Dit is de beste manier om de zaklamp van de iPhone aan te zetten

Als je erover nadenkt, kom je erachter dat de zaklamp van je iPhone maar al te vaak een redder in nood is. Je vraagt je af hoe we ooit zonder konden … Dankzij de volgende tip schakel je de zaklamp nóg sneller in.

De beste manier om de zaklamp van je iPhone aan te zetten

Als je ‘s nachts wakker wordt en je wil licht in je kamer, is het niet prettig om dat direct via het ‘felle’ iPhone-scherm te moeten doen. Fijner is om de zaklamp van je iPhone blindelings in te schakelen. En dat is eenvoudiger dan je misschien denkt.

Je kunt het in- en uitschakelen van de zaklamp namelijk toevoegen aan de functie ‘Tik op achterkant’, die beschikbaar is sinds iOS 14. Als je dat hebt gedaan, hoef je met je slaperige hoofd je iPhone alleen maar te pakken, op de achterkant te tikken en je hebt licht. Dat kan dus letterlijk met je ogen dicht.

Zaklamp toevoegen aan ‘Tik op achterkant’

Toevoegen van de zaklamp aan de functie ‘Tik op achterkant’ is heel eenvoudig. Dit doe je als volgt:

Open de app Instellingen en tik op ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Aanraken’ en vervolgens op ‘Tik op achterkant;’ Kies ‘Driemaal tikken’ en tik op ‘Zaklamp’.

We raden ‘Driemaal tikken’ aan omdat het dan veel minder vaak gebeurt dat je de zaklamp van je iPhone per ongeluk aan zet. Overdag heb je dat niet altijd in de gaten en dan kost het je natuurlijk onnodig batterijduur.

Voor de optie ‘Dubbel tikken’ kun je dus beter een van de andere functies in de lijst kiezen. Bijvoorbeeld ‘Rotatievergrendeling’, of ‘Shazam-opdracht’. Probeer uit wat voor jou handig is!

Heb jij die functie niet, ondanks dat iOS 14 op je telefoon geïnstalleerd is? Dan heb je waarschijnlijk nog een iPhone met thuisknop, want die ondersteunen de optie niet. Een vreemde keus van Apple, maar goed, daar is niets aan te doen. Daar moet helaas altijd de omweg via het Bedieningspaneel nemen, dat je van onder naar boven omhoog veegt op het vergrendelscherm.

Zaklamp inschakelen met ‘Tik op achterkant’

Hoe slaperig je ook bent en hoe donker het ook is, voortaan zet je de zaklamp van je iPhone eenvoudig aan door op de achterkant te tikken. Uitschakelen kan op dezelfde manier, maar kan ook gewoon via de knop op je lockscreen. Welke optie je kiest, ligt waarschijnlijk aan hoe slaperig je nog bent.