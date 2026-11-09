Deze goedkope gadget spoort stroomvreters in huis op (en helpt je besparen)

Je energierekening verlagen begint bij inzicht in je verbruik. Met een kleine gadget ontdek je precies hoeveel stroom je gebruikt en waar de grootste energieslurpers zitten. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze slimme gadget krijg je grip op je energieverbruik

Wil je meer inzicht in je energieverbruik? Dan is een P1-meter een handige toevoeging aan je slimme meter. Dit kleine apparaatje laat precies zien hoeveel stroom je verbruikt en hoeveel elektriciteit je teruglevert aan het energienet. Maar wat doet een P1-meter precies en welke moet je hebben? In dit artikel vergelijken we de modellen van HomeWizard, Anker SOLIX en Zendure.

Wat is een P1-meter en wat kun je ermee?

Een P1-meter is een compact apparaatje dat je aansluit op de P1-poort van je slimme meter. Via deze aansluiting leest hij vervolgens de gegevens van je energiemeter uit en kun je deze informatie via een app op je smartphone bekijken. Zo zie je bijvoorbeeld hoeveel stroom je op dat moment verbruikt, hoeveel elektriciteit je teruglevert aan het energienet en ook hoeveel gas je verbruikt (afhankelijk van het model).

Ben je in het bezit van zonnepanelen of een thuisbatterij? Dan is een P1-meter extra interessant. Je ziet namelijk wanneer je meer stroom opwekt dan je verbruikt. Met een geschikte thuisbatterij kan de informatie worden gebruikt om automatisch te bepalen wanneer de batterij moet opladen of juist stroom moet leveren aan je woning.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomeWizard, Anker SOLIX of Zendure?

Er zijn op dit moment diverse P1-meters verkrijgbaar, maar de drie bekendste opties zijn die van HomeWizard, Anker SOLIX en Zendure. Hoewel ze in de basis hetzelfde zijn, zijn er toch belangrijke verschillen. Hieronder zetten we de verschillende modellen voor je op een rijtje.

HomeWizard P1 meter: voor 24,95 euro

De HomeWizard P1 Meter is met een adviesprijs van 24,95 euro de voordeligste optie. Je sluit hem rechtstreeks aan op je slimme meter en verbindt hem via wifi met de HomeWizard-app. Daarin bekijk je onder meer je stroomverbruik, teruglevering en gasverbruik. Ook kun je gegevens tot twaalf maanden terug bekijken. Dankzij de lokale API is de meter bovendien geschikt voor koppelingen met andere slimme systemen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Anker SOLIX P1-meter: voor 49,90 euro

De Anker SOLIX P1 Meter is vooral interessant wanneer je een thuisbatterij van Anker hebt. Het apparaat meet je actuele stroomverbruik en teruglevering en stuurt deze informatie door naar de Anker-app. Zo kan een compatibele Solarbank beter bepalen wanneer er energie moet worden opgeslagen of geleverd. De meter werkt onder meer met de Solarbank 2 E1600 AC, Solarbank 3 E2700 Pro, Solarbank 4 E5000 Pro en Solarbank Max AC.

Zendure Smart P1-meter: voor 99, 99 euro

Ook Zendure heeft een eigen P1-meter ontwikkeld. Deze bestaat uit een P1-lezer en een losse bridge die draadloos met elkaar communiceren. De meetgegevens verschijnen vervolgens in de Zendure-app, waar ze gebruikt kunnen worden voor slim energiebeheer. Een bijkomend voordeel is de ondersteuning voor Home Assistant. De Zendure P1-meter kost momenteel 99,99 euro.

Bereid je voor op het einde van de salderingsregeling

Een thuisbatterij wordt voor steeds meer huishoudens interessant. Dat heeft onder meer te maken met het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Vanaf dat moment kun je de stroom die je met zonnepanelen teruglevert niet meer volledig wegstrepen tegen je eigen stroomverbruik.

Met een thuisbatterij kun je een groter deel van je opgewekte energie zelf bewaren. De stroom die je overdag opwekt, gebruik je dan bijvoorbeeld ’s avonds wanneer de zon niet meer schijnt. Zo hoef je op die momenten minder elektriciteit van je energieleverancier af te nemen. Bestel je jouw nieuwe thuisbatterij rechtstreeks bij Anker? Gebruik dan de kortingscode IPHONED5% en ontvang maar liefst 5% extra korting.

Lees ook onze andere artikelen over thuisbatterijen