen. Of je nu minder dan 800 euro wilt uitgeven of een budget van 2000 euro hebt: dit zijn de beste thuisbatterijen in iedere prijsklasse.

Dé beste thuisbatterij van dit moment

Nu de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt, wordt het steeds interessanter om je zelf opgewekte stroom op te slaan. Gelukkig hoef je tegenwoordig geen duizenden euro’s meer uit te geven aan een thuisbatterij. Bovendien sluit je steeds meer modellen zelf aan via het stopcontact. Hieronder zetten we onze favorieten per prijsklasse voor je op een rij.

* Het maximale vermogen is afhankelijk van de installatie. Voor een hoger ontlaadvermogen dan 800 watt is doorgaans een geschikte aparte groep of vaste aansluiting nodig. De genoemde prijzen zijn actieprijzen en kunnen wijzigen.

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Thuisbatterij onder de 800 euro

Heb je een beperkt budget, maar wil je wel een thuisbatterij die je in de toekomst kunt uitbreiden? Dan is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ wat ons betreft de beste keuze. Dankzij Black Friday haal je deze thuisbatterij al voor 795 euro in huis.

De batterij heeft een opslagcapaciteit van 2,4 kWh. Dat is vooral interessant als je overdag een beperkt overschot aan zonnestroom hebt en deze energie ’s avonds wilt gebruiken. Blijkt na verloop van tijd dat je toch meer opslagruimte nodig hebt? Dan breid je de batterij eenvoudig uit tot 16,8 kWh.

Een groot voordeel is dat je geen installateur nodig hebt om de batterij in gebruik te nemen in de standaardmodus. Je steekt de stekker in het stopcontact, koppelt de batterij aan de Zendure-app en gaat aan de slag. Met een geschikte P1-meter stemt de batterij het laden en ontladen af op je stroomverbruik.

Ook bij een stroomstoring komt de Zendure van pas. Via de ingebouwde noodstroomaansluiting voorzie je aangesloten apparaten van stroom met een vermogen tot 2400 watt.

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De belangrijkste specificaties:

Prijs: vanaf 795 euro (bij Techpunt)

Capaciteit: 2,4 tot 16,8 kWh

Uitbreidbaar: ja, met maximaal vijf extra accumodules

Ontlaadvermogen: 800 tot 2400 watt per omvormer

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, tot 2400 watt

Installatie: plug-and-play, geschikte aparte groep voor hoger vermogen

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Thuisbatterij onder de 1.500 euro: AlphaEss Vitapower

# 1 AlphaEss Vitapower: 999 euro

Mag je thuisbatterij iets meer kosten? Dan is de AlphaESS VitaPower 3600 AC onze favoriet. Voor 1199 euro krijg je een thuisbatterij met 4 kWh opslagcapaciteit, een krachtige omvormer en een uitgebreide noodstroomfunctie.

Het grote voordeel van de AlphaESS is de combinatie van gebruiksgemak en vermogen. Via een normaal stopcontact levert de thuisbatterij maximaal 800 watt. Laat je hem professioneel aansluiten, dan profiteer je van een maximaal vermogen van maar liefst 3680 watt. Hierdoor kun je een groter deel van het stroomverbruik van je woning opvangen.

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De thuisbatterij is bovendien modulair opgebouwd. Je begint met 4 kWh en breidt de opslagcapaciteit indien nodig uit naar 8, 12 of 16 kWh. Je hoeft dus niet meteen veel geld uit te geven aan opslag die je misschien helemaal niet nodig hebt.

Ook de noodstroomfunctie is een groot pluspunt. Bij een stroomstoring schakelt de batterij binnen 10 milliseconden over naar de back-upvoorziening. Via de speciale uitgang is er een continu vermogen van 3680 watt beschikbaar.

De belangrijkste specificaties:

Prijs: 1.199 euro

Capaciteit: 4 tot 16 kWh

Uitbreidbaar: ja, in stappen van 4 kWh

Ontlaadvermogen: 800 tot 3680 watt

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, tot 3680 watt

Installatie: plug-and-play of vaste aansluiting

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# 2 Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro: 1.499 euro

Wil je iets meer opslagcapaciteit en vind je slimme automatisering belangrijk? Dan is de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro een interessant alternatief. De batterij beschikt over 5 kWh opslagcapaciteit en is uit te breiden tot 30 kWh.

Anker onderscheidt zich met zijn slimme software, die rekening houdt met dynamische energieprijzen, het weer en je stroomverbruik. Ook ondersteunt de batterij Home Assistant en kun je zonnepanelen rechtstreeks aansluiten.

Prijs: 1.499 euro (bij Techpunt)

Capaciteit: 5 tot 30 kWh

Uitbreidbaar: ja

Ontlaadvermogen: 800 tot 2500 watt

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, tot 2500 watt

Installatie: plug-and-play, aangepaste installatie voor maximaal vermogen

Bekijk de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

# 3 CONOW Atlas 6000 AC: 1369 euro

Wil je vooral zoveel mogelijk opslagcapaciteit voor je geld? Dan is de CONOW Atlas 6000 AC een goede optie. Voor 1399 euro krijg je ruim 6 kWh opslagcapaciteit. Dankzij de AirMesh-technologie kun je bovendien meerdere thuisbatterijen draadloos met elkaar laten samenwerken. De batterij is geschikt voor bestaande zonnepaneelinstallaties en beschikt over een ingebouwde noodstroomvoorziening.

Prijs: 1.399 euro (bij Bol.com)

Capaciteit: circa 6 tot 60 kWh

Uitbreidbaar: ja, door complete units te koppelen

Ontlaadvermogen: 800 tot 3000 watt

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, tot 3000 watt

Installatie: plug-and-play of geschikte aparte groep

Bekijk de CONOW Atlas 6000 AC

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Thuisbatterij onder de 2.000 euro

#1 Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+: 8 kWh voor 1.745 euro

Ben je op zoek naar een thuisbatterij met veel opslagcapaciteit voor een scherpe prijs? Dan is de Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ onze absolute favoriet onder de 2000 euro. Dankzij Black Friday haal je voor 1745 euro maar liefst 8 kWh aan opslagcapaciteit in huis. Daarmee betaal je omgerekend slechts 206 euro per kWh.

De SolarFlow 3000 Mix AC+ is speciaal ontwikkeld voor huishoudens die al zonnepanelen op het dak hebben liggen. Je hoeft je bestaande omvormer niet te vervangen en kunt de thuisbatterij via het stopcontact aansluiten. Met een maximaal AC-vermogen van 3000 watt is de thuisbatterij bovendien een stuk krachtiger dan veel instapmodellen, mits je elektrische installatie daarvoor geschikt is. Ook beschikt de batterij over een noodstroomaansluiting die maximaal 3680 watt levert.

Zendure belooft daarnaast een rendement van 90 procent en een levensduur van maximaal 10.000 laadcycli. Een nadeel ten opzichte van de SolarFlow 2400 AC+ is alleen wel dat je geen losse uitbreidingsaccu’s kunt toevoegen.

De belangrijkste specificaties:

Prijs: 1745 euro

Capaciteit: 8 kWh

Uitbreidbaar: nee

Ontlaadvermogen: tot 3000 watt

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, tot 3680 watt

Installatie: plug-and-play, geschikte elektrische installatie voor maximaal vermogen

Heb je een behoorlijk overschot aan zonnestroom? Dan is dit wat ons betreft een van de interessantste Black Friday-deals op het gebied van thuisbatterijen.

#2 SAMDUO Nex E6000: 6 kWh voor 1.599 euro

De SAMDUO Nex E6000 onderscheidt zich vooral door zijn opvallend slanke ontwerp. De thuisbatterij is nog geen 12 centimeter dik, waardoor je hem gemakkelijk een plekje geeft in huis. Ondanks het compacte ontwerp beschikt hij over 6 kWh opslagcapaciteit.

Het systeem is bovendien uit te breiden tot maar liefst 90 kWh door meerdere exemplaren te combineren. Dankzij de twee noodstroomstopcontacten kun je ook tijdens een stroomstoring verschillende apparaten blijven gebruiken.

Prijs: 1.599 euro

Capaciteit: 6 tot 90 kWh

Uitbreidbaar: ja, met maximaal 15 units in totaal

Laadvermogen: maximaal 2600 watt

Ontlaadvermogen: 800 watt per unit

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, tot 2600 VA

Installatie: plug-and-play

Bekijk de actie bij SAMDUO Nex E6000

#3 Anker SOLIX Solarbank Max AC: 7 kWh voor 1795 euro

Vind je een hoog vermogen belangrijk, maar wil je de thuisbatterij later ook kunnen uitbreiden? Dan is de Anker SOLIX Solarbank Max AC een uitstekend alternatief voor de Zendure. Met 7 kWh opslagcapaciteit en een maximaal ontlaadvermogen van 3500 watt heeft de batterij behoorlijk wat in huis.

Met vijf extra accumodules breid je het systeem uit tot maximaal 42 kWh. Bovendien is de batterij voorzien van een display waarop je direct de belangrijkste informatie afleest.

Prijs: 1.799 euro (bij Techpunt)

Capaciteit: 7 tot 42 kWh

Uitbreidbaar: ja

Ontlaadvermogen: 800 tot 3500 watt

Garantie: 10 jaar

Noodstroom: ja, via een afzonderlijk stopcontact

Installatie: plug-and-play of aansluiting op een geschikte aparte groep

Bekijk de Anker SOLIX Solarbank Max AC

Welke capaciteit moet je kiezen voor je thuisbatterij?

Hoe groter de capaciteit van je thuisbatterij, hoe meer stroom je kunt opslaan. Toch is een grotere thuisbatterij lang niet altijd de beste keuze. Het is vooral belangrijk dat de capaciteit aansluit bij je dagelijkse energieverbruik en de hoeveelheid stroom die je teruglevert.

Capaciteit Geschikt voor Tot 3 kWh Klein huishouden of beperkt overschot aan zonnestroom 3 tot 6 kWh Huishoudens met een gemiddeld stroomverbruik 6 tot 10 kWh Huishoudens met een groter overschot aan zonnestroom Meer dan 10 kWh Huishoudens met een grote opslagbehoefte

Twijfel je over de capaciteit? Dan is een uitbreidbare thuisbatterij vaak een verstandige keuze. Zo begin je met een relatief kleine investering en koop je later extra opslagcapaciteit bij.

Moet een thuisbatterij worden aangesloten op de meterkast?

Alle thuisbatterijen in dit overzicht ondersteunen een plug-and-play installatie. Dat betekent dat je ze in de standaardconfiguratie via een geschikt geaard stopcontact aansluit.

Wil je het maximale ontlaadvermogen van bijvoorbeeld 3000 of 3680 watt benutten? Dan is vaak een aparte groep of vaste aansluiting nodig. Laat in dat geval een elektricien je installatie controleren.

Houd er bovendien rekening mee dat een noodstroomfunctie niet automatisch betekent dat je hele woning tijdens een stroomstoring van elektriciteit wordt voorzien. Daarvoor is doorgaans aanvullende apparatuur nodig.

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