Wil je iMessage gebruiken op een Android-telefoon? Dan heb je flinke pech. Helaas is het bijna onmogelijk om Apples chat-app te draaien op smartphones van de concurrentie. Wij leggen uit waarom.

Om deze reden werkt iMessage niet op Android

Veel mensen met een Android-smartphone zouden het fijn vinden om Apples iMessage te installeren. De chat-app is immers een mooi alternatief voor WhatsApp. Zeker nu je binnenkort controversiële voorwaarden moet accepteren om die dienst te blijven gebruiken. Helaas werken Android en iMessage niet samen. Maar waarom niet?

De technologiereus gaf zelf het antwoord tijdens de rechtszaak die Epic Games tegen Apple heeft aangespannen. Advocaten van Epic vroegen waarom er geen iMessage-app bestaat voor Android. Apple-topman Craig Federighi antwoordde dat zijn bedrijf daar niet bij gebaat is. Als je iMessage op smartphones van de concurrentie kunt draaien, is er immers minder reden om een iPhone te kopen.

Phil Schiller, het voormalige Hoofd Marketing, sprak soortgelijke woorden. Hij zei dat een iMessage-app voor andere besturingssystemen Apple meer kwaad dan goed zou doen. Het is dus vooral een financiële overweging.

Apple lanceerde iMessage in 2011 met de release van iOS 5. Een jaar later was de dienst ook beschikbaar op macOS. Vanaf dat moment konden gebruikers berichten van hun Mac naar een iPhone sturen en andersom. Apple heeft in die tijd wel overwogen om een Android-app te maken, maar zag daar uiteindelijk dus van af.

Via omwegen is iMessage wél beschikbaar

Wie het héél graag wil, kan iMessage via bepaalde omwegen wel aan de praat krijgen op Android. Er kleven echter altijd nadelen aan deze oplossingen. Met WeMessage bijvoorbeeld heb je een Mac nodig om iMessage te gebruiken. Je moet de macOS-app weServer installeren, die als brug functioneert tussen iPhone- en Android-bezitters. Berichten worden feitelijk dus eerst naar de Mac gestuurd, die ze vervolgens doorzet naar de smartphones.

Dat is natuurlijk niet ideaal. Gezien Apples uitleg zal er vermoedelijk echter nooit een officiële iMessage-app voor Android komen.

