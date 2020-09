iMessage uitzetten op iPhone, iPad en Mac: zo doe je dat

Gebruik je Apples berichtendienst nooit, of ben je naar het Android-kamp overgestapt? In dit artikel laten we zien hoe je iMessage uitschakelt op al je Apple-apparaten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMessage uitzetten doe je zo

Maak je eigenlijk nooit gebruik van iMessage, omdat al je vrienden bijvoorbeeld WhatsApp hebben? Je bent niet de enige. Misschien is het dan handig om Apples berichtendienst helemaal uit te zetten. Je hoeft dan immers niet meerdere apps bij te houden.

iMessage uitschakelen op iOS en iPadOS doe je zo:

Pak je iPhone of iPad erbij en open de Instellingen-app; Scrol naar beneden en tik op ‘Berichten’; Tik op de schakelaar bij ‘iMessage’ zodat het vakje grijs wordt.

Apples berichtendienst is vanaf nu uitgeschakeld. Je kunt de Berichten-app van je iPhone of iPad nog steeds gebruiken, maar berichten sturen gaat voortaan ten koste van je (sms-)bundel. Gratis onderling kletsen met andere Apple-gebruikers zit er dus niet meer in.

Via de app kun je eerder verstuurde berichtjes overigens nog steeds teruglezen, dus het is niet zo dat je gespreksgeschiedenis ineens weg is.

Wil je iMessage weer inschakelen? Dan volg je bovenstaande stappen, maar schuif je de schakelaar uit stap drie de andere kant op. Het vakje wordt dan groen: het teken dat Apples berichtendienst weer actief is.

iMessage uitschakelen op Mac

Uiteraard kun je iMessage ook uitzetten op een Mac(Book). Het werkt ongeveer hetzelfde als op de iPhone en iPad:

Open de Berichten-app op je Mac; Klik op ‘Voorkeuren’ in het menu; Ga naar het ‘iMessage’-tabblad en selecteer ‘Log uit’.

De berichtendienst is nu uitgeschakeld en je kunt geen gratis berichten meer versturen naar andere Apple-gebruikers.

Hét alternatief

Het bekendste alternatief voor iMessage is natuurlijk WhatsApp. Facebook’s berichtendienst is één van de populairste apps van Nederland (en de wereld). Een appje sturen lukt vrijwel iedereen, maar de chat-app heeft meer om het lijf. Lees ons overzicht van minder bekende WhatsApp-functies of bekijk onderstaande video: