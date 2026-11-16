Bespaar op je energierekening én aanschafprijs met deze Black Friday-deal (ADV)

Met zonnepanelen op je dak kun je flink besparen op stroom, maar met een slimme thuisbatterij haal je er nog meer uit. Anker SOLIX heeft nu een aantrekkelijke Black Friday-deal waarmee je zo’n batterij extra voordelig in huis haalt.

Anker SOLIX is gestart met Black Friday en stunt met flinke kortingen

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan wek je op zonnige dagen waarschijnlijk meer stroom op dan je op dat moment verbruikt. Zonde, want die energie kun je op een later moment goed gebruiken.

Met een slimme thuisbatterij sla je de overtollige stroom eenvoudig op, zodat je die bijvoorbeeld ’s avonds kunt gebruiken. En dat kan flink schelen op je energierekening. Anker SOLIX is inmiddels gestart met Black Friday en geeft tijdelijk tot 45 procent korting op verschillende producten. Een mooi moment om te ontdekken wat een slimme thuisbatterij voor jouw huishouden kan betekenen.

Waarom een slimme thuisbatterij interessant is

Met zonnepanelen wek je overdag vaak de meeste stroom op, terwijl je juist in de ochtend en avond veel elektriciteit verbruikt. Zonder thuisbatterij gaat een groot deel van die opgewekte energie terug naar het elektriciteitsnet. Met een thuisbatterij werkt dat anders. De stroom die je niet direct nodig hebt, wordt opgeslagen voor later.

Zo gebruik je bijvoorbeeld ’s avonds de energie die je overdag hebt opgewekt. Je hoeft daardoor minder stroom van je energieleverancier af te nemen. Dat is niet alleen prettig voor je portemonnee, maar maakt je ook minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Zeker nu de voorwaarden voor het terugleveren van stroom veranderen, kan het interessant zijn om meer van je eigen opgewekte energie te gebruiken.

Anker SOLIX Solarbank Max AC: veel opslag en slimme functies

Een interessante optie is de Anker SOLIX Solarbank Max AC. Deze slimme thuisbatterij heeft standaard een opslagcapaciteit van 7 kWh. Dat is voldoende om een flinke hoeveelheid zelf opgewekte zonne-energie te bewaren. Heb je later behoefte aan meer opslagruimte? Dan kun je het systeem uitbreiden tot maar liefst 42 kWh.

Een groot voordeel is dat je de Anker SOLIX Solarbank Max AC kunt combineren met je bestaande zonnepaneleninstallatie. Je hoeft dus niet je complete installatie te vervangen om met een thuisbatterij te beginnen. Ook de installatie is eenvoudig opgezet, waardoor je niet meteen een ingewikkelde verbouwing hoeft te plannen.

Wat deze thuisbatterij extra interessant maakt, is de slimme software. Via de Anker SOLIX-app houd je precies bij hoeveel energie je opwekt, opslaat en verbruikt. Het systeem kan bovendien rekening houden met je energieverbruik, de weersverwachting en actuele stroomprijzen. Op basis daarvan bepaalt de slimme software wanneer het gunstig is om de batterij op te laden of juist stroom te gebruiken.

Heb je bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract? Dan kan de batterij worden opgeladen wanneer stroom goedkoop is en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de tarieven hoger liggen. Zo haal je ook op dagen met weinig zon voordeel uit de slimme functies.

Profiteer nu van de Anker SOLIX Black Friday-deal

Wil je meer uit je zonnepanelen halen en tegelijkertijd besparen op je energiekosten? Dan is dit een interessant moment om de Anker SOLIX Solarbank Max AC aan te schaffen. Tijdens de Black Friday-actie ontvang je namelijk tot 45 procent korting. Daardoor profiteer je tijdelijk van een korting van maar liefst 600 euro en ontvang je er ook nog eens een gratis P1-meter bij.

Daarmee haal je een thuisbatterij met 7 kWh opslagcapaciteit, uitbreidingsmogelijkheden en slimme energiefuncties in huis voor een aantrekkelijkere prijs. Bekijk de aanbieding dus zeker als je al langer overweegt om een thuisbatterij aan te schaffen.

Anker SOLIX heeft daarnaast ook de nieuwe Anker SOLIX Solarbank Max uitgebracht. Het belangrijkste verschil zit in de aansluiting: de Anker SOLIX Solarbank Max AC is bedoeld om toe te voegen aan een bestaande zonnepaneleninstallatie, terwijl je bij de Anker SOLIX Solarbank Max zonnepanelen rechtstreeks op de batterij aansluit.

Die laatste is daardoor vooral interessant bij een nieuwe installatie of wanneer je een geschikte bestaande stringomvormer wilt vervangen. Heb je al zonnepanelen en wil je daar eenvoudig batterijopslag aan toevoegen? Dan is de Anker Solarbank Max AC de uitvoering om te bekijken.