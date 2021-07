iMessage voor beginners: zo werkt Apples berichten-app

Dé berichtendienst van Apple: dat is iMessage in een notendop. Je verstuurt hiermee makkelijk berichtjes tussen iPhones, iPads, Macs en meer. Dit moet je weten om aan de slag te gaan.

Alles wat je moet weten over iMessage

iMessage kun je het best vergelijken met WhatsApp, met als verschil dat het van Apple is. De app is dus alleen op alle Apple-apparaten aanwezig. Met iMessage kun je gratis berichten versturen en ontvangen tussen iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Naast standaardberichtjes die uit tekst bestaan, ondersteunt de app ook foto’s, video’s en meer.

Ben je een nieuwe Apple-gebruiker? Dan is deze gids je op het lijf geschreven, want alles wat je over iMessage moet weten komt voorbij.

iMessage activeren

We beginnen bij de absolute basis: hoe krijg je iMessage aan de praat? Het antwoord op die vraag is heel simpel: door je iPhone in gebruik te nemen.

Zodra je bent ingelogd met je Apple ID, het account voor praktisch alle Apple-zaken, staat iMessage aan op je iPhone en iPad.

Je kunt dit controleren door in de Instellingen-app (herkenbaar aan het tandwiel) naar ‘Berichten’ en vervolgens ‘iMessage’ te gaan. Zie je hier een groene schakelaar naast ‘iMessage’, dan staat de berichtendienst aan.

Van hieruit kun je iMessage trouwens ook uitzetten door de schakelaar aan te tikken, waarna het vakje grijs kleurt.

Het fijne aan iMessage is dat berichten gesynchroniseerd worden. Stuur je een bericht vanaf je iPhone naar een vriend, dan kun je deze later op je iMac teruglezen. Dit geldt ook wanneer je iets op je Apple Watch of iPad hebt getikt, en vice versa.

Activeren op Mac

Op een Mac(Book) werkt het net iets anders. Hierbij ga je eerst naar de Berichten-app, waarna je in het menu op ‘Berichten’ en daarna ‘Voorkeuren’ tikt. Ga nu naar het ‘Accounts’-tabblad en check of het vinkje bij ‘Schakel deze account in’ onder het Apple ID-kopje aanwezig is.

Start het gesprek

iMessage gebruik je via de Berichten-app. Deze staat standaard geïnstalleerd op alle Apple-apparaten. Je kunt iemand een persoonlijk bericht sturen, maar ook groepsgesprekken voeren.

Start de Berichten-app en druk op het schrijficoon rechtsboven in beeld. Tik vervolgens de naam in van de persoon die je wil bereiken. Wil je een groepsgesprek starten, geef dan nog een naam op. Vervolgens kun je in het venster onderin je bericht typen en op de verzendknop (pijltje naar boven) tikken

iMessage is een hele uitgebreide chat-app. Je kunt niet alleen tekst versturen, maar ook foto’s, video’s, stickers, spraakberichten en gif-animaties. Het is zelfs mogelijk om je locatie te delen met gesprekspartners, of iemands nummer te delen.

Chats opfleuren

Extra leuk zijn Animoji en Memoji. Dit zijn Apples eigen geanimeerde stickers waarmee je gesprekken kunt opfleuren. Helemaal geinig is dat je een Memoji van je eigen gezicht kunt maken.

Door je gezicht via de voorste iPhone-camera te scannen, kan de cartoon jouw gezichtsuitdrukking nadoen. Frons jij, dan kijkt het poppetje ook boos. Wil je met Memoji en Animoji aan de slag? Lees dan verder in onderstaand artikel.

Maar, iMessage heeft meer effecten in huis. Je kunt bijvoorbeeld een animatie instellen waarbij jouw bericht bijvoorbeeld op het scherm van de ontvanger wordt ‘gelanceerd’. Daarnaast is het mogelijk om berichtjes op te fleuren met animaties die het hele scherm overnemen, zoals de uitbarsting van confetti of een ballonnenregen.

Wat is het verschil tussen iMessage en sms?

Iemand een iMessage versturen is gratis, maar dat geldt niet voor smsjes. Veel nieuwe Apple-gebruikers vinden het daarom verwarrend om het verschil tussen de twee berichtendiensten te herkennen.

Gelukkig is het eigenlijk vrij simpel. De kleur van de tekstballon in een gesprek geeft aan op wat voor manier je communiceert. Is de tekstballon blauw, dan stuur je elkaar (gratis) iMessages. Kleurt de ballon groen, dan zijn het smsjes. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer je met een Android-gebruiker praat.

Ben je een Android-gebruiker en wil je met iMessage aan de slag? Dan heb je helaas pech. Het is namelijk zo goed als zeker dat de berichtendienst voor altijd exclusief op Apple-apparaten blijft. Waarom dat zo is, leggen we in onderstaand artikel uit.

