Of je nu de verjaardag van je smartphone wil vieren, of simpelweg wil checken hoe oud je iPhone is: in deze tip leggen we uit hoe je dit in een paar stappen doet.



Hoe oud is mijn iPhone? Zo check je het snel

Helaas heeft Apple geen instelling toegevoegd waarmee je de leeftijd van je iPhone kunt checken, maar met een slim trucje is exact te achterhalen wanneer je iPhone oorspronkelijk is geleverd. Dit werkt als volgt.

Zo controleer je de leeftijd van je iPhone

Open de instellingen-app van je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Info’; In het volgende scherm zie je het serienummer van je iPhone; Ga nu naar de website van Apple via deze link; Vul het serienummer in en bevestig.

In het volgende scherm krijg je te zien welk model je iPhone is, met daaronder drie gekleurde cirkels: geldige aankoopdatum, telefonische technische support en dekking van reparaties en service. De derde is voor deze tip belangrijk.

Hier staat namelijk wanneer de datum van je garantie verloopt of verlopen is. Apple geeft iedere iPhone standaard een jaar fabrieksgarantie vanaf de dag dat deze verkocht is. Door simpelweg een jaar van de datum die op deze pagina staat af te trekken, weet je precies op welke datum je iPhone oorspronkelijk is verkocht.

Ouder dan twee jaar? Probeer dan dit

Bovenstaande stappenplan werkt alleen als je een iPhone hebt die jonger is dan twee jaar. Heb je een ouder toestel, dan kun je de website Chipmunk eens een kans geven. Op deze Nederlandse website kun je het serienummer van je toestel invullen en krijg je precies te zien wanneer deze geproduceerd is, inclusief het jaar en de week van het jaar. Via deze link kun je het serienummer controleren.

Handige info voor koop of verkoop van je toestel

Is je iPhone minder dan een jaar oud, dan zie je in dit instellingenscherm de regel ‘Beperkte Garantie’. Daar kun je direct zien op welke datum je garantie verloopt. Trek hier een jaar af en dan weet je precies hoe oud het toestel is. Controleren hoe oud je iPhone is kan op verschillende momenten van pas komen. Zo is het handige informatie als je een iPhone wil kopen of verkopen.

