Salderingsregeling stopt in 2027: dit zijn de goedkoopste thuisbatterijen

Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je zonne-energie niet meer volledig kunt verrekenen met je eigen verbruik. Een plug-and-play thuisbatterij helpt je besparen door je zelfopgewekte energie slim op te slaan voor later. We zetten de beste opties hieronder voor je op een rij.

Dit zijn de goedkoopste thuisbatterijen

Vanaf 2027 mogen eigenaren van zonnepanelen niet meer salderen: je opgewekte stroom kun je daardoor niet langer volledig verrekenen met je eigen verbruik. In plaats daarvan ontvang je slechts een kleine terugleververgoeding, terwijl stroom in de avonduren duurder wordt door piekprijzen en extra kosten.

Een thuisbatterij lost dit op door je dagenergie op te slaan voor later gebruik. Hieronder vind je de goedkoopste opties:

Wat kan je met een thuisbatterij

Een thuisbatterij is eigenlijk een grote oplaadbare accu waarmee je stroom van je zonnepanelen opslaat voor later gebruik. Zo haal je het maximale uit je zelfopgewekte energie door overschotten overdag op te slaan voor in de avond of tijdens drukke piekmomenten.

De batterij laadt op met extra zonne-energie en geeft die later vrij aan je huishouden, zodat je minder stroom van het net hoeft te kopen. De meeste modellen werken met lithiumtechnologie, zijn te bedienen via een app en bieden slimme modi zoals zelfverbruik of laden in goedkope daluren.

1. HomeWizard Plugin battery: voor 1195 euro

De HomeWizard Plug-In Battery is een compacte en eenvoudig zelf te installeren thuisbatterij van 2,7 kWh capaciteit voor 1195 euro, die je zonne-energie opslaat voor later gebruik. Hij werkt via een stopcontact-aansluiting (max. 800 watt) en werkt naadloos samen met de HomeWizard P1-meter en Energy-app voor het monitoren van je energieverbruik, maar biedt geen noodstroom of geavanceerde instellingen zoals dynamische prijsoptimalisatie.

De batterij verlaagt de drempel voor thuisbatterijen door doe-het-zelf installatie en app-inzichten, met een round-trip efficiency van 70 tot 85 procent, maar bespaart nu beperkt door de salderingsregeling en wordt pas écht rendabel na afschaffing in 2027.

2. Anker Solix Solarbank: al vanaf 699 euro

De Anker Solix Solarbank 2 is een slimme, thuisbatterij die je gewoon in een stopcontact steekt, zonder gedoe met installateurs of ingewikkelde kabels. Met een basisinhoud van 1,6 kWh slaat hij overtollige zonne-energie op zodat je ’s avonds of bij stroomuitval je eigen stroom kunt gebruiken, en je kunt hem uitbreiden tot wel 9,6 kWh met extra batterijmodules als je meer opslag wilt.

Hij vangt tot 1200 watt zonne-energie op via twee slimme MPPT-trackers en levert maximaal 800 watt terug aan je thuisnetwerk, terwijl hij ook een handige nooduitgang van 1200 watt heeft voor lampen of apparaten bij stroomuitval.

Met de app op je telefoon zie je in één oogopslag hoe vol hij is en hoeveel energie je gebruikt, zonder ingewikkelde handleidingen. Dankzij de robuuste IP65-bescherming kun je hem zorgeloos binnen of buiten plaatsen, zelfs als het koud is tot wel -20 graden Celsius.

3. Huawei Luna 2000: voor 2350 euro

De Huawei LUNA2000 is een slimme thuisbatterij voor huizen en bedrijven, met opslag van 7 tot 21 kWh, kun je dit apparaat zien als een oplaadbare powerbank voor je stroom. Je kunt hem makkelijk uitbreiden met extra modules, zonder gedoe, en hij levert veel meer energie (meer dan 40 procent extra) met een levensduur van wel 15 jaar.

Hij werkt goed bij kou en hitte, is super stil (onder 29 dB, geen ventilator) en laadt snel met 3,5 kW per module, tot 10,5 kW totaal. Voor veiligheid heb je vijf lagen bescherming: tegen brand, water, druk en meer.

Installeren is simpel zonder kabels of extra afstelling, en via de FusionSolar-app hou je alles live bij: je verbruik, wat je bespaart en kies je voor slimme standen zoals piekuren of terugleveren aan het net.