Superlist is de nieuwe Wunderlist – hierom moet je de app proberen

Houd je graag lijstjes bij van de taken die je nog moet doen? Dan hebben we goed nieuws, want Superlist is de opvolger van de populaire app Wunderlist. Zo ziet de nieuwe app eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wunderlist offline gehaald

Er is met Superlist een nieuwe app beschikbaar, waarmee je gemakkelijk al je taken kunt bijhouden. Superlist geldt als opvolger van Wunderlist, de app die in 2020 door Microsoft offline werd gehaald. Wunderlist was jarenlang één van de bekendste taken-apps van iOS. Microsoft nam de app in 2015 over en daarna ging de ontwikkeling van Wunderlist gewoon door.

Superlist Superlist Software GmbH 10 (3 reviews) Gratis via App Store via App Store

Dat veranderde met de komst van een nieuwe taken-app van Microsoft. Die heette simpelweg To-Do en werd ontwikkeld door het team van Wunderlist. De twee apps hebben even naast elkaar bestaan, maar Wunderlist werd uiteindelijk toch offline gehaald door Microsoft. Christian Reber, de bedenker van de app, probeerde Wunderlist nog over te kopen van Microsoft. Dat lukte niet, dus daarom heeft hij nu met Superlist een opvolger voor Wunderlist uitgebracht.

Superlist is de opvolger van Wunderlist

In 2020 kondigde Reber al aan dat hij aan een nieuwe app zou gaan werken, maar daar heeft hij dus wel even over gedaan. Superlist is sinds deze week uit en heeft vrijwel dezelfde functies als Wunderlist. De app werkt niet compleet hetzelfde, zo is het design vernieuwd en kun je iedere lijst een eigen afbeelding geven. Voor de rest doet Superlist precies wat je van een taken-app verwacht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is mogelijk om voor van alles een takenlijst aan te maken. Deze kun je vervolgens ook delen met anderen, zij kunnen dan ook taken toevoegen aan de lijst. Wel zo handig als je een takenlijst wilt delen met collega’s, of met een vriend(in) een wereldreis wilt maken en daarvoor een lijstje hebt opgesteld. Bovendien werkt Superlist samen met andere apps, zo kun je bijvoorbeeld direct een taak toevoegen aan je digitale agenda.

App blijft altijd gratis

Superlist is nu beschikbaar voor de Mac, iPhone, iPad en Android-toestellen. De basisversie van de app is gratis, voor Superlist Pro betaal je 8 dollar per maand. Dat abonnement is (nog) niet beschikbaar in Nederland en België, waardoor we nog niet weten wat de prijs en de functies van Superlist Pro hier zijn. Volgens Reber zal de gratis versie voor de meeste gebruikers voldoende zijn, de Pro-versie is vooral bedoeld voor bedrijven.

Lees ook: Herinneringen in iOS 16: deze verborgen functies ken je nog niet

Opvallend is dat Reber heeft aangekondigd dat Superlist altijd gratis blijft. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om extra kosten in de app. Met Superlist heb je net als bij Wunderlist eindelijk weer één app om al je taken in bij te houden. De eerste versie van de app is nu beschikbaar, daar zullen later ongetwijfeld nog nieuwe taken en integraties aan toegevoegd worden. Met de handige app houd je een overzicht van al je taken, zodat je nooit meer iets vergeet!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.