Tweestapsverificatie is een handige manier om je Apple ID extra goed te beveiligen. In dit artikel lees je precies hoe je deze online beveiliging activeert.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple ID tweestapsverificatie instellen: zo werkt het

Met tweestapsverificatie zorg je ervoor dat jij de enige bent die toegang krijgt tot je Apple ID. Zelfs als iemand je wachtwoord weet, kan er niet op je account worden ingebroken. Dit komt omdat je naast je wachtwoord nog een extra (tweede) stap nodig hebt om in te loggen. Geen overbodige luxe dus om te gebruiken, maar je moet het wel zelf activeren.

Aan het activeren van deze beveiliging zijn een aantal voorwaarden verbonden. Je hebt minimaal iOS 9 of OS X El Capitan nodig en moet logischerwijs over een Apple ID beschikken. Voldoe je hieraan, dan kun je de extra veiligheidsmaatregel zo toevoegen.

Apple ID-tweestapsverificatie activeren:

Ga naar Mijn Apple ID via deze link; Klik op ‘Beheer uw Apple ID’ en log in; Ga bij het kopje ‘Beveiliging’ en klik op ‘Wijzig’; Kies vervolgens voor ‘Twee-factor-authenticatie inschakelen’.

Het is ook mogelijk om tweestapsverificatie via de instellingen van je iOS-apparaat aan te zetten. Belangrijk om te weten is dat je in dit scherm ook handmatig een Apple ID-verificatiecode kunt opvragen.

Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen; Tik bovenaan op je naam en kies vervolgens voor ‘Wachtwoord en beveiliging’; Tik op ‘Zet twee-factor-authenticatie aan’ en bevestig dit.

Zo log je in met tweestapsverificatie

Voortaan fungeert het geregistreerde apparaat als een manier om de verificatiecode op te ontvangen. Iedere keer als je inlogt op een nieuw Apple-apparaat verschijnt deze cijfercode op het apparaat en kun je pas verder als deze is ingevoerd. Bij het instellen van tweestapsverificatie krijg je ook een veertiencijferige herstelcode opgestuurd. Deze moet je goed bewaren, want die heb je nodig als je bijvoorbeeld je iPhone kwijt bent en je de viercijferige code niet meer kan ontvangen.

Tweestapsverificatie heeft invloed op alles waar je Apple ID mee in aanmerking komt, en dat is nogal wat. Zo voer je met het activeren in een klap de beveiliging op van je online Apple ID-pagina, iCloud-bestanden, iMessage, FaceTime, de App Store en iTunes. Het werkt dan ook zowel op iOS, macOS, tvOS en watchOS.

→ Stappenplan: Zo bescherm je jouw privacy op een iPhone extra goed

iPhoned deelt vaker handige tips voor jouw Apple-producten. Zo geven je 9 tips om je iPhone en iPad schoon te maken, leggen we uit hoe je ruimte kunt besparen op je MacBook en laten we weten hoe je AirPods het best schoonmaakt. Download de app of schrijf je in voor de nieuwsbrief om nooit iets te missen.

Het laatste nieuws over Apple