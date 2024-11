AirTag heeft een nieuwe functie in iOS 18: zo schakel je die in

De AirTag krijgt er een nieuwe functie bij in iOS 18.2, want je kunt de locatie van de tracker dan tijdelijk delen. Zo werkt dat!

AirTag tijdelijk delen

Raak jij geregeld je spullen kwijt? Of wil jij altijd de locatie van je bagage in de gaten houden? Dan is de AirTag tegenwoordig onmisbaar in je portemonnee, rugzak, koffer of zelfs in je fiets. Met de tracker volg je de locatie via de Zoek mijn-app van Apple, zodat je altijd weet waar het object is. Toch kan het nog wel eens misgaan, waardoor je de AirTag toch kwijtraakt. Echt kwijt is de AirTag natuurlijk niet, want je ziet nog steeds de locatie van het apparaatje.

In dat geval kan het handig zijn om de locatie van de AirTag te delen met een organisatie of persoon. Zo kan de luchtvaartmaatschappij de AirTag vinden of kan de medewerker van een bepaalde zaak meehelpen met zoeken naar je portemonnee. Apple heeft hier nu een handige functie voor bedacht, want je kunt de locatie van de AirTag vanaf iOS 18.2 tijdelijk delen met anderen. Zo werkt dat.

Link van AirTag versturen

Kun je jouw AirTag niet vinden? Of is de tracker achtergebleven op een locatie? Dan kun je de actuele locatie van de AirTag tijdelijk delen met een organisatie of persoon. Daarvoor moet je naar de Zoek mijn-app gaan op je iPhone of iPad, het toestel moet draaien op iOS 18.2 en iPadOS 18.2 of nieuwer. Het delen van de locatie gaat daarna als volgt:

Open de Zoek mijn-app; Ga naar tabblad ‘Objecten’; Tik op het object dat je tijdelijk wilt delen; Scrol naar beneden en kies voor ‘Share item location’; Deel de link vervolgens met een contactpersoon.

Heb je de link met de locatie van je AirTag gedeeld? Dan blijft deze gedurende vijf dagen actief. Daarna vervalt de link automatisch en is de locatie niet meer zichtbaar. Heb je de AirTag al eerder gevonden, of wil je stoppen met het delen van de tijdelijke link naar de AirTag? Dat doe je door in de Zoek mijn-app naar het object te gaan, op ‘Share item location’ te tikken en voor ‘Turn off item location’ te kiezen. De locatie van het object is dan niet meer zichtbaar via de link.

AirTag kopen?

De tijdelijke link naar de AirTag stopt overigens ook met het delen van de locatie zodra je herenigd bent met het apparaatje. Je hebt dus geen omkijken meer naar de link, want de het delen van de locatie wordt altijd vanzelf beëindigd. De functie in iOS 18.2 is een handige aanvulling op de bestaande features van de AirTag. Zo is het al mogelijk om een AirTag voor onbepaalde tijd te delen met contacten, lees hier hoe je dat doet.

Ga jij binnenkort op reis? Of wil je altijd weten waar je spullen zijn? Dan raden we je aan om een AirTag te halen. Je betaalt op dit moment € 33,66 voor het toestel. Benieuwd waar je het minste betaalt voor de tracker? Bekijk dan hier de laagste prijzen: