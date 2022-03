MaskerAid: automatisch gezichten op foto’s verbergen (onherkenbaar met emoji’s)

Bij sommige foto’s die je online plaatst wil je liever niet herkenbaar zijn. MaskerAid is dan de perfecte app voor je, want hiermee kun je automatisch gezichten op foto’s verbergen.

MaskerAid: gezichten op foto’s verbergen

Wanneer je een leuke foto van je vriendenclubje of je kinderen online wilt delen in een publieke WhatsApp-groep, Facebook-community of misschien wel in een Discord, is het soms beter om niet herkenbaar in beeld te zijn.

Nu kun je aan de slag gaan met ingebouwde functie ‘Markeringen’ in foto’s, maar dat is niet echt gemaakt om makkelijk gezichten te verbergen.

Roep in dat geval de hulp in van de app MaskerAid, want die plakt automatisch emoji’s op gezichten in foto’s om ze te verbergen. Dan ben je zo klaar en het ziet er ook nog eens geinig uit. De app is te gebruiken op de iPhone en de iPad.

De emoji’s die MaskerAid op de gezichten in je foto’s plakt, kun je zelf nog aanpassen. En als je niet iedereen van een ‘smiley’ wilt voorzien, kun je er ook voor kiezen om sommige emoji’s weer te verwijderen. Hoe de app werkt lees je hieronder.

Gezichten op foto’s verbergen met emoji’s en MaskerAid Start de app en tik onderaan op ‘Create an image’; Selecteer de foto waarop je de gezichten automatisch wilt verbergen; MaskerAid plakt automatisch een emoji op de gezichten, maar je moet soms nog wel even zelf de grootte aanpassen; Tik op het delen-icoontje en bewaar de foto of deel hem gelijk in de app naar keuze.

Met een tik op het plusteken voeg je een emoji toe. Door een emoji te selecteren en op de prullenbak te tikken haal je een emoji weer weg. In de gratis versie heb je slechts de keuze uit één emoji. Maar er zitten verder geen beperking in de app om automatisch gezichten in je foto’s te verbergen. Wil je alle emoji’s gebruiken? Dan kost de app eenmalig 2,99 euro.

