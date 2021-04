Apple heeft een enorme privacyfunctie aan je iPhone toegevoegd. Vanaf iOS 14.5 kun je app tracking uitschakelen. Spionerende apps en websites mogen je hierdoor niet langer over het internet volgen. Zo blokkeer je app tracking op je iPhone (of iPad).

App tracking uitschakelen: zo werkt het

Heb je iOS 14.5 (of iPadOS 14.5) al gedownload? Dan heb je ongetwijfeld meerdere keren pop-ups gekregen waarin apps vragen of ze jou mogen volgen. Deze data is interessant voor adverteerders, want persoonlijke reclames leveren meer geld op dan algemene advertenties.

Ervaar je de ‘volgverzoeken’ vooral als interessant? Zet de app tracking dan vooral uit! Dit scheelt je niet alleen ergernis, maar het is ook beter voor je privacy. Zo tik je spionerende iPhone- en iPad-apps op de vingers:

Pak je iPhone erbij en ga naar de Instellingen-app; Scrol naar beneden en tik op ‘Privacy’; Kies ‘Tracking’ en verschuif de schakelaar bij ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ zodat het vakje grijs wordt.

Is het vakje al grijs? Dan heb je eerder al aangegeven geen gepersonaliseerde advertenties te willen ontvangen.

Zo werkt app tracking

App tracking uitschakelen zorgt ervoor dat adverteerders niet langer toegang hebben tot je IDFA (IDentifier For Advertisers). Dit is een uniek nummer dat gekoppeld is aan jouw iPhone of iPad. Met deze volgcode kunnen apps en websites in de gaten houden wat jij uitspookt op het internet.

Deze data is interessant, want hierdoor kunnen advertenties die je online tegenkomt specifiek voor jou op maat gemaakt worden. Tik je op een zoekmachine “tv meubel” in, dan krijg je bijvoorbeeld reclames van meubelzaken bij jou uit de buurt te zien die populair zijn bij mensen die kenmerken met jou delen, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats en meer persoonlijke gegevens.

Zet je app tracking uit, dan kunnen adverteerders niet langer bij jouw persoonlijke reclamecode. Het gevolg? Reclames worden minder persoonlijk. Je krijgt bij het intikken van bovenstaande zoekopdracht bijvoorbeeld advertenties van meubelzaken met een landelijke dekking te zien.

Adverteerders zoeken mazen in de wet

Persoonlijke reclames leveren veel meer op dan algemene advertenties. Veel apps en websites die ‘gratis’ zijn, verdienen op deze manier hun geld. Facebook is bijvoorbeeld fel tegenstander van deze nieuwe manier van werken. Het leidde dan ook tot een behoorlijk conflict tussen Apple en Facebook.

Sommige reclamebureaus voelen zich in het nauw gedreven en zoeken daarom manieren om de app tracking van Apple te omzeilen. Ze doen dat door iPhone- en iPad-gebruikers te verleiden volgverzoeken toe te staan, bijvoorbeeld door korting op een abonnement te geven, of een mindere versie van de app/website voor te schotelen.

Probeert een app je te verleiden om app tracking te accepteren? Dat is niet de bedoeling. Apples beleid is namelijk glashelder: apps die consumenten proberen te overtuigen om tóch volgverzoeken te accepteren worden uit de App Store verbannen.

Meer tips voor iOS 14.5

Normaal gesproken voegt Apple weinig functies toe aan tussentijdse iPhone-updates, maar iOS 14.5 is een uitzondering op de regel. Je kunt nu bijvoorbeeld Face ID gebruiken terwijl je een mondkapje draagt. Daarnaast zet de update dus fors in op privacy en kun je aan de slag met honderden nieuwe emoji.

