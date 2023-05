iPhone-tips: zo haal je meer uit de Marktplaats-app

De kans dat je de Marktplaats-app nog nooit hebt gebruikt, is behoorlijk klein. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je alle functies kent. Daarom lees je in deze iPhone-tips hoe je meer uit de Marktplaats-app haalt!

Haal meer uit de Marktplaats-app

Je gebruikt de Marktplaats-app natuurlijk om leuke spulletjes te zoeken op je iPhone, of om zelf een advertentie plaatsen. In principe is dat ook voldoende en bereik je hiermee je doel. Maar de Marktplaats-app heeft nog meer handigheidjes die het gebruik een stuk gemakkelijker maken. We zetten er een aantal voor je op een rij!

1. Zoekopdracht bewaren

Zoek je iets specifieks, dan kun je natuurlijk elke dag even kijken of het inmiddels te koop wordt aangeboden. Maar dat kan makkelijker! Je hebt in de Marktplaats-app namelijk de mogelijkheid om een zoekopdracht op te slaan, zodat je automatisch een melding krijgt als er nieuwe advertenties zijn geplaatst die overeenkomen met jouw zoekterm.

Om dit te doen, zoek je zoals je altijd doet naar het betreffende item. Voeg eventueel wat filters toe en zorg er in elk geval voor dat je in de juiste rubriek zoekt. Vervolgens hoef je alleen maar linksboven op de knop ‘Bewaar’ te tikken op de zoekopdracht te bewaren. Een zoekopdracht weer verwijderen, doe je als volgt:

Tik op ‘Mijn Marktplaats’;

Tik op ‘Zoekopdrachten’;

Schakel de knop achter de betreffende zoekopdracht uit.

2. Aanmelden voor Betaalverzoeken met iDEAL via Marktplaats

Met behulp van Betaalverzoeken kun je binnen Marktplaats veilig betalen en betalingen ontvangen. Je moet je er wel eenmalig voor aanmelden. Dat gaat als volgt:

Ga naar ‘Mijn Marktplaats’ en tik op ‘Betalingen’; Tik op ‘Nu activeren’; Voer je telefoonnummer in en tik op ‘Code aanvragen’; Voer de code in en tik op ‘Verifiëren’; Betaal 0,01 euro om je rekening te bevestigen.

Wil je je toch weer afmelden voor Betaalverzoeken, ga dan naar ‘Mijn Marktplaats’, tik op ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Dan kan je je hier afmelden’.

3. Vul je profiel aan

De derde van deze iPhone-tips voor de Marktplaats-app gaat over je profiel. Dat is belangrijk, want hoe meer gegevens je van jezelf prijs geeft, hoe betrouwbaarder je overkomt op potentiële kopers. Zo heb je in de Marktplaats-app de mogelijkheid om aan te geven of je een particuliere verkoper of een zakelijke verkoper bent. Ook kun je een profielfoto toevoegen, en je postcode en telefoonnummer toevoegen.

We raden je aan om alles in te vullen. Of je telefoonnummer zichtbaar is, bepaal je bij elke afzonderlijke advertentie die je plaatst. Ga voor het aanvullen naar ‘Mijn Marktplaats’ en tik rechtsboven op het tandwieltje (Instellingen).

4. Zorg dat Kaartweergave is in geschakeld

Wanneer je advertentie ook te zien is op de kaart van Marktplaats, vergroot je de kans op verkoop. Je vindt de optie als volgt:

Tik op ‘Mijn Marktplaats’;

Tik rechtsboven op het tandwieltje (Instellingen);

Zorg dat de optie ‘Kaartweergave’ is geactiveerd.

Je kunt deze optie met een gerust hart inschakelen, want je exacte locatie wordt niet getoond.

5. Pas de Notificatie-instellingen van Marktplaats aan

Standaard krijg je met enige regelmaat push-berichten van Marktplaats, bijvoorbeeld wanneer je een nieuw bericht of bod ontvangt. Een e-mailnotificatie is in veel gevallen voldoende, dus het is goed om de Notificatie-instellingen van de app even na te lopen. Die vind je hier:

Tik op ‘Mijn Marktplaats’;

Tik rechtsboven op het tandwieltje (Instellingen);

Scrol naar beneden en tik op ‘Notificatie-instellingen’.

6. Overige tips voor de Marktplaats-app

De laatste van deze iPhone-tips voor de Marktplaats-app helpt je om sneller te vinden wat je zoekt. Er zijn dan een aantal dingen die je kunt doen. Zo kun je een zogeheten Booleaanse zoekopdracht gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van het woordje ‘NOT’. Zoek je bijvoorbeeld naar een game, maar wil je geen ‘Game of Thrones’ in je resultaten? Typ dan ‘game NOT thrones’. Op dezelfde manier kun je de woorden ‘AND’ en ‘OR’ gebruiken.

Bedenk verder dat niet alle producten correct worden gespeld en in de juiste rubriek staan. Het is dan ook best een goed idee om ook te zoeken op een foutief gespelde naam en/of in alle rubrieken. Het is een kwestie van experimenteren en geluk hebben, maar het kan zeker de moeite waard zijn. Vraag jezelf wel altijd af of het een serieuze advertentie is.

Om sneller en beter te verkopen, is het vooral belangrijk dat je goede foto’s maakt. Dat kan prima met je iPhone, maar let met name goed op de achtergrond en op de belichting, dat maakt al snel een groot verschil. Verkoop je kleding, dan heb je mogelijk sneller succes met een app als Vinted.

Meer iPhone-tips?

