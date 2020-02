In de App Store zijn een hoop dating-apps te vinden. Om op te vallen, richten sommige app-makers zich op zeer specifieke niches. Dit zijn de opvallendste niche dating-apps.

Niche dating-apps

Om zo succesvol mogelijk te zijn, proberen veel dating-apps zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Een andere strategie is juist om je te focussen op een hele specifieke groep. Deze apps zijn daar een goed voorbeeld van.

1. Hater

Klaar met al die vrolijkheid en gezelligheid op andere dating-apps? De app Hater verbind je met mensen die die dezelfde dingen haten als jij. Mensen die langzaam lopen? Clippy van Microsoft Word? Crocs? Vind de persoon die precies denkt zoals jij, zodat je ongestoord over dezelfde dingen kunt mopperen.

2. Bristlr

Als de man van je dromen een baard heeft, dan moet je bij Bristlr zijn. Hier vind je enkel bebaarde kerels. De baarden krijgen een sterrenrating, zodat je alleen de beste baarden vindt. Dus heb je vaak jeuk aan je wangen en moet je die ergens tegenaan schuren? Dan weet je welke app je moet downloaden.

3. High There!

Is high worden belangrijk voor je, dan wil je dat mogelijk ook met je toekomstige partner delen. Dan is High There! voor jou. Pluspunten voor de woordgrap in de naam van de app. Ook de recensies in de App Store zijn de moeite waard: “Ik krijg dezelfde vier mensen telkens weer, en een dealer viel mij lastig. Deze dating-app is dood, net als mijn liefdesleven.”

4. Bro

Zoek je een bro? Een brozef? Een bro-meister? Voor vriendschap of seks? Bro, dan is Bro de app voor jou. Geef een fistbump aan je favoriete brogrammer, G.I. Bro, preppy bro of hipster bro en wie weet ontdek je jouw ultieme bromance.

5. Raya

Je mag enkel deelnemen aan Raya als je rijk en beroemd bent. Om binnen te komen, moet je verwezen worden en je aanmelding moet langs een comité van 500 mensen. Je hoeft geen filmster te zijn, maar wel iets ‘extra’s’ hebben. Een wetenschapper bij NASA of een schilder is ook goed. Van de mensen die zich aanmelden, wordt maar acht procent toegelaten.

6. Veganific

Deze dating-app is enkel voor veganisten. Dus eet je geen dierlijke producten en wil je ook absoluut niet dat je partner dat doet? Dan moet je deze app hebben. Het gebruik van de app is met een abonnement van twintig euro per maand niet goedkoop. “Alsof vegan zijn niet duur genoeg is”, moppert iemand in de recensies.

