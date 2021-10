Irritante vlekken verwijderen op je iPhone-foto’s: zo doe je dat!

Soms heb je een prachtige foto gemaakt, maar als je er eens goed naar kijkt zie je verschillende lelijke vlekken en oneffenheden. Jammer van de foto, of toch niet? iPhoned laat zien hoe je vlekken in foto’s verwijdert op je iPhone én op je Mac.

Foto’s bewerken op iPhone

Met de ingebouwde app Foto’s heb je een flink aantal opties om je kiekjes te bewerken. Jammer genoeg heeft de app geen functie om bijvoorbeeld vlekken te verwijderen op je iPhone. De Mac-versie heeft deze mogelijkheid wel, maar daarover later meer.

Op je iPhone ben je dus afhankelijk van andere programma’s. Snapseed komt daarom als geroepen, vooral als je fotografie een van je hobby’s is. Het is een van de betere apps waarmee het verwijderen van oneffenheden en vlekken op je foto’s supersimpel wordt. De app is bovendien helemaal gratis te downloaden uit de App Store. Je zit met Snapseed ook niet vast aan allerlei abonnementen.

Vlekken verwijderen op iPhone met Snapseed

Met Snapseed is het retoucheren van dit soort problemen zo gepiept. Toch moet je even weten waar de functie in de app zit. Snapseed heeft namelijk behoorlijk veel functies om foto’s te bewerken. Om in de app vlekken te verwijderen, gebruik je de functie ‘Egaliseren’. Volg dit stappenplan om je foto te retoucheren.

Vlekken verwijderen op iPhone-foto Open Snapseed en tik op het scherm; Tik op ‘Openen vanaf apparaat’; Kies een foto om te bewerken; Tik onderaan op ‘Tools’; Kies voor ‘Egaliseren’; Zoom in op de foto; Veeg of tik met je vinger op de vlek die je wil verwijderen; Tik rechtsonder op het vinkje en ‘Exporteren’; Kies voor ‘Opslaan’ en ‘Wijzig’.

Het eindresultaat wordt opgeslagen in je fotobibliotheek. Door in Snapseed voor ‘Opslaan’ te kiezen (en niet voor ‘Exporteren’), zijn de wijzigingen die je hebt gemaakt altijd weer ongedaan te maken. Je moet dan wel de foto weer openen in Snapseed.

Vlekken verwijderen op iPhone-foto’s op Mac

Op de Mac heb je geen extra apps nodig. De app Foto’s heeft een retoucheerfunctie ingebouwd. Op een Mac voer je de volgende handelingen uit:

Open de Foto’s-app op je Mac; Dubbelklik op de foto die je wil bewerken; Klik rechtsboven op ‘Bewerk’; Zoom in op je foto; Klik op ‘Retoucheer’ en op het penseeltje eronder; Pas de grootte van het penseel aan met de schuifbalk; Klik op de vlek en teken eroverheen; Klik op ‘Gereed’ om de bijgewerkte foto op te slaan.

Meer tips over fotobewerking

