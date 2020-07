Je doet er verstandig aan om na ontvangst even je refurbished iPhone te controleren op stof, dode pixels en andere narigheid. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

Refurbished iPhone controleren: 4 stappen

Voordat je een tweedehands iPhone in gebruik neemt is het belangrijk om het toestel even onder de loep te nemen. Je haalt immers een eerder gebruikt product in huis en dankzij deze controle weet je zeker dat het toestel geen verborgen gebreken heeft.

Ook wanneer je een refurbished iPhone hebt gekocht is dit verstandig, want mogelijk heeft de verkoper tijdens de controle een bepaald defect over het hoofd gezien.

In dit artikel leggen we uit hoe je een tweedehands of refurbished iPhone kunt controleren. We nemen je toestel onder de loep aan de hand van vier praktische stappen.

1. De buitenkant: check op krasjes

Te beginnen met de buitenkant. Controleer als eerst of de staat van de behuizing overeenkomt met de beloofde gradatie. Aanbieders van refurbished iPhones hanteren onderling immers verschillende condities om aan te geven hoe mooi/gehavend een toestel eruitziet. Wellicht komen je verwachtingen en de realiteit hierdoor niet helemaal overeen.

Bekijk ook of de behuizing gebruikerssporen bevat, zoals deukjes. Daarnaast is het de moeite waard om het scherm op krasjes te controleren. Haal er een (stofvezel)doekje overeen en wrijf het display schoon. Houd het toestel vervolgens onder een felle lamp: eventuele krasjes zie je maar al te snel verschijnen.

Oppervlakkige krasjes kunnen in de regel geen kwaad, maar kijk uit bij barstjes of dieperliggende krassen. Via de speling kan er namelijk stof in het toestel terechtkomen. Controleer tot slot ook of de oplaadpoort vrij is van vuil en stofdeeltjes. Hierbij kun je de iPhone het best even onder een goede lamp houden.

2. Camera: controleer op stof

Stof is ook dé grote vijand van je iPhone-camera. Wanneer er stof onder de sensor zit zie je dit terug op foto’s aan de hand van grijze stippen. Controleer eerst kort de buitenkant van de lens en maak vervolgens een testfoto.

Zo kan stof onder de iPhone-camera er op een foto uitzien

Je kunt het best een foto van een egaal gekleurd oppervlak maken, zoals een compleet witte of zwarte muur. Een effen gekleurd vel papier voldoet overigens ook. Pak ook direct de selfiecamera even mee. Indien er stof onder een van beide sensoren zit merk je dat snel genoeg.

3. Scherm: geen dode pixels?

Dode pixels in iPhone-schermen komen gelukkig steeds minder voor, maar even controleren kan geen kwaad. Je hoeft de pixels niet stuk-voor-stuk zelf af te gaan: er zijn legio apps en websites die dit werk voor je uit handen nemen. Een goed voorbeeld is Dode Pixels, een website:

Open de website van Dode Pixels op je refurbished of tweedehands iPhone; Tik op ‘Start de test’; Vervolgens laat de website allerlei kleuren zien.

Zie je geen stipjes op het scherm, maar gewoon wit, zwart, rood, groen of blauw? Dan werken alle pixels van je iPhone-display. Verder is het verstandig om te controleren op afwijkingen. Dat doe je door een compleet witte afbeelding als achtergrond in te stellen. Eventuele afwijkingen (qua kleur) vallen zo direct op.



4. De binnenkant

Refurbished is een nogal losse term. Het toestel dat jij ontvangt kan praktisch nooit gebruikt zijn, maar ook een heftig verleden achter de rug hebben. Aanbieders met het Keurmerk Refurbished lossen deze ‘ongelijkheid’ op door de specificaties van telefoons op dezelfde wijze te testen. Als consument weet je daardoor wat je mag verwachten.

Niet alle verkopers van gereviseerde telefoons voeren dit keurmerk. Het kan daarom zijn dat de processor van jouw iPhone, die verantwoordelijk is voor de snelheid, minder presteert. Net als bijvoorbeeld auto-onderdelen slijten immers ook iPhone-onderdelen, met mindere prestaties als gevolg.

Voer daarom altijd even een korte apk uit bij je refurbished iPhone. Hiervoor kun je het best een diagnostische app downloaden. Zo’n applicatie voert enkele testen uit en controleert hierbij hoe je toestel er technisch voor staat. Wij raden TestM aan.

Deze diagnostische app controleert alle onderdelen van je iPhone. De volledige test neemt vier minuten in beslag, maar je kunt ook een snelle scan uitvoeren. Deze duurt iets minder dan een minuut. Daarnaast kan TestM losse onderdelen checken, zoals het scherm, geluid of camera van je toestel. TestM is gratis, maar toont af en toe wel advertenties.

Het resultaat: tevreden of niet?

En, hoe bevalt het toestel? Als het goed is heb je nu een duidelijk beeld van de kwaliteit van je tweedehands/refurbished iPhone. Wanneer alles naar behoren werkt wensen we je veel plezier met je toestel toe! Ben je niet tevreden? Dan hangen je opties af van wat voor telefoon je hebt aangekocht.

Tweedehands iPhone

Heb je een tweedehands iPhone aangeschaft? Dan is het (juridisch) mogelijk om af te zien van de aankoop, maar je moet dan wel hard maken dat het toestel niet naar redelijke verwachting presteert, of er veel meer gehavend aan toe is dan beloofd.

Zoals altijd zit er hierbij wel een verschil tussen (juridisch) gelijk hebben, en gelijk krijgen. Wanneer je het toestel van een particuliere verkoper hebt gekocht is dit misschien lastig.

Refurbished iPhone

Heb je een refurbished iPhone gekocht bij een (web)winkel? Dan heb je twee opties:

Je maakt aanspraak op het recht van retour. Je stuurt de refurbished iPhone terug naar de verkopende partij. Als consument heb je recht op ontbinding van de koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen; Je maakt aanspraak op de garantie – de garantievoorwaarden en duur verschilt per aanbieder, zorg dat je goed ingelezen bent waarop de garantie precies betrekking heeft.

Wanneer je er niet uitkomt met de verkopende partij en deze aangesloten is bij een (webwinkel)keurmerk, onderzoek dan welke mogelijkheden je hebt om hen voor jou te laten bemiddelen. In veel gevallen kan je op deze manier toch nog tot een passende oplossing komen.

Vertrouwd kopen

De redactie van iPhoned raadt aan om je iPhone bij winkels die het Keurmerk Refurbished voeren te kopen. Deze partijen moeten voldoen aan meer dan 50 kwaliteitseisen en worden gecontroleerd door Techniek Nederland. Ook krijg je bij deze partijen garantie, dus je kunt altijd terug bij problemen.

Wil je meer weten over dit keurmerk? Lees dan onze Refurbished iPhone koopgids. In dit uitgebreide artikel staan we stil bij alles wat je moet weten over gereviseerde iPhones. In onze prijsvergelijker kun je overigens simpel en snel de meest actuele refurbished iPhones-deals op de kop tikken. In combinatie met een sim only-abonnement ben je vaak bijzonder goedkoop uit.

