Apple heeft de eerste testversie van iOS 14.5 uitgebracht. Deze is nog niet beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers, maar we weten hierdoor wel welke features eraan komen. Tijd voor een vooruitblik: deze functies brengt iOS 14.5 binnenkort naar je iPhone.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.5 functies: 7 nieuwe functies op een rij

We zijn aanbeland bij de vijfde tussentijdse update voor iOS 14. Daar waar iOS 14.4 bescheiden was qua nieuwe functies, pakt Apple met iOS 14.5 behoorlijk uit. In dit artikel verzamelen we de grootste toevoegingen die binnenkort naar je iPhone komen.

1. Face ID ontgrendelen met een mondkapje op

De grootste toevoeging in iOS 14.5 heeft met mondmaskers te maken. Voortaan kun je iPhones met Face ID namelijk ontgrendelen met een gezichtsscan wanneer je een mondkapje draagt.

Er is één grote maar: je hebt wel een Apple Watch nodig. Face ID-gezichtsherkenning scant namelijk de helft van je gezicht, de andere helft van de beveiliging neemt de gekoppelde Apple Watch op zich. Je horloge moet onder meer ontgrendeld zijn om de nieuwe optie te laten werken.

→ Lees ook: Nieuw in iOS 14.5: Face ID ontgrendelen met mondkapje op (als je een Apple Watch hebt)

2. Volgcodes

Vanaf iOS 14.5 moeten ontwikkelaars van apps en websites gebruikers toestemming vragen om trackers op hun iPhone te plaatsen. Deze ‘volgcodes’ zorgen ervoor dat ontwikkelaars jouw internetgedrag in kaart kunnen brengen en hier via persoonlijke advertenties en datahandel aan kunnen verdienen.

Je krijgt bij het openen van een app of website een notificatie te zien met daarin het verzoek om trackers te mogen plaatsen. Dit kun je toestaan of weigeren. De nieuwe maatregel heeft veel verzet vanuit de advertentie-industrie opgeroepen. Onder meer Facebook uit openlijk kritiek op het nieuwe privacybeleid van Apple.

→ Ook interessant: Tim Cook valt verdienmodel Facebook aan om gebrek aan privacy gebruikers

3. 5G op beide iPhone 12-simkaarten gebruiken

De iPhone 12 is de eerste Apple-telefoon die met 5G overweg kan. Vanaf iOS 14.5 is het mogelijk om met beide simkaarten gebruik te maken van de 4G-opvolger. De nieuwe softwareversie biedt namelijk dualsim-ondersteuning voor 5G. Een kleine kanttekening hierbij is dat providers deze optie wel moeten ondersteunen.

4. Ondersteuning voor gamecontrollers

Heb je een PlayStation 5 of Xbox Series X in huis? Vanaf iOS 14.5 kun je de controllers van beide consoles aansluiten op je iPhone en bijvoorbeeld Apple Arcade-games spelen. Extra tof is dat ook de nieuwe versie van tvOS met de PlayStation- en Xbox-controllers overweg kan. Op die manier kun je dus ook op je tv gamen.

5. Siri kan overweg met 112

Je hoopt de functie nooit te hoeven gebruiken, maar Siri kan binnenkort de hulpdiensten voor je bellen. Zodra je “Hey Siri, bel de hulpdiensten” roept begint er een timer op je iPhone te lopen. Wanneer deze afloopt worden de hulpdiensten gebeld en kom je in contact met de brandweer, politie of ambulance.

6. AirPlay 2 voor Fitness Plus

Apple Fitness Plus heeft vanaf iOS 14.5 ondersteuning voor AirPlay 2. Het grote voordeel hiervan is dat je de sportfilmpjes bijvoorbeeld naar je tv kunt streamen, om zo in de huiskamer te sporten. Fitness Plus is officieel niet in Nederland verkrijgbaar. Wel kun je de betaalde fitnessdienst via een omweg alsnog gebruiken.

7. Meerdere apps in fris jasje gestoken

Ook gebruikt Apple iOS 14.5 om enkele apps in een fris jasje te steken. Onder meer Podcasts heeft een nieuw design gekregen. De app lijkt voortaan meer op de Muziek-app en legt meer nadruk op de coverart van shows. Over Muziek gesproken, die app krijgt een Voor jou-knop waarmee je al je wekelijkse afspeellijsten kunt vinden.

Tot slot heeft Apple de Herinneringen-app aangepast. Takenlijstjes kun je straks bijvoorbeeld op allerlei soorten manieren sorteren, waaronder op basis van aanmaakdatum en vervaldatum.

Releasedatum van iOS 14.5

Wanneer de definitieve versie van iOS 14.5 uitkomt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaat het nog wel een paar weken duren. Apple moet de nieuwe versie immers nog grondig laten testen door ontwikkelaars. Houd iPhoned in de gaten op om de hoogte te blijven van nieuwe iPhone-update. Je kunt ons het best volgen via de app of nieuwsbrief.