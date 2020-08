Wie op zoek is naar een tweedehands iPhone kan veilingsites als Marktplaats afstruinen, of een refurbished exemplaar bij een winkel aanschaffen. Welke keuze je ook maakt: let op deze 7 zaken.

Tweedehands iPhone kopen: 7 tips

In tegenstelling tot Android-telefoons zijn iPhones behoorlijk waardevast. Dit komt vooral goed van pas op het moment dat je je toestel gaat verkopen, maar niet wanneer je zelf in de markt bent voor een nieuwe telefoon. Het is echter wel mogelijk om te besparen op een tweedehands iPhone, als je de trucjes maar kent.

1. Kies het juiste moment

Timing is belangrijk, ook als het om het kopen van een tweedehands iPhone gaat. Apple introduceert ieder jaar nieuwe telefoons, meestal in september. Nu is 2020 een apart jaar voor de wereld, dus ook voor Apple. Het bedrijf kondigde daarom onlangs aan dat de nieuwe iPhones “een paar weken” vertraagd zijn. We verwachten daarom dat de iPhone 12 op z’n vroegst halverwege oktober in de winkels ligt.

Wanneer je op zoek bent naar een tweedehands iPhone moet je tijdens de weken voor en net na de onthulling alert zijn. Tweedehands verkopers willen namelijk hun oude iPhone verkopen, zodat ze het nieuwe model kunnen aanschaffen. Omdat het aanbod hoger is dan de vraag, worden de prijzen gedrukt. We zien dit fenomeen jaarlijks terugkomen, dus profiteer ervan.

2. Vergelijk tweedehands iPhone prijzen

Hap nooit bij de eerste tweedehands iPhone, maar kijk altijd eerst even rond. Er zijn genoeg verkopers van Apple-telefoons, dus neem bij alle partijen een kijkje. Check bijvoorbeeld de eerste 20 resultaten op populaire sites als Marktplaats, eBay en Tweedehands.nl. Vergeet ook de lokale Facebookgroepen niet, waar mensen bij jou in de buurt hun tweedehands iPhone verkopen.

Vergeet refurbished iPhones niet

Ook zijn er genoeg winkels die refurbished iPhones verkopen. Deze toestellen zijn eerder in gebruik geweest, maar compleet gecontroleerd op een goede technische werking. Ook zijn eventuele defecte onderdelen gerepareerd en/of vervangen. Refurbished iPhones werken dus altijd als nieuw, maar hebben mogelijk wel wat gebruikerssporen. Deze worden onderverdeeld in bepaalde condities.

Uiteraard betaal je hierdoor meer dan voor een tweedehands iPhone van een particulier, maar daar krijg je wel meer zekerheid. Bij een refurbished-toestel krijg je namelijk garantie. Wij raden aan om alleen bij webshops met het Keurmerk Refurbished te kopen. Deze shops voldoen namelijk aan de kwaliteitseisen, geven garantie en geven thuis bij klachten. Onderstaande video legt kort en bondig uit wat refurbished precies is.

Via onderstaande knop kun je zelf alle refurbished iPhones vergelijken. Je kunt onder meer filteren op model, opslagcapaciteit, conditie en kleuropties. Ook staat hierin aangegeven welke shops het Keurmerk Refurbished voeren.

3. Controleer de verkoper

Heb je een tweedehands iPhone gevonden voor een goede prijs, dan is het tijd om een afspraak in te plannen. Zorg dat je weet wie je tegenover je hebt en laat het toestel niet zomaar opsturen. Ga bij voorkeur langs met een familielid of vriend (met kennis van zaken), zodat je de iPhone kunt controleren en voorkomt dat je opgelicht wordt.

Op Marktplaats staan verreweg de meeste tweedehands iPhones, al zitten hier ook nieuwe toestellen tussen. Alhoewel de keuze hier het grootst is, werkt men niet met een beoordelingssysteem voor verkopers. Dat is vervelend, want je moet hierdoor altijd extra goed opletten dat je geen kat in de zak koopt.

Het aanbod op concurrerende verkoopsites is vaak kleiner, maar soms wel betrouwbaarder. Op platformen als Tweakers kun je bijvoorbeeld ervaringen van andere kopers met een bepaalde verkoper lezen.

Besluit je de tweedehands iPhone wél te laten verzenden, zonder dat je het toestel eerst hebt gezien? Betaal dan altijd via een dienst met kopersbescherming, zoals PayPal. Wanneer je Apple-telefoon niet wordt geleverd krijg je op die manier in ieder geval je geld terug. Marktplaats heeft een soortgelijke functie.

4. Check de staat van de iPhone

Het lastige aan tweedehands verkoopwebsites is dat je vaak niet de staat van een object kunt controleren, al wordt doorgaans in de beschrijving (met foto’s) aangegeven wat je kunt verwachten. Heb je de mogelijkheid om de tweedehands iPhone op te halen, dan is dat uiteraard geen probleem.

Ons advies: neem de tijd om het toestel op een aantal kritieke punten te checken en rond de deal pas af als je zeker weet dat het goed zit. Kom je er achteraf achter dat zaken niet kloppen, dan is het waarschijnlijk lastig om je geld terug te krijgen.

Maak het jezelf gemakkelijk en loop onderstaande checklist af:

Doen alle knoppen het? Gebeurt er iets als je ze indrukt? Als ze niet naar behoren werken, kun je de iPhone beter niet kopen.

Functioneren de camera en flitser naar behoren? Probeer ze allebei uit. Koop je een toestel met Face ID zoals de iPhone 11 of iPhone 11 Pro? Check dan ook of de selfie-camera je gezicht goed herkent.

Zitten er geen barsten op de voor- of achterkant? Speur ook naar kleinere krasjes en beschadigingen door met je zaklamp over de behuizing te schijnen.

Reageert het touchscreen goed op aanrakingen? Swipe een tijdje door de interface en speel een spelletje om er zeker van te zijn.

Zitten er geen dode pixels in het scherm? Tip: ga naar de website dodepixels.nl te gaan en check of je een afwijking in het scherm ziet.

Rammelt de iPhone niet als je hem licht schudt?

Zijn alle accessoires (usb-kabel en oplader) aanwezig? Gebruikte oordopjes hoef je waarschijnlijk niet te hebben, maar het is belangrijk dat de originele lader erbij zit.

Heeft de verkoper de originele verpakking en aankoopbon nog?

Werkt het geluid goed? Controleer dit door een filmpje af te spelen.

Is het toestel simlockvrij? Controleer dit door je eigen simkaartje in de iPhone te doen.

Heeft de iPhone waterschade? Dit is het geval wanneer de vloeistofschade-indicator roodgekleurd is. Deze vindt je bij het houdertje voor je simkaart.

4. Ga na of de iPhone niet gestolen is

Heb je een op het oog betrouwbare verkoper gevonden, dan is het toch verstandig om het serie- of IMEI-nummer te checken. Je vindt dit nummer via ‘Instellingen > Algemeen > Info’ en kunt ermee controleren of een toestel gestolen is, of niet. Ga naar StopHeling.nl, een officiële website van de Politie, en voer de iPhone-code in. Deze methode is niet waterdicht, maar kan een hoop narigheid voorkomen.

5. Vraag om een aankoopbewijs

Een aankoopbewijs is belangrijk, ook wanneer je een tweedehands iPhone op de kop tikt. Het biedt namelijk een hoop zekerheid wanneer de verkoper je kan aantonen waar hij/zij het toestel heeft gekocht. Een aankoopbewijs is overigens meestal niet noodzakelijk om gebruik te maken van de (resterende) garantie, maar de aanwezigheid ervan geeft jou als koper wel een hoop vertrouwen.

6. Controleer de garantie

Volgens Apple heb je één jaar recht op garantie, maar dat is in strijd met de Europese regelgeving. Daarin staat namelijk dat je recht hebt op een garantietermijn van twee jaar. Apple zelf meldt dit niet, maar wanneer je contact opneemt met de klantenservice krijg je ‘gewoon’ twee jaar garantie.

Dit is handig om te weten, helemaal wanneer je een tweedehands iPhone koopt die nog geen twee jaar oud is. Verdiep je overigens wel eerst in de voorwaarden voordat je contact opneemt met Apple.

In het algemeen geldt namelijk dat fabrieksfouten of andere gebreken die aantoonbaar niet door jouw gebruik zijn gekomen, worden vergoed. Val- of waterschade vallen hier dus niet onder. Hiervoor kun je je iPhone uiteraard wel verzekeren.

7. Weeg goed af of de besparing het waard is

Tweedehands iPhones zijn meestal nog best prijzig. Weeg voor jezelf daarom af of de besparing het waard is ten opzichte van een nieuw model. Wanneer het slechts een paar tientjes scheelt doe je er wellicht verstandig aan om voor een nieuw model te gaan, of een refurbished iPhone aan te schaffen.

Heb je een relatief oude iPhone op het oog? Dan is een tweedehands exemplaar met name interessant. Apple verlaagt haar adviesprijzen namelijk niet vaak, terwijl het toestel ondertussen wél ouder wordt.

Het is daarentegen vaak niet zo handig om een relatief nieuwe iPhone tweedehands aan te schaffen. Het verschil tussen de nieuw- en tweedehands-prijs is namelijk niet zo groot.

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. De iPhone XS, een toestel uit 2018, heeft momenteel een adviesprijs van 699 euro. Koop je een refurbished iPhone XS, dan ben je tussen 490 en 540 euro kwijt, afhankelijk van de uiterlijke conditie waarin het toestel verkeert.

De iPhone 11 uit 2019 heeft een adviesprijs van 789 euro, maar is bij sommige aanbieders al voor zo’n 700 euro verkrijgbaar. Refurbished wordt hij nog niet verkocht: daar is hij te nieuw voor.

Een snelle blik op Marktplaats leert ons dat de meeste tweedehands iPhone 11-exemplaren tussen de 650 en 700 euro moeten opleveren. Dit is naar verhouding een veel kleiner verschil dan de nieuw-/tweedehandsprijsverhouding van de iets oudere iPhone XS.

iPhone tweedehands of toch nieuw kopen?

Als het goed is heb je nu een goed beeld van alle zaken die je moet overwegen bij het aanschaffen van een tweedehands iPhone. Is de besparing ten opzichte van een nieuw model minder groot dan je had gehoopt?

Zoek dan via onze iPhone prijsvergelijker naar een model dat bij jouw wensen en budget past. Uiteraard hebben we ook een refurbished iPhone prijsvergelijker. Deze toestellen zijn nét wat scherper geprijsd, maar technisch gelijkwaardig aan nieuwe iPhones. Hieronder hebben we enkele interessante en goede, maar betaalbare iPhones voor je uitgelicht.