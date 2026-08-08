Review Anker Solix Solarbank AC: thuisbatterij met maar liefst 7kWh

Heb je zonnepanelen en wil je meer van je eigen stroom gebruiken in plaats van die terug te sturen naar het net? De Anker SOLIX Solarbank Max AC is een thuisbatterij die je zelf kunt aansluiten. In deze review lees je wat je ervan kunt verwachten.

Pluspunten: Zeer grote basiscapaciteit (7 kWh)

Zeer grote basiscapaciteit (7 kWh) Veel hoger ontlaadvermogen (3.500 W) dan concurrerende plug-in batterijen

Veel hoger ontlaadvermogen (3.500 W) dan concurrerende plug-in batterijen Duidelijk display met alle basisinfo

Duidelijk display met alle basisinfo Werkt in de praktijk uitstekend richting “nul op de meter”

Werkt in de praktijk uitstekend richting “nul op de meter” Uitbreidbaar met extra BP7000-batterijen als je meer capaciteit nodig hebt Minpunten Voor het volledige vermogen heb je al een vrije groep nodig, of een elektricien die er een aanlegt

Voor het volledige vermogen heb je al een vrije groep nodig, of een elektricien die er een aanlegt Groot en zwaar

Groot en zwaar Noodstroom is een leuke extra, maar met één stopcontact gebruik je ‘m niet snel

Noodstroom is een leuke extra, maar met één stopcontact gebruik je ‘m niet snel De AI-modus voelt overbodig naast Zelfverbruik en Dynamisch tarief

De Anker SOLIX Solarbank Max AC is vooral interessant voor huishoudens die al zonnepanelen op het dak hebben en hun opgewekte stroom beter willen benutten. In plaats van overtollige zonne-energie terug te leveren aan het net, sla je die op om later te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de avonduren, wanneer je gaat koken, wassen, verwarmen of andere elektrische apparaten gebruikt.

Met een basiscapaciteit van 7 kWh en een vermogen tot 3500 watt is dit een van de krachtigste plug-in-thuisbatterijen van Anker. De adviesprijs bedraagt ongeveer 2199 euro. Tijdelijk ontvang je via ons 5 procent korting met de code IPHONED5%. Maar hoe goed werkt het apparaat in de praktijk? Dat lees je in deze review.

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Einde van de salderingsregeling

Miljoenen Nederlandse huishoudens hebben zonnepanelen op het dak. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Een belangrijke reden daarvoor was altijd de salderingsregeling. Hiermee kon je de stroom die je in de zomer terugleverde verrekenen met de stroom die je in de winter gebruikte. Dat maakte zonnepanelen financieel erg aantrekkelijk.

Maar die regeling stopt in 2027. Bovendien hebben veel energieleveranciers al eerder terugleverkosten ingevoerd. Stuur je nu op een zonnige dag stroom terug naar het net, dan levert dat nog maar een fractie van een cent op. Soms kost het zelfs geld. Zelf opslaan voor later is dan een stuk slimmer, en dat doe je met een thuisbatterij.

Technische specificaties (in een notendop)

Batterijcapaciteit (basis): 7 kWh

Gewicht: 73 kilo

Uitbreiding: Tot vijf batterijen stapelbaar (42 kWh totaal)

Laad- en ontlaadvermogen: tot 3.500 kWh

Efficiëntie: tot 85% roundtrip (in de praktijk rond de 85%)

Levensduur: naar verwachting 15 jaar

Garantie: 10 jaar of 10.000 laadcycli

Eenvoudig te installeren

De installatie is in de basis eenvoudig al heb je wel spierballen nodig. Die eerste stap, “op zijn plek zetten”, is met ruim 70 kilo wel een dingetje, dus regel van tevoren hulp of een steekwagentje. Eenmaal geplaatst hoef je ‘m gelukkig ook niet meer te verzetten: Anker geeft tien jaar fabrieksgarantie en belooft 10000 laadcycli voor de LFP-cellen (tot 80 procent restcapaciteit), wat bij één cyclus per dag neerkomt op ruim 20 jaar.

De thuisbatterij wordt geleverd op een pallet per vrachtwagen

Je sluit de batterij aan, koppelt hem via bluetooth en wifi aan de Anker-app en verbindt vervolgens de bijbehorende P1-meter. De applicatie begeleidt je stap voor stap door het proces.

De P1-meter wordt aangesloten op de P1-poort van je slimme meter. Daarmee ziet de batterij hoeveel elektriciteit je woning op ieder moment verbruikt of teruglevert. Op basis daarvan bepaalt het systeem hoeveel stroom er moet worden opgeslagen of afgegeven.Zonder die informatie werkt de Solarbank vooral als een grote powerbank. Als alternatief voor de Anker P1 Meter kun je een geschikte Shelly Smart Meter gebruiken.

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In onze situatie adviseerde de elektricien om een extra groep in de meterkast aan te leggen. Dat is niet voor iedere gebruiker verplicht. Wil je echter het maximale laad- en ontlaadvermogen van 3500 watt benutten, dan is een eigen groep noodzakelijk. Een aparte groep laten installeren kost doorgaans enkele honderden euro’s. Die extra kosten moet je meenemen wanneer je de aanschafprijs en mogelijke terugverdientijd berekent.

Tijdens onze installatie liep het proces niet meteen vlekkeloos. De batterij moest eerst een firmware-update installeren, maar daarvoor had de thuisbatterij niet genoeg acculading. Het opladen van de thuisbatterij lukte nog niet zonder update, terwijl de update niet kon starten zonder voldoende lading. De zon bood uiteindelijk de oplossing: zodra de zonnepanelen wat elektriciteit produceerden, kwam de batterij boven het benodigde accupercentage. Zo kon de firmware-update alsnog worden uitgevoerd.

Na het herstarten van de app en het opnieuw doorlopen van de installatie werkte alles probleemloos. De app vraagt je steeds op Volgende te tikken en begeleidt je rustig door alle stappen.

De thuisbatterij kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd, waardoor je zelf kunt bepalen waar je hem plaatst. Houd er wel rekening mee dat de batterij behoorlijk zwaar is en lastig alleen te tillen. Wij hebben hem voorlopig in de woonkamer gezet, omdat dit op dit moment de eenvoudigste optie was. Binnenkort verplaatsen we hem naar de zolder, waar hij een vaste plek krijgt. De batterij is namelijk niet echt een accessoire dat je graag midden in je woonkamer laat staan.

Zo werkt de thuisbatterij

De Solarbank Max AC staat standaard ingesteld op maximaal 3000 watt laden en 800 watt ontladen. Het ontlaadvermogen van 800 watt is geschikt voor aansluiting op een normaal stopcontact.

Via de app kun je het ontlaadvermogen verhogen naar maximaal 3500 watt. Dat kan alleen wanneer de batterij op een aparte groep in de meterkast is aangesloten. De app toont hiervoor een duidelijke waarschuwing en vraagt je te bevestigen dat de elektrische installatie geschikt is.

Met 3500 watt kan de batterij meerdere grotere apparaten tegelijkertijd van elektriciteit voorzien. Denk aan een wasmachine, vaatwasser en droger. Bij intensief koken op een inductiekookplaat kan het alsnog nodig zijn om een deel van de stroom uit het net te halen.

Het hoge vermogen heeft ook een nadeel. Wanneer je continu 3500 watt verbruikt, is een volle batterij van 7 kWh theoretisch in ongeveer twee uur leeg.

Let er bij de specificaties op dat vermogen in watt wordt uitgedrukt en opslagcapaciteit in kilowattuur. De batterij levert dus maximaal 3500 watt, niet 3500 kWh.

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Onze ervaring in de praktijk:

De testresultaten zijn duidelijk. Zonder batterij werd minder dan 50 procent van de opgewekte zonnestroom direct thuis gebruikt en ging iets minder dan 60 procent terug naar het net. Tijdens de testperiode van een maand veranderde dat beeld volledig.

In die periode wekten de zonnepanelen bijna iets minder dan 200 kWh op. Hiervan werd ongeveer 10 procent direct in huis verbruikt en rond de 80 procent werd opgeslagen in de batterij om later te gebruiken. Nog maar 10 procent ging terug naar het net. Kort gezegd: waar voorheen meer dan de helft van de zonnestroom verloren ging, bleef tijdens de test veel meer van de opgewekte energie in huis. Volgens de app leverde dat een besparing van 50 euro op, al hangt dat af van je energiecontract.

De test vond plaats in juli, met veel lange en zonnige dagen. Hoe de batterij presteert in de wintermaanden is nog niet getest.

Beperkte noodstroomfunctie: geen volledige vervanging bij uitval

De Solarbank Max AC heeft een noodstroomfunctie, maar die voorziet niet automatisch je volledige woning van elektriciteit.

Aan de zijkant van het apparaat zit een apart off-grid-stopcontact. Bij een stroomstoring kun je daarop bijvoorbeeld een telefoon, laptop, router of ander los apparaat aansluiten. De vaste stopcontacten en apparatuur in je woning blijven tijdens een storing zonder stroom.

Dat maakt de noodstroomfunctie een bruikbare extra, maar geen vervanging voor een volledige thuis-noodstroomvoorziening.

Keuze uit vijf gebruiksmodussen:

De Anker-app biedt vijf verschillende gebruiksmodi, zodat je de werking van de thuisbatterij kunt afstemmen op jouw persoonlijke situatie en energiebehoefte. Je kiest eenvoudig zelf welke modus je wilt gebruiken en kunt via de app snel tussen de verschillende instellingen schakelen.

Wij gebruiken op dit moment vooral de zelfverbruiksmodus. In deze modus wordt de opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk direct in huis gebruikt of tijdelijk opgeslagen in de thuisbatterij. Zo hoeven we minder elektriciteit van het net af te nemen.

Daarnaast vinden we het belangrijk om eerst voldoende inzicht te krijgen in ons eigen energieverbruik. Door gedurende een langere periode data op te bouwen, ontstaat een duidelijker beeld van onze dagelijkse verbruikspatronen en de momenten waarop we veel of juist weinig stroom gebruiken. Deze informatie vormt een goede basis voordat we overstappen op slimmere functies, zoals AI-gestuurde optimalisatie of dynamisch handelen op basis van wisselende energieprijzen.

Zelfverbruik: de batterij levert automatisch wat je woning nodig heeft. Deze stand is bedoeld om de teruglevering zo dicht mogelijk bij nul te houden.

Dynamisch tarief: de batterij laadt bij lage of negatieve stroomprijzen en ontlaadt wanneer de stroomprijs hoog is.

Slimme modus: de AI-assistent Anka kiest automatisch een laadstrategie op basis van onder meer het weer en je energieverbruik.

Aangepaste modus: je stelt zelf tijdsblokken en vermogens in.

Tijd-van-gebruik: de batterij laadt tijdens daluren en ontlaadt tijdens piekuren.

Voor de meeste huishoudens met zonnepanelen is Zelfverbruik de meest voor de hand liggende keuze. De batterij reageert dan op het actuele verbruik van de woning en slaat overtollige zonnestroom automatisch op.

Je mist dan wel de realtime weersweergave, temperatuur en de dag/nacht-kleurthema’s op het beginscherm, maar voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt is dat een prima ruil. Eenmaal opgestart is de app gewoon vlot en reageert alles zoals het hoort; het is echt alleen dat opstartmoment waar de winst zit.

Heb je een dynamisch energiecontract, dan is de modus Dynamisch tarief interessant. Je koppelt je energieleverancier aan de app, waarna de Solarbank actuele stroomprijzen kan gebruiken om zijn laadstrategie te bepalen.

De Slimme modus klinkt aantrekkelijk, maar voegde tijdens de test weinig toe. Zonder dynamisch contract werkt Zelfverbruik meestal beter. Met een dynamisch contract kun je rechtstreeks voor Dynamisch tarief kiezen.

In onze test voegde de AI in geen van beide gevallen iets toe, en begon de batterij bovendien al vroeg op de dag rustig op te laden, in plaats van te wachten tot de piekuren rond het middaguur.

Een interessant alternatief is er wél voor wie een dynamisch energiecontract heeft. Bij zo’n contract verandert de stroomprijs per uur of kwartier, en is die prijs soms zelfs negatief, zoals ’s nachts of op zonnige middagen met veel aanbod.

De Solarbank Max AC speelt daar automatisch op in: je koppelt eenmalig je energieleverancier in de applicatie. De meeste Nederlandse energiemaatschappijen worden ondersteund, waarna de batterij zelf de actuele uurprijzen ophaalt.

De bijbehorende Anker-app

De Anker-app laat met duidelijke grafieken en cijfers zien hoe de batterij laadt en ontlaadt. Je ziet het actuele laadpercentage en krijgt snel inzicht in welke apparaten veel energie verbruiken. Dat is niet alleen leerzaam, het werkt ook verslavend.

De applicatie heeft ook een AI-assistent genaamd Anka. Die beantwoordt vragen over het systeem in duidelijke taal en helpt je bij het bedienen ervan. Wil je dieper ingaan op statistieken of berekeningen? Dan is Anka een handige hulp.

Er zijn ook punten die beter kunnen. Zo start de applicatie relatief traag op, is de uitleg bij bepaalde modi wat vaag en weet je niet altijd wat de beste keuze is in de app. Verder ontbreken enkele handige integraties. De bediening verloopt volledig via de cloud van Anker. Zonder internetverbinding zijn de mogelijkheden daardoor beperkt. Een officiële Homey-integratie ontbreekt vooralsnog, terwijl koppeling met Home Assistant wel mogelijk is. De Woning-app van Apple biedt (nog) geen ondersteuning voor thuisbatterijen.

Rendement en terugverdientijd

Volgens Anker heeft de batterij een rendement van ongeveer 85 procent. Van iedere kilowattuur die je opslaat, kun je dus ongeveer 0,85 kWh opnieuw gebruiken.

Bij een capaciteit van 7 kWh komt dat neer op ongeveer 5,95 kWh bruikbare energie na omzettingsverliezen. Wanneer je de batterij iedere dag volledig zou laden en ontladen en rekent met een stroomprijs van 30 cent per kWh, kom je theoretisch uit op een besparing van ongeveer 1,79 euro per dag. Dat is een optimistisch scenario. In werkelijkheid zijn er bewolkte dagen, seizoensverschillen en momenten waarop de batterij niet volledig wordt geladen of ontladen.

Een voorzichtiger inschatting van ongeveer 400 euro besparing per jaar komt neer op een terugverdientijd van iets meer dan vijf jaar bij een aanschafprijs van 2099 euro. Daar kunnen de kosten van een aparte groep en eventuele uitbreidingsbatterijen nog bij komen. De werkelijke terugverdientijd kan aanzienlijk afwijken. Vooral je energiecontract, terugleververgoeding, terugleverkosten en dagelijkse verbruik bepalen of de investering financieel aantrekkelijk is.

Levensduur en garantie

Anker geeft 10 jaar fabrieksgarantie en noemt een levensduur van maximaal 10.000 laadcycli, waarbij de LFP-cellen nog ongeveer 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit behouden.

Bij één volledige laadcyclus per dag staat 10.000 cycli theoretisch gelijk aan ruim 27 jaar. In de praktijk wordt de levensduur ook beïnvloed door temperatuur, laadgedrag, gebruiksintensiteit en de omstandigheden waarin de batterij wordt geplaatst.

De genoemde 10.000 cycli zijn een levensduurclaim en moeten niet worden gelezen als een garantie van 10 jaar óf 10.000 cycli. De exacte garantievoorwaarden van Anker zijn bepalend.

De Anker SOLIX Solarbank Max AC heeft een adviesprijs van ongeveer 2.099 euro. Voor dat bedrag krijg je een flinke batterij: de basiscapaciteit is 7 kWh. Met maximaal 5 extra batterijmodules kun je de totale opslag uitbreiden naar 42 kWh. Bovendien kun je de volledige capaciteit zelf gebruiken, iets wat bij veel andere batterijen niet het geval is.

Conclusie Anker SOLIX Solarbank Max AC

De Anker SOLIX Solarbank Max AC combineert het gebruiksgemak van een plug-in-batterij met de opslagcapaciteit en het vermogen van een traditionele thuisaccu. Met 7 kWh opslag, uitbreiding tot 42 kWh en maximaal 3500 watt vermogen is hij aanzienlijk krachtiger dan veel andere plug-in-oplossingen. De testresultaten zijn overtuigend. De teruglevering daalde van 55 naar 14 procent en 86 procent van de opgewekte zonnestroom bleef beschikbaar voor gebruik in huis. Dat is precies waarvoor je een thuisbatterij aanschaft. Ook de hardware maakt een goede indruk. De batterij is stevig afgewerkt, werkt in de praktijk geruisloos en produceert nauwelijks merkbare warmte. Het display geeft snel inzicht in de belangrijkste gegevens. Er zijn ook nadelen. Voor het volledige vermogen is een aparte groep nodig, waardoor je mogelijk een elektricien moet inschakelen. De noodstroomfunctie is beperkt tot één stopcontact en de app start met de standaard 3D-weergave relatief langzaam op. Daarnaast is de Slimme modus minder nuttig dan de naam doet vermoeden. Voor de meeste gebruikers zijn de standen Zelfverbruik en Dynamisch tarief voldoende. Die werken duidelijk en sluiten het beste aan bij het doel van de batterij: zo veel mogelijk zelf opgewekte elektriciteit thuis gebruiken. Heb je zonnepanelen, voldoende ruimte voor een batterij van 63 kilogram en wil je na het verdwijnen van de salderingsregeling zo min mogelijk elektriciteit terugleveren? Dan is de Anker SOLIX Solarbank Max AC een van de krachtigste plug-in-thuisbatterijen in zijn klasse.

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