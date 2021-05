Helaas, de AirTag heeft ook zo zijn nadelen. Zo blijkt dat het apparaatje ook ingezet kan worden voor stalking. Oei. Wat doet Apple om dit te voorkomen? En hoe kun je een ongewenste AirTag uitschakelen? Je leest het in dit artikel.

Apple heeft bij de AirTag nagedacht over mogelijk ongewenst volgen van mensen. Zo geeft de Apple-tracker bijvoorbeeld na drie dagen een seintje wanneer iets niet in de haak is. Dat doet de AirTag door 15 seconden lang een geluidje af te spelen. Als je dan een AirTag aantreft, wil je deze zo snel mogelijk uitschakelen om zo een aan einde te maken aan het tracken.