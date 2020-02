Denk je aan daten via een app? Dan kom je al snel bij Tinder uit. Toch moet je ook andere opties in de App Store niet vergeten. Dit zijn 6 reden om een Tinder alternatief te vinden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik eens een Tinder alternatief

In de App Store staan een hoop verschillende dating-apps, maar geen is zo populair als Tinder. Daarom kiezen de meeste mensen ervoor om alleen deze app te downloaden. Zonde, want andere apps bieden op hun eigen manieren verschillende voordelen.

1. Vind andere mensen

Allereerst betekent een nieuwe app dat je een hele groep nieuwe mensen tegen kunt komen. Er is natuurlijk een kans dat mensen meerdere apps gebruiken, maar er is ook een grote kans dat je juist singles tegenkomt die niet op Tinder zitten. Die kiezen er specifiek voor om een andere app te gebruiken om een van de redenen die we hieronder beschrijven. Wellicht zit de ware wel op Hinge of Lexa?

2. Krijg meer functies

Hoewel Tinder uitblinkt in de hoeveelheid opties, weten anderen apps compleet andere functies te bieden die mogelijk belangrijk voor je zijn. Denk aan betere privacyopties (Badoo) en er zijn apps die meer focus leggen op een uitgebreid profiel, als je niet afhankelijk zijn van een enkele foto (OkCupid). Het loont om eens rond te kijken wat de verschillende apps te bieden hebben.

3. Focus je op een andere insteek

Ook belangrijk is dat andere apps een compleet verschillende insteek kunnen hebben die een wereld van verschil maakt. Neem bijvoorbeeld Bumble. In deze app nemen vrouwen altijd het initiatief. Dat scheelt een hoop ongemakkelijke openingszinnen. Of Happn, de app waarmee je in contact komt met mensen die je daadwerkelijk op straat of in het openbaar vervoer bent tegengekomen. Of muzmatch, een app speciaal voor single moslims.

4. Past beter bij je interesses

In andere apps is het makkelijker om sneller een goede match te vinden, omdat de app zich focust op jouw interesses. Zoek je als man seks met mannen, dan kun je beter Tinder links laten liggen en Grindr downloaden. Zoek je iemand die hoogopgeleid is, dan ga je voor EliteDating. Enzovoort.

5. Gaat mogelijk beter met je privacy om

Gebruik je Tinder, dan geef je een hele hoop informatie weg. Alleen al door naar links en rechts te swipen. Denk aan op welk type je valt, of op wie juist niet. Maar ook wie er geïnteresseerd zijn in jou en hoelang ze naar je foto kijken. Deze informatie wordt gebruikt voor advertenties, maar Tinder stelt in het privacybeleid van de app dat je niet moet verwachten dat je persoonlijke informatie altijd beveiligd blijft. Is het wel verstandig om de app te blijven gebruiken?

6. Mensen zijn serieuzer

Tinder is zo makkelijk om te installeren, dat niet iedereen het serieus neemt. Sommigen zitten er enkel op om naar mensen te kijken, anderen willen alleen maar vlug contact terwijl jij wellicht op zoek bent naar een relatie. Probeer je een app waar je wat meer moeite moet doen, dan heb je een grotere kans dat men het serieus neemt. In de app The Inner Circle moeten gebruikers bijvoorbeeld geverifieerd worden en betalen.

Tinder en de toekomst

Blijf je toch bij Tinder? Dan helpen we je op weg door uit te leggen hoe Tinder werkt met enkele handige tips. En dit kun je verwachten van dating-apps in de toekomst.