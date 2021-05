AirTag andere naam geven: zo hernoem je de Apple-tracker

Wil jij de AirTag een andere naam geven, bijvoorbeeld omdat je de tracker voor een ander voorwerp gaat gebruiken? Dat is heel simpel, maar je moet wel even weten waar je moet zoeken. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

AirTag andere naam geven

Tijdens het instellen van je AirTag geef je aan welk voorwerp je ermee wil tracken. Ook geef je de Apple-tracker dan een naam zodat je ‘m makkelijk kunt herkennen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je meerdere AirTags gebruikt.

Wanneer je de locatie van een ander voorwerp gaat tracken is het verstandig om je AirTag een andere naam te geven. Verander dan ook gelijk het type voorwerp (zoals rugzak, tas of sleutels) want dan snapt Siri je beter wanneer je bijvoorbeeld vraagt waar je tas is.

Zo geef je je AirTags een andere naam:

Open de Zoek mijn-app op je iPhone en ga naar het tabblad ‘Objecten’; Tik op de AirTag die je een andere naam wil geven; Scrol naar beneden en kies ‘Wijzig objectnaam’; Selecteer een van de standaardnamen, of tik op ‘Aangepaste naam’ om zelf iets te verzinnen; Klaar? Tik dan op ‘Gereed’.

Ben je meer van het kijken? Check dan onderstaande uitlegvideo van Apple.

Het is niet alleen mogelijk om je AirTag een andere naam te geven; je kunt ook de emoji veranderen. Dit icoontje zie je op de kaart in de Zoek mijn-app om aan te geven waar je Apple-tracker zich bevindt.

Je wijzigt de emoji van je AirTag door in stap 3 uit bovenstaand schema op de huidige emoji te tikken. Dit staat naast de naam van het voorwerp. Vervolgens kun je een ander icoon instellen.

Meer tips voor de AirTag

Het is het eerste écht nieuwe Apple-product in jaren en dus valt er genoeg te vertellen over de AirTag. iPhoned is dan ook het startpunt voor iedereen die het meeste uit haar of zijn Apple-tracker wil halen.

We vertellen je bijvoorbeeld hoe je een AirTag kunt uitschakelen als je het idee hebt ermee gestalkt te worden. Ook leggen we uit wat je moet doen als je een verloren AirTag gevonden hebt en in onderstaande video praten we je bij over kleine, maar handige functies van het piepkleine apparaatje.