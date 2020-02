Heb je de perfecte match gevonden op je favoriete dating-app, maar heb je geen idee hoe je het gesprek moet beginnen? Geen zorgen, iPhoned helpt je een handje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goede gespreksstarter-tips

Ben je volop bezig met online dating, maar vind je het moeilijk om een gesprek te beginnen of gaande te houden? Als je alle foute openingszinnen zoals ‘deed het pijn toen je uit de hemel viel?’ al hebt versleten zonder succes, is het misschien verstandig om eens wat nieuws te proberen.

Vooral op dating-apps is het soms lastig om een gesprek gaande te houden. Je kan namelijk niet aan iemands lichaamstaal of gezichtsuitdrukking zien hoe iemand nou écht reageert op wat je zegt. Daarom kan je maar beter voorbereid te werk gaan. Wij geven je een aantal gespreksstarter-tips voor specifieke dating-apps en een aantal algemene tips die overal goed van pas komen.

Tinder gesprekstips

Iedere dating-app werkt weer net een beetje anders. Het verschilt daarom ook vaak per app hoe je het beste een gesprek kan beginnen. Bij Tinder draait het allemaal om iemands profiel.

Vraag of zeg iets over zijn/haar profiel of bio

Kijk eens goed naar het profiel van je match: wat valt je op? Heeft die persoon bijvoorbeeld een leuke foto samen met een olifant? Dan kan je vragen of dat zijn of haar favoriete dier is, of waar deze persoon was toen hij of zij de olifant heeft ontmoet.

Staat er iets interessants in de bio van je match? Bijvoorbeeld welke serie hij of zij leuk vindt? Vertel dan eens wat je zelf van die serie vond, of vraag waarom het zo’n goede serie is. Op deze manier toon je interesse in de ander, waardoor hij of zij eerder geneigd is om te reageren.

Tinder Tinder Inc. 5 (17 reviews) Gratis via App Store

Bumble gesprekstips

Bij Bumble beginnen vrouwen altijd het gesprek. Over het algemeen beginnen mannen vaker een gesprek tegen vrouwen, en daarom draait Bumble het eens om. Vrouwen praten daardoor alleen met mannen die ze echt leuk vinden. Het kan natuurlijk wat lastig zijn als je als vrouw nooit het gesprek begint tegen een man. Een goede gespreksstarter-tip is om met een goede ijsbreker te komen.

Een originele openingszin

Met de standaard vragen zoals ‘hoe gaat het?’ en ‘wat voor werk doe je?’ is in principe niks mis, maar het wordt al snel saai. Als je veel bezig bent met online daten kan het zomaar dat je zulke vragen een paar keer op een dag krijgt. Het gesprek moet ook niet te veel op een interview gaan lijken.

Kom daarom eens met een originele openingszin. Het mag ook heel slecht zijn, zodat het weer grappig wordt. Maar het belangrijkste is dat je een positieve reactie uitlokt. Zeg bijvoorbeeld zoiets als ‘mijn liefde voor jou is grootser dan voor pizza’ of, juist leuk voor dating-apps: ‘we zijn geslaagd voor de vleeskeuring, gefeliciteerd!’.

Bumble Bumble Holding Limited 8 (27 reviews) Gratis via App Store

Happn gesprekstips

Bij Happn kom je mensen tegen in de app die je buiten ook bent tegengekomen. Als je elkaar bijvoorbeeld hebt gezien of gesproken in de trein, en je hebt allebei de app geïnstalleerd, dan kun je elkaar weer terugvinden. Maar wat zeg je dan?

Vraag naar zijn/haar muzieksmaak

Op Happn kan je je Spotify-account linken met je Happn profiel. Hierdoor zien mensen die je bent tegengekomen naar welke muziek jij graag luistert. Als jouw match dit ook heeft, is het gelijk een opening om een gesprek te beginnen.

Zie je bijvoorbeeld een artiest die je zelf ook heel goed vindt? Vertel je match dat hij/zij een goede smaak heeft, en vraag of deze het nieuwe album al heeft gehoord, of naar een concert is geweest. Met een beetje geluk heb je zo een goed gesprek aangeknoopt.

happn — Dating app HAPPN SAS 8 (27 reviews) Gratis via App Store

Algemene gespreksstarters op een rij

Natuurlijk werken bovenstaande gespreksstarter-tips ook voor andere dating-apps. Welke dating-app je ook kiest, er zijn een paar manieren om een gesprek te beginnen in iedere chat.

Stel een bijzondere of interessante vraag

Een vraag is altijd een goede manier om een gesprek te beginnen. In plaats van de standaard vragen om elkaar beter te leren kennen, kan een goede vraag juist een leuke en originele manier zijn om erachter te komen wat voor soort persoon iemand is. Bovendien kom je met een standaard vraag snel saai over. Vooral op dating-apps zoals Tinder of Happn werkt dit beter dan vragen hoe het met iemand gaat.

Hoe vreemder de vraag, hoe meer je opvalt en hoe eerder iemand geneigd is om te antwoorden. Vraag bijvoorbeeld: ‘Nooit meer Google gebruiken, of nooit meer je schoenen uitdoen?’ of ‘wat zou je graag aan een buitenaards wezen willen vragen?’ Ook antwoorden op een vraag zoals ‘waar ben je het meest trots op in je leven?’ of ‘hoe zouden vrienden jou omschrijven?’ zeggen iets over de persoon in kwestie. Zorg er in ieder geval voor dat je vraag een uitnodiging is voor de ander om iets over hem- of haarzelf te vertellen.

Begin met een spelletje

Een andere originele gespreksstarter-tip is om het gesprek te beginnen met een spel. Start bijvoorbeeld ‘doen, durven of de waarheid’ als je een match hebt. Ook kan je telkens twee opties geven, waaruit de ander één moet kiezen.

Daarnaast kan je bijvoorbeeld de ander iets laten raden over jezelf, waarna jij kan vertellen of dat goed is of niet. Zo kan je al snel een gesprek beginnen over een bepaalde keuze die iemand heeft maakt. Vervolgens kan je daarop voortborduren.

Tot slot: wees jezelf

Het is misschien wat afgezaagd, maar het belangrijkste is dat je jezelf blijft in een gesprek op een dating-app. Probeer dus ook niet standaard dingen te zeggen, maar toon vooral veel interesse in de ander. Door goed naar iemands profiel te kijken kan je tot op zekere hoogte inschatten wat iemand leuk vindt. Het kost wat tijd, maar daarmee kom je gegarandeerd een stuk verder.

Dat werkt natuurlijk ook andersom. Jouw match zal ook interesse in jou willen tonen. Zorg daarom ook dat je zelf een leuk profiel hebt. Niet alleen met foto’s waar jij goed op staat, maar ook waar iets interessants op te zien is. Ook een leuke bio is een must-have. Het is het zeker waard om daar wat extra tijd in te steken.

Meer dating-tips

Wil je meer weten? iPhoned geeft je meerdere tips op het gebied van dating. Zo leggen we uit hoe Tinder werkt en hoe je je kansen kan vergroten. Ook vertellen we je welke apps je helpen bij het plannen van een date. Meer lezen over dating-apps? Bekijk ook eens onze opinie over de verantwoordelijkheid van dating-apps.