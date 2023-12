Helaas: Apple verwijdert twee apps uit tvOS (dit moet je weten)

Apple verwijdert binnenkort twee apps uit tvOS, waardoor je films en series op een andere manier moet bekijken en kopen. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple verwijdert apps uit tvOS

Apple heeft afgelopen week een reeks nieuwe testversies uitgebracht voor verschillende besturingssystemen, waaronder tvOS. Voor de Apple TV verschijnt binnenkort tvOS 17.2, waarbij vooral de TV-app zal veranderen. Als gevolg hiervan verwijdert Apple twee apps uit tvOS, want de iTunes Movies-app en iTunes TV Show-app verdwijnen dan van het besturingssysteem.

Apple TV Apple 9,2 (10.656 reviews) Gratis via App Store via App Store

En dat is niet alles, want in de iTunes Store op je iPhone en iPad heb je straks niet meer de mogelijkheid om films en series te kopen. In plaats daarvan bundelt Apple al deze functies straks in de Apple TV-app. Dit wordt dan dé plek om al je films of series te bekijken. Helaas is de app nu nog onoverzichtelijk, maar daar komt met een update verandering in. De Apple TV-app krijgt dan een compleet nieuwe indeling.

Nieuw ontwerp voor Apple TV-app

In de Apple TV-app vind je nu al een overzicht terug van alle films en series die je kunt kijken. Het voordeel hiervan is dat je ook de titels op bijvoorbeeld Disney Plus en HBO Max ziet, zodat je direct ziet waar je iets kunt kijken. Toch is dit overzicht nog vaak verwarrend, omdat het lijkt alsof je alle films of series gratis kunt kijken. Dit is niet het geval, want je hebt wel een abonnement op de streamingdiensten nodig.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de vernieuwde versie van de Apple TV-app komt er een nieuwe indeling, die de app veel overzichtelijker maakt. Zo zie je per streamingdienst wat je kunt bekijken. Je hoeft dan voor het streamen en kopen van een film of serie niet meer naar aparte apps te gaan in tvOS of iOS, maar vindt alles terug in één applicatie. Helaas betekent dat wel het einde van de iTunes Movies- en iTunes TV Show-app in tvOS.

Dit is wanneer tvOS 17.2 komt

Met tvOS komt 17.2 neemt Apple dus vooral de TV-app op de schop. We hoeven vermoedelijk niet lang meer te wachten op de update, want tvOS 17.2 verschijnt deze maand. Het is de verwachting dat de update tegelijk uitkomt met iOS 17.2. Dat betekent dat je hoogstwaarschijnlijk deze week al kunt updaten naar tvOS 17.2, want de iOS-update wordt op dinsdag 12 december verwacht.

Lees ook: Eindelijk: ExpressVPN is nu beschikbaar op Apple TV

Meestal brengt Apple nieuwe updates uit rond 19.00 uur Nederlandse tijd, dus houd al je apparaten morgenavond goed in de gaten. Dat is dan ook het moment dat de twee apps uit tvOS verdwijnen, die vind je vanaf morgen terug in de Apple TV-app. Wil je weten welke functies er morgen naar je iPhone komen? Lees dan hier wat je van iOS 17.2 kunt verwachten!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!