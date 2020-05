Op zoek naar een goed alternatief voor Giphy? Wij zetten de beste alternatieven voor iOS voor je op een rij.

3 alternatieven voor Giphy

Facebook heeft onlangs Giphy overgenomen: dé website en app voor gifs. Al jaren is Giphy een van de populairste platformen om gifs te maken, uploaden en downloaden.

De manier waarop Facebook met privacy van gebruikers omspringt is al vaak negatief in het nieuws geweest. Daarom besluiten veel gebruikers van de Giphy over te stappen naar een alternatief. Wij zetten de drie beste op een rijtje.

1. GIF Keyboard: Tenor

Tenor heeft een iets ander assortiment aan gifjes dan Giphy, maar is alsnog een uitstekend alternatief. De website is simpel ingedeeld waardoor je snel de gif vindt waar je naar zoekt.

Ook de app is ideaal. Deze kan namelijk integreren in je toetsenbord, waardoor je bijvoorbeeld in iMessage deze kan aantikken om te zoeken naar gifs. Handig als je helemaal van Giphy afwil, en dus ook van de integratie van Giphy met andere apps. Tenor is echter wel van Google, dus wat betreft privacy is dat een afweging die je zelf moet maken.

GIF Keyboard Tenor 9 (3807 reviews) Gratis via App Store

2. GIFWrapped

Wanneer je compleet af wil van een gif-platform dat onderdeel is van een techgigant, dan is GIFWrapped het proberen waard. Je slaat je favoriete gifs op in de app. Via iCloud of Dropbox kun je vervolgens je eigen GIF-bibliotheek beheren.

Ook heb je toegang tot je bibliotheek op al je apparaten. GIFWrapped heeft bovendien een integratie met iMessage. De app is gratis, maar voor een klein bedrag kun je de advertenties verwijderen.

GIFwrapped Daniel Farrelly 10 (3 reviews) Gratis via App Store

3. Reddit

Het ligt misschien niet helemaal voor de hand, maar ook op Reddit vind je talloze gifs. Er is zelfs een speciale categorie van Reddit waar je makkelijk naar gifs kan zoeken.

Hier vind je niet alleen meme-achtige gifs, maar ook andere hele bijzondere creaties van gebruikers. Je kunt ze sorteren op hot, new en top gifs. Reddit heeft geen integratie met iOS, maar je kan natuurlijk altijd een gif opslaan vanuit je browser op je iPhone of iPad en deze daarna vanuit je filmrol versturen.

Reddit reddit 9,6 (22620 reviews) Gratis via App Store

Meer over gifs

Giphy staat al jaren aan de top wat betreft gifs. De app is ook geïntegreerd in je toetsenbord waardoor je makkelijk een gifje verstuurd naar je vrienden. Onlangs maakte het gif-platform ook Giphy Arcade, een functie waarmee je zelf kleine spelletjes kan maken. Wil je graag zelf gifs maken? Bekijk dan ons lijstje van gratis apps om zelf een gif te maken.