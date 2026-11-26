Het is Black Friday bij Anker SOLIX. Tijdelijk haal je de Anker SOLIX Solarbank Max AC met wel 600 euro korting en krijg je ook nog een gratis P1-meter. Je bent dan helemaal voorbereid op het einde van de salderingsregeling.

Waarom je nu een thuisbatterij moet aanschaffen

Op 1 januari stopt de salderingsregeling. Heb je thuis zonnepanelen, dan zal vanaf die datum het terugleveren van stroom financieel minder aantrekkelijk zijn. Overdag zullen zonnepanelen waarschijnlijk meer opwekken dan nodig is. De overtollige stroom geef je terug aan het stroomnet. In de avond leveren je panelen niets op en koop je juist in via het stroomnet. Door de salderingsregeling mag je dit tegen elkaar wegstrepen. Koop je nu per jaar 2.000 kWh van het stroomnet, maar lever je 1.750 kWh terug, dan hoef je maar voor 250 kWh te betalen. Helaas kan dit vanaf 1 januari niet meer.

Sla daarom je opgewekte energie op in een thuisbatterij. Je kunt de stroom dan in de avond en nacht gebruiken. Door meer zelf te consumeren, hoef je minder in te kopen en dat helpt met het zo laag mogelijk houden van je energierekening. Bovendien is een thuisbatterij nu ook erg voordelig, want het is Black Friday bij Anker SOLIX. Je scoort de Anker SOLIX Solarbank Max AC tijdelijk met 600 euro voordeel en een gratis P1-meter.

Anker SOLIX Solarbank Max AC

Met de Anker SOLIX Solarbank Max AC haal je een zeer gebruiksvriendelijke accu in huis. Je krijgt standaard een opslag van 7 kWh. Het grote voordeel van dit model is dat je er later extra capaciteit bij kunt kopen. Zo breid je de opslag uit tot maximaal 42 kWh. Het installeren is ook een fluitje van een cent, want dit kan namelijk binnen vijf minuten. Je hoeft geen dure installateur in te schakelen.

Een ander pluspunt is de betrouwbaarheid. De Solarbank Max AC is ontworpen om 15 jaar mee te gaan en van Anker SOLIX krijg je een zeer lange garantieperiode van 10 jaar. Hiernaast heeft de thuisbatterij een IP66-certificering en heeft deze dus een goede bescherming tegen water en stof. Ook kun je op de accu vertrouwen bij een stroomstoring. Door de off-grid-uitgang kan de Solarbank Max AC tijdelijk je apparaten opvangen.

Combineer je de thuisbatterij met een P1-meter (deze krijg je tijdelijk gratis bij je aankoop), dan krijg je meer inzicht in je stroomverbruik. Dit is vooral handig voor Anker Intelligence. De slimme software gebruikt de gegevens om je verbruikspatroon te leren. Het combineert dit met de stroomprijzen en bepaalt zo automatisch welke actie er ondernomen dient te worden. Is de stroomprijs laag, dan zal je batterij opladen met stroom van het net, terwijl het dit juist niet doet bij hoge prijzen. In het gunstigste geval kan dit je tot wel 1.696 euro per jaar besparen.

Het is ook mogelijk om handmatig dingen aan te passen. Dit gaat via de app op je telefoon. Het is begrijpelijk dat je geen expert bent op het gebied van thuisbatterijen, maar hier heeft Anker SOLIX wat op bedacht. Anka is een slimme AI-assistent. Je kunt chatten of spreken met de bot. Zo krijg je snel een antwoord op je vraag en kun je weer verder. De Anker SOLIX Solarbank Max AC is dus een betrouwbare, behulpzame, gebruiksvriendelijke en met Black Friday ook nog voordelige thuisbatterij.

Black Friday bij Anker SOLIX

De Anker SOLIX Solarbank Max AC kost normaal 2.499 euro, maar door een korting van 600 euro is dit nu nog maar 1.899 euro. Dat is een besparing van ruim 24 procent. Dit is nog niet alles, want je krijgt er ook nog een gratis P1-meter bij (t.w.v. 49,90 euro). Zoek je dus een voordelige thuisbatterij, dan is dit een zeer goede optie.

Overigens zijn er nog meer goede Black Friday-deals te scoren bij Anker SOLIX. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Anker SOLIX Solarbank Max. Hier krijg je tijdelijk 300 euro korting op. Hiernaast mag je zelf een extra cadeau kiezen. Je mag kiezen voor een Smart Meter Gen 2 (driefase)+Triple CT-kabelassemblage of Anker SOLIX P1 Meter+Smart Plug Gen 2 (3-Pack). Kijk dus snel bij Anker SOLIX om alle Black Friday-deals te ontdekken.