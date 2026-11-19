SAMDUO heeft een nieuwe thuisbatterij op de markt gebracht, maar is dit een goede keuze voor jou? Dat lees je in onze review van de SAMDUO Nex E6000!

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Pluspunten Mooi slank ontwerp

Mooi slank ontwerp Plug and play

Plug and play Noodstroom functie Minpunten Korte kabel en zwaar

Korte kabel en zwaar CT-klem moet geïnstalleerd worden als je alles wilt zien in de app

CT-klem moet geïnstalleerd worden als je alles wilt zien in de app Kan bij laden wat warm worden

SAMDUO Nex E6000 review

Ben jij op zoek naar een thuisbatterij voor je woning? Dan is dit het moment om toe te slaan, maar je hebt de keuze uit steeds meer thuisbatterijen. Wij hebben de SAMDUO Nex E6000 thuisbatterij daarom voor je getest. Wat direct opvalt, is het bijzondere ontwerp. Met een dikte van slechts 11,95 centimeter is dit een opvallend slanke thuisbatterij. Hij is ongeveer 84 centimeter hoog en 50 centimeter breed.

Ondanks het compacte ontwerp beschikt één unit over een capaciteit van ongeveer 6 kWh. Heb je meer opslagcapaciteit nodig? Dan kun je het systeem uitbreiden tot maximaal 90 kWh, verdeeld over 15 units. Ook qua vermogen heeft de SAMDUO Nex E6000 het nodige te bieden. Het maximale laadvermogen bedraagt 2.600 watt en het maximale vermogen dat de batterij aan het elektriciteitsnet kan leveren is 800 watt.

Bij stroomuitval kun je gebruikmaken van de off-grid functie, waarbij de batterij tot 2.600 VA kan leveren. De SAMDUO Nex E6000 is in de basis een plug-in thuisbatterij, maar kan ook worden uitgebreid met aanvullende meetapparatuur voor een nauwkeuriger inzicht in de energiestromen. We kunnen alvast verklappen: het is een uitstekende thuisbatterij. De adviesprijs bedraagt € 1.999, maar tijdens Black Friday krijg je 400 euro korting én een gratis P1 meter bij de aanschaf. Bekijk hier waar je de thuisbatterij tijdelijk heel voordelig krijgt:

Overzicht Plaatsing Installatie Laadmogelijkheden Noodvoorziening Applicatie Conclusie

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Uitpakken en plaatsen

De thuisbatterij werd geleverd in een stevige doos. Naast de batterij zelf vonden we hierin een AC-kabel met stekker, muurmontagemateriaal, een snelstartgids en veiligheidsinformatie. In ons testpakket zat ook een P1-meter met CT-koppeling. Dat laatste is handig als je de energiestromen in huis en de opbrengst van je zonnepanelen nauwkeuriger wilt meten. Het is daarom aan te raden om bij een thuisbatterij ook een P1-meter aan te schaffen.

Met een gewicht van 59 kilogram is de batterij behoorlijk zwaar. Je moet dus wel even goed nadenken over de plek waar je hem neerzet of ophangt. Gelukkig is de SAMDUO Nex E6000 geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De behuizing heeft een IP65-classificatie, waardoor hij goed beschermd is tegen stof en water. Je kunt hem verticaal op de grond plaatsen of aan de muur bevestigen, mits je rekening houdt met de installatie- en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.

Wij hebben ervoor gekozen om de batterij voor de meterkast te plaatsen, dichtbij een stopcontact. Dat laatste is belangrijk, want de meegeleverde stroomkabel is slechts 1,5 meter lang. Hierdoor zijn de plaatsingsmogelijkheden wel wat beperkter. Aan de zijkant zitten vier indicatielampjes waarmee je kunt zien hoe vol de batterij is. Daarnaast is er een apart lampje dat aangeeft of de batterij is ingeschakeld.

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Installatie: binnen tien minuten klaar

Het installeren van de SAMDUO Nex E6000 verliep verrassend eenvoudig. We begonnen met het aansluiten van de P1-meter op de slimme meter in de meterkast. Vervolgens konden we deze direct koppelen aan de SAMDUO-app. Daarna was het een kwestie van de thuisbatterij op het stopcontact aansluiten en het apparaat toevoegen aan de app.

Wij hebben de batterij als plug-in module gebruikt. Dat betekent dat we geen ingewikkelde installatie nodig hadden. Binnen ongeveer tien minuten was alles aangesloten en klaar voor gebruik. De batterij was bij levering bovendien al voor 49 procent opgeladen, waardoor we hem direct konden gebruiken.

Wil je de opbrengst van je zonnepanelen zo nauwkeurig mogelijk in beeld krijgen? Dan is aanvullende CT-meting nodig. Met de P1-meter krijg je inzicht in het stroomverbruik en de uitwisseling met het elektriciteitsnet, maar zonder aanvullende meting heb je niet altijd een volledig beeld van de afzonderlijke zonnepanelen-opbrengst. Wij merkten dit ook tijdens onze test: de opbrengst van onze zonnepanelen was niet goed terug te zien in de SAMDUO-app. Met de CT-koppeling kun je deze energiestromen nauwkeuriger meten.

Overigens hoef je helemaal geen zonnepanelen te hebben om de thuisbatterij te gebruiken. Heb je een dynamisch energiecontract, dan kun je de batterij ook opladen op momenten dat de stroomprijs laag is. Vervolgens gebruik je de opgeslagen energie wanneer de tarieven hoger liggen. Zo kun je ook zonder zonnepanelen profiteren van energieopslag.

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De verschillende laadmogelijkheden

In de SAMDUO-app vind je verschillende mogelijkheden om het laden en ontladen van de batterij in te stellen. Zo kun je ervoor kiezen om overtollige zonnestroom op te slaan, zodat je deze op een later moment zelf kunt gebruiken. Heb je een dynamisch energiecontract, dan kun je ook instellen dat de batterij juist op goedkope momenten stroom van het elektriciteitsnet opslaat.

Daarnaast kun je de beschikbare batterijcapaciteit verdelen over verschillende doeleinden. Zo houdt het systeem standaard rekening met een veiligheidsbuffer van 10 procent en kun je een percentage reserveren voor eventuele stroomuitval. De resterende capaciteit is beschikbaar voor het reguliere energieverbruik in huis. Op die manier bepaal je zelf hoeveel energie je achter de hand wilt houden voor noodgevallen. Ondanks dat wij de standaard 10 procent veiligheidsbuffer hanteerden, ontlaadde de batterij niet onder de 15 procent.

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Ook geschikt voor stroomuitval

Een handige extra is de mogelijkheid om de SAMDUO Nex E6000 te gebruiken bij stroomuitval. De batterij beschikt over twee off-gridstopcontacten waarop je rechtstreeks elektrische apparaten kunt aansluiten. Met een continu vermogen van 2.600 VA kun je bijvoorbeeld verlichting, een laptop of andere essentiële apparaten van stroom voorzien. Het piekvermogen kan gedurende korte tijd oplopen tot 3.640 VA.

Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat je hiermee niet automatisch je hele woning van stroom voorziet. Je sluit apparaten rechtstreeks aan op de stopcontacten van de batterij. Zo heb je ook bij een stroomstoring nog een beperkte stroomvoorziening beschikbaar, mits je apparaten zijn aangesloten op de thuisbatterij.

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De SAMDUO-app: alle energiestromen in één overzicht

Alle informatie over de thuisbatterij en de gekoppelde P1-meter vind je terug in de SAMDUO-app. Het installeren is eenvoudig: je maakt een account aan en koppelt vervolgens je apparaten. De app is bovendien volledig in het Nederlands beschikbaar. Dat is een groot voordeel naar onze mening, bij andere merken krijg je nog wel eens een applicatie in een andere taal of met beperkte Nederlandse opties.

Op het hoofdscherm zie je direct hoe de energiestromen in huis verlopen. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel stroom je van het elektriciteitsnet afneemt, hoeveel energie er naar de batterij gaat en hoeveel stroom de batterij aan je woning levert. Ook de zonne-energie heeft een eigen plek in het overzicht.

Tijdens onze test konden we die laatste energiestroom helaas niet goed uitlezen. We hebben de batterij namelijk als plug-in module gebruikt, zonder de aanvullende CT-koppeling te installeren. Hierdoor bleef de afzonderlijke zonnepanelen-opbrengst op 0 watt staan. De opgewekte zonnestroom die rechtstreeks naar de woning gaat, werd daardoor opgenomen in het totale woningverbruik. Dat is jammer, want juist als je zonnepanelen hebt, wil je natuurlijk graag zien hoeveel stroom je zelf opwekt en hoeveel daarvan in de batterij terechtkomt.

Naast het actuele energie-overzicht toont de app ook de energiegegevens van vandaag. Als je doorklikt naar de verschillende onderdelen, kun je de energiestromen van de afgelopen week, maand en het afgelopen jaar bekijken. Zo krijg je steeds meer inzicht in je energieverbruik en de prestaties van de batterij.

Vier verschillende modi

Op het hoofdscherm kun je ook bepalen hoe de batterij wordt aangestuurd. Hiervoor zijn vier verschillende modi beschikbaar: Eigen verbruik, AI-modus, Noodstroom-modus en Aangepaste modus.

In de modus Eigen verbruik probeert de batterij zo veel mogelijk opgewekte zonnestroom zelf te gebruiken. Overtollige energie wordt opgeslagen en op een later moment weer aan de woning geleverd. De Noodstroom-modus is bedoeld om voldoende capaciteit achter de hand te houden voor een eventuele stroomstoring. Met de Aangepaste modus kun je zelf tijdschema’s instellen voor het laden en ontladen van de batterij. Wij hebben de SAMDUO Nex E6000 voornamelijk in de Eigen verbruik modus gebruikt.

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Meer instellingen en gekoppelde apparaten

Ook de overige instellingen zijn overzichtelijk ondergebracht in de app. Je ziet welke apparaten gekoppeld zijn en kunt per apparaat doorklikken voor meer informatie en aanvullende instellingen. Daarnaast kun je via je persoonlijke profiel verschillende voorkeuren aanpassen, zoals de taal, dag- en nachtmodus en tijdzone.

Al met al is de app overzichtelijk opgezet en biedt hij veel informatie over de werking van de thuisbatterij. Vooral de combinatie van actuele energiestromen en historische gegevens is prettig. Wel is het belangrijk om te beseffen dat je voor een volledig inzicht in de zonne-energie aanvullende meetapparatuur nodig kunt hebben.

Conclusie: is de SAMDUO Nex E6000 zijn geld waard?

Met een adviesprijs van € 1.999 is de SAMDUO Nex E6000 geen kleine investering. Toch wordt een thuisbatterij steeds interessanter, zeker nu de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt. Je krijgt straks nog wel een vergoeding voor teruggeleverde stroom, maar het wordt financieel aantrekkelijker om zo veel mogelijk van je eigen zonnestroom direct te gebruiken of tijdelijk op te slaan. Vooral huishoudens met zonnepanelen die overdag veel stroom opwekken en juist ’s avonds meer verbruiken, kunnen voordeel behalen met een thuisbatterij. Ook met een dynamisch energiecontract zijn er mogelijkheden. Je kunt de batterij dan opladen op momenten dat de stroomprijs laag is en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de tarieven hoger liggen. De AI-modus van SAMDUO kan hierbij helpen door het laad- en ontlaadmoment automatisch af te stemmen op onder meer de verwachte energieprijzen, weersomstandigheden en het verbruik. Toch is een thuisbatterij niet voor iedereen automatisch een rendabele investering. De terugverdientijd hangt sterk af van je energieverbruik, de opbrengst van je zonnepanelen, je energiecontract en de tarieven die je betaalt en ontvangt. Bij een beperkt stroomverbruik of weinig overschot van zonnepanelen kan het langer duren voordat je de aanschafprijs hebt terugverdiend. Wat ons tijdens de test vooral opviel, is het compacte ontwerp en de relatief eenvoudige installatie. Je hoeft geen uitgebreide technische kennis te hebben om de batterij als plug-in module in gebruik te nemen. Ook de Nederlandstalige app is overzichtelijk en biedt veel mogelijkheden om de energiestromen te volgen en het laden en ontladen aan te sturen. Er zijn ook aandachtspunten. Zo weegt de batterij bijna 60 kilogram en is de stroomkabel van 1,5 meter vrij kort. Daarnaast haal je niet het maximale uit de monitoring wanneer je alleen de P1-meter gebruikt. Voor een nauwkeuriger inzicht in de zonnepanelen-opbrengst is aanvullende CT-meting nodig. Ook moet je goed kijken naar het maximale vermogen van 800 watt bij netgekoppeld ontladen. Dat betekent dat de batterij niet onbeperkt grote stroomverbruikers in huis kan ondersteunen. Al met al maakt de SAMDUO Nex E6000 een interessante indruk als compacte en relatief eenvoudig te installeren thuisbatterij. De uitbreidbare capaciteit, slimme aansturing en mogelijkheid om ook zonder zonnepanelen goedkope stroom op te slaan, maken hem breed inzetbaar. Of de investering van € 1.999 daadwerkelijk interessant is, hangt uiteindelijk af van je eigen energieverbruik en contract. Wie vooral meer grip wil krijgen op zijn energieverbruik en minder afhankelijk wil worden van het elektriciteitsnet, vindt in deze batterij in ieder geval een veelzijdige oplossing.

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