Black Friday zorgt voor flinke prijsdalingen bij deze populaire thuisbatterijen

Black Friday is hét moment om voordelig een thuisbatterij op de kop te tikken. Deze populaire modellen van dit bekende merk scoor je nu met flinke korting én extra Black Friday-voordeel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scoor nu een thuisbatterij met honderden euro’s korting (plus extra voordeel)

Heb je zonnepanelen op je dak liggen en wil je meer van je eigen opgewekte stroom gebruiken? Dan is Black Friday misschien wel een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen. Je profiteert namelijk tijdelijk van flinke kortingen op verschillende thuisbatterijen van Anker SOLIX. Zo bespaar je op sommige modellen honderden euro’s én ontvang je nog eens 100 euro extra Black Friday-korting. Daarmee haal je een flinke hoeveelheid energieopslag in huis voor een fijner prijsje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Flinke Black Friday-korting op Anker SOLIX-thuisbatterijen

Anker SOLIX is een bekend merk op het gebied van energieopslag. Vooral de Solarbank-serie is interessant als je zonnepanelen hebt en de opgewekte stroom liever zelf gebruikt dan teruglevert aan het elektriciteitsnet.

Bij ROBBshop vind je verschillende uitvoeringen van de Anker SOLIX Solarbank Max. Zo haal je de 7 kWh-uitvoering van de Solarbank Max AC nu in huis voor 1999 euro. Normaal betaal je hiervoor 2499 euro. Dat betekent een korting van maar liefst 500 euro.

Ook als je meer opslagcapaciteit nodig hebt, zijn er interessante aanbiedingen. De uitvoering met 14 kWh opslagcapaciteit kost tijdens de actie 3698 euro in plaats van 4498 euro. Wil je nog meer stroom kunnen opslaan? Dan is de variant met 21 kWh verkrijgbaar voor 5397 euro, terwijl de oorspronkelijke prijs 6497 euro bedraagt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit maakt de Anker SOLIX Solarbank Max interessant

De Anker SOLIX Solarbank Max is vooral interessant omdat je hem kunt uitbreiden wanneer je meer opslagcapaciteit nodig hebt. De basisuitvoering beschikt over 7 kWh, maar met extra uitbreidingsaccu’s kun je de totale capaciteit verhogen tot maximaal 42 kWh.

Ook het vermogen is behoorlijk indrukwekkend. De thuisbatterij heeft een bidirectioneel laad- en ontlaadvermogen tot 3500 watt. Daarmee kan hij niet alleen veel stroom opslaan, maar ook weer snel beschikbaar maken wanneer je die nodig hebt.

Een ander voordeel is dat de Solarbank Max AC naast je bestaande zonnepaneleninstallatie werkt. Je hoeft dus niet je complete installatie te vervangen. De batterij kan via een gewoon stopcontact worden aangesloten, waarbij het vermogen beperkt is tot 800 watt. Wil je het maximale vermogen benutten, dan is een aansluiting op een eigen groep in de meterkast nodig.

Verder beschikt de thuisbatterij over een noodstroomuitgang van maximaal 3680 watt. Daarmee kun je bij een stroomstoring bepaalde apparaten blijven gebruiken. De batterij heeft bovendien een IP66-beschermingsklasse, waardoor je hem ook buiten kunt plaatsen.

Ook handig: de Anker SOLIX-thuisbatterijen werken samen met Homey Pro en Home Assistant. Daarmee kun je de batterij koppelen aan je slimme woning en bijvoorbeeld het laden afstemmen op dynamische stroomprijzen.

Bereid je voor op het einde van de salderingsregeling

Een thuisbatterij wordt voor steeds meer huishoudens interessant. Dat heeft onder meer te maken met het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Vanaf dat moment kun je de stroom die je met zonnepanelen teruglevert niet meer volledig wegstrepen tegen je eigen stroomverbruik.

Met een thuisbatterij kun je een groter deel van je opgewekte energie zelf bewaren. De stroom die je overdag opwekt, gebruik je dan bijvoorbeeld ’s avonds wanneer de zon niet meer schijnt. Zo hoef je op die momenten minder elektriciteit van je energieleverancier af te nemen. Bestel je jouw nieuwe thuisbatterij rechtstreeks bij Anker? Gebruik dan de kortingscode IPHONED5% en ontvang maar liefst 5% extra korting.

Scoor de Anker SOLIX-thuisbatterijen met Black Friday-korting

Wil je tijdens Black Friday een thuisbatterij aanschaffen? Dan zijn deze aanbiedingen zeker het bekijken waard. Vooral de kortingen op de uitvoeringen van 14 en 21 kWh lopen flink op. Zo kun je honderden euro’s besparen op een thuisbatterij die je helpt om meer uit je zonnepanelen te halen.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

Lees ook onze andere artikelen over Black Friday