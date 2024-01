Arc Search voor iPhone is je browser, zoekmachine en AI-chatbot in één

Met Arc Search heb je een browser, zoekmachine en AI-chatbot in één app. Dit is waarom je de nieuwe browser op je iPhone moet installeren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Arc Search voor de iPhone

Er is sindskort een nieuwe browser beschikbaar voor je iPhone en Mac, want Arc Search is nu te installeren. De browser combineert verschillende functies, waardoor je browser, zoekmachine én AI-chatbot terug te vinden zijn in één app. Arc was al beschikbaar op de Mac, maar er is nu ook een speciale app voor je iPhone ontwikkeld. Die app is een stuk uitgebreider dan Safari op dit moment is.

Arc Search The Browser Company of New York Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

In Arc Search is namelijk een AI-chatbot toegevoegd, die al je zoekopdrachten beantwoordt. Dat is niet het enige voordeel, want de browser is standaard voorzien van een adblocker. Hierdoor heb je geen last van vervelende advertenties zonder dat je daarvoor een externe app moet installeren. Wij vertellen je wat de andere voordelen zijn van de nieuwe browser voor je iPhone.

AI-chatbot in Arc

Met Arc Search komt er een einde aan de lange zoektochten op Google. In plaats daarvan beantwoordt de AI-chatbot in de browser al je vragen. Daarvoor stel je simpelweg een vraag in de zoekbalk en tik je vervolgens op ‘Browse for me’. Arc verzamelt vervolgens alle gegevens om aan de zoekopdracht te voldoen en vormt een soort persoonlijke webpagina met relevante informatie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het verschil met chatbots als ChatGPT is dat je aan Arc ook vragen over de actualiteit kunt stellen. De browser verzamelt immers informatie van nieuwssites en andere actuele bronnen, waardoor je (weinig tot) geen verouderde gegevens krijgt. Zo kun je een vraag stellen over het laatste (Apple-)nieuws, Arc Search komt dan met een lijst met de belangrijkste en recentste ontwikkelingen.

Meer functies voor Safari in iOS 18

Door Arc Search krijgen we een idee van functies die in de toekomst mogelijk ook naar andere browsers komen. In de app kun je bovendien aanpassen hoe websites eruitzien, zodat je de browser kunt inrichten naar je eigen voorkeur. Een nadeel van Arc Search is dat niet alle informatie accuraat is, waardoor het verstandig is om bepaalde gegevens toch nog eens te checken. Dat is een terugkerend probleem bij kunstmatige intelligentie.

Lees ook: 5 redenen om Safari te dumpen voor nieuwe webbrowser Arc

Het is de verwachting dat Safari soortgelijke functies krijgt, want Apple verwerkt veel AI-functies in iOS 18. Hierdoor krijgen verschillende apps een grote update, zoals Berichten, Foto’s en Apple Music. Mogelijk wordt ook Safari uitgebreid met kunstmatige intelligentie, waardoor je niet meer zelf hoeft te zoeken naar antwoorden op specifieke vragen. Lees hier wat we tot nu toe al weten over iOS 18, mogelijk de grootste iPhone update in jaren!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!