Apple heeft de beste apps van het jaar bekend gemaakt, voor iPhone, iPad en meer. Dit zijn de winnaars van de App Store Award 2024!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2024 App Store Award: dit zijn de beste apps van het jaar (volgens Apple)

Apple heeft de App Store Award winnaars 2024 bekend gemaakt. De winnaars van deze editie van de App Store Awards zijn door App Store-redacteuren gekozen uit een lijst van 45 finalisten. Ze waren verdeeld over 12 categorieën en er zijn winnaars voor de iPhone, iPad, Apple Watch en nog veel meer. Dit zijn de beste apps van 2024 die iedereen eigenlijk moet hebben.

Tim Cook van Apple zei: “We zetten deze groep getalenteerde ontwikkelaars met veel plezier op het erepodium. Als geen ander weten ze de devices en technologie van Apple ten volle te benutten. Bovendien leveren ze een belangrijke bijdrage om het leven van gebruikers en de mensen daaromheen te verrijken. De winnaars van dit jaar laten zien wat voor enorme kracht er in apps verscholen ligt.”

Apps

iPhone-app van het jaar: Kino

iPad-app van het jaar: Moises

Mac-app van het jaar: Adobe Lightroom

Apple Vision Pro van het jaar: What If…? An Immersive Story

Apple Watch App of the Year: Lumy

Apple TV App of the Year: F1 TV

Games

iPhone Game of the Year: AFK Journey

iPad Game of the Year: Squad Busters

Mac Game of the Year: Thank Goodness You’re Here!

Apple Vision Pro Game of the Year: THRASHER: Arcade Odyssey

Apple Arcade Game of the Year: Balatro+

Sommige van de apps hebben ook een ‘Cultural Impact award’ gekregen. Dit zijn apps en games met een blijvend effect op de levens van gebruikers en iedereen daaromheen.

Oko – Oversteken en kaarten

EF Hello: Learn English

DailyArt

NYT Games: Word, Number, Logic

The Wreck

Do You Really Want To Know 2