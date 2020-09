Ben je het wachtwoord van je Apple ID vergeten? Geen zorgen! Er zijn drie manieren om weer toegang tot je account te krijgen. In dit artikel laten we zien wat je moet doen wanneer je het wachtwoord van je Apple ID vergeten bent.

Apple ID wachtwoord vergeten

Een Apple ID gebruik je om in te loggen bij iCloud, de App Store en andere Apple-diensten. Het is dus behoorlijk lastig wanneer je het wachtwoord vergeten bent. Er zijn drie manieren om weer toegang te krijgen tot je account. Ook laten we zien wat je moet doen wanneer je de gebruikersnaam van je Apple ID bent vergeten.

Hoe je een vergeten Apple ID-wachtwoord herstelt, hangt af van de beveiligingsmethode die je hebt ingesteld bij het aanmaken van je account: tweefactorauthenticatie, tweestapsverificatie of beveiligingsvragen. Hieronder lichten we iedere werkwijze uit zodat je snel weer toegang hebt tot je Apple ID.

1. Tweefactorauthenticatie

Maak je gebruik van tweefactorauthenticatie, dan kun je het wachtwoord van je Apple ID opnieuw instellen vanaf je eigen iPhone, iPad, Mac(Book) of iPad touch. Hieronder vind je uitgebreide aanwijzingen per Apple-apparaat.

Op een iPhone, iPad of iPod touch:

Pak je apparaat erbij en open de Instellingen-app; Tik op je naam bovenaan het scherm en selecteer ‘Wachtwoord en beveiliging’; Kies ‘Wijzig wachtwoord’ en volg de aanwijzingen op het scherm om het wachtwoord te wijzigen.

Op een Mac(Book) met macOS Catalina of nieuwer:

Start je Mac(Book) op en kies in het Apple-menu voor ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op ‘Apple ID’ en selecteer ‘Wachtwoord en beveiliging’; Druk op ‘Apple ID of wachtwoord vergeten’ zodra hierom gevraagd wordt; Volg de aanwijzingen op het scherm.

Op een Mac(Book) met macOS Mojave of oudere versies:

Kies in het Apple-menu voor ‘Systeemvoorkeuren’; Druk op ‘iCloud’ en selecteer ‘Accountgegevens’; Klik op ‘Apple ID of wachtwoord vergeten’ zodra om je wachtwoord wordt gevraagd.

2. Tweestapsverificatie

Wanneer je Apple ID is beveiligd met tweestapsverificatie moet je het wachtwoord opnieuw instellen via de officiële Apple-website. Dit kan vanaf vrijwel ieder apparaat met een internetverbinding:

Ga naar je Apple ID-accountpagina en klik op ‘Je Apple ID of wachtwoord vergeten?’; Voer je Apple ID en geef aan dat je het wachtwoord opnieuw wil instellen; Kies ‘Ga door’ en vul je herstelcode in die je hebt ontvangen toen je tweestapsverificatie aanzette; Selecteer welk apparaat de verificatiecode gaat ontvangen; Voer deze toegezonden code in op de Apple ID-website; Maak een nieuw wachtwoord aan en bevestig je keuze.

3. Beveiligingsvragen

Heb je je Apple ID alleen met beveiligingsvragen beveiligd? Dan moet je het wachtwoord via de officiële Apple-website veranderen. Dit kan vanaf vrijwel ieder apparaat met een internetverbinding:

Open je webbrowser en ga naar je Apple ID-accountpagina; Klik op ‘Je Apple ID of wachtwoord vergeten’ en voer je Apple ID in; Geef aan hoe je je wachtwoord opnieuw wil instellen en kies ‘Ga door’.

Tijdens de laatste stap kun je aangeven of je beveiligingsvragen wil beantwoorden. Apple gebruikt jouw antwoorden om je identiteit te controleren. De antwoorden heb je tijdens het aanmaken van je account doorgegeven. Ontvang je liever een e-mail om je vergeten Apple ID-wachtwoord te veranderen? Kies dan die optie.

4. Herstel je Apple ID

Ben je niet alleen je wachtwoord vergeten, maar ook het e-mailadres of de gebruikersnaam van je Apple ID? Dan kun je proberen om die via Apple te achterhalen. Je kunt hier zowel je iPhone, iPad, iPod touch als Mac(Book) voor gebruiken:

Pak je Apple-apparaat erbij en open de webbrowser; Ga naar de Apple-website om je Apple ID te vinden; Vul je voornaam, achternaam en gekoppelde e-mailadres in en druk op ‘Ga door’ Als hetzelfde e-mailadres voor Apple ID gebruikt wordt, laat Apple het je weten, zo niet, probeer andere mailadressen en klik op ‘Ga door’; Kies voor herstellen via e-mail of via beveiligingsvragen om het wachtwoord te achterhalen.

Meer tips voor je Apple ID

In het dagelijks leven sta je er waarschijnlijk zelden bij stil, maar je Apple ID is ontzettend belangrijk. Het Apple-account bevat bijvoorbeeld een hoop persoonlijke informatie. Bovendien heb je het account soms nodig om in te loggen bij Apple-diensten. Lees ons artikel over tweestapsverificatie instellen op Apple ID om je account beter te beveiligen. Vergeet ook niet je Apple ID te verwijderen wanneer je niet langer Apple-gebruiker bent.