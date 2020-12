De iPhone 6S is een toestel dat onlangs de vijf kaarsjes heeft uitgeblazen en kan met pensioen. Het toestel is anno 2021 slechts voor een klein groepje nog aan te raden. Waarom dat zo is, lees je in deze iPhone 6S in 2021-review-update.

De iPhone 6S voor deze review-update is door iPhoned zelf aangeschaft.

Wil je wel een iPhone, maar niet per se de nieuwste? Dan is het misschien verstandig om een ouder model aan te schaffen. In deze jaarlijkse rubriek kijken we welke iPhones nog het aanraden waard zijn en dit keer staan we stil bij de iPhone 6S, die in 2015 uitkwam. Check ook onze eerdere review-update:

Software: Laatste ronde

Daarover gesproken, hoogstwaarschijnlijk is het gedaan met de software-ondersteuning van de iPhone 6S. Het toestel draait momenteel op iOS 14, de nieuwste versie, maar zou niet worden bijgewerkt naar iOS 15, de opvolger die eind 2021 uitrolt. De laatste software-ronde is dus zo goed als zeker aangebroken.

Dat is ergens best jammer, want iOS 14 draait relatief vloeiend op de iPhone 6S. Over het algemeen voelt het toestel nog steeds vrij rap aan. Wel heeft de telefoon duidelijk moeite met grote apps, zoals games. Het duurt in dat geval een paar seconden voordat het spel is ingeladen en dat is vervelend, helemaal wanneer je sneller gewend bent.

Bovendien heeft de iPhone 6S het best zwaar met een hoop apps en wordt daardoor warm. Ook wanneer je het toestel simpelweg aan het opladen bent en ondertussen bijvoorbeeld een mailtje typt voel je de temperatuur van de smartphone toenemen.

Hardware heeft het niet koud

De prestaties van de iPhone 6S zijn redelijk, maar het eind is wel in zicht. Je kunt de telefoon rustig gebruiken voor social media-apps, mailtjes sturen en het zo nu en dan kijken van een filmpje, maar wanneer je ook regelmatig gamet kun je beter verder kijken.

In 2015 werd de iPhone 6S met zijn 4,7 inch-scherm nog als “fors” gezien, maar tegenwoordig is hij eerder compact. Sterker nog, het toestel heeft een net zo groot scherm als de nieuwe iPhone SE en is qua afmetingen slechts ietsjes groter dan de iPhone 12 mini, die nagenoeg geen schermranden heeft.

Het kijken van films en spelen van games is op de iPhone 6S dan ook geen prettige ervaring: daar is het scherm simpelweg te klein voor. Bovendien draaien grafisch intensieve spellen sowieso al niet soepel op het toestel, maar een titel als Among Us! kan hij nog aan, als je tenminste scherpe ogen hebt om de kleine lettertjes te kunnen lezen.

Camera is een verrassing

Tot dusver valt er dus genoeg aan te merken op de iPhone 6S in 2021. Dat geldt echter niet voor de camera van het Apple-toestel uit 2015, die een resolutie van 12 megapixel heeft. Die is namelijk opvallend goed. Uiteraard haalt de 6S het niet bij de cameraprestaties van een topper als de iPhone 12 Pro Max, maar huis-tuin-en-keuken-foto’s komen prima uit de verf.

De kwaliteit van foto’s is degelijk, de kleurbalans oogt op orde en ook scherpstellen op kleine elementen gaat de iPhone 6S-camera prima af. Bovendien kun je aan de slag met Live Foto’s, dat op dit toestel geïntroduceerd werd. De selfiecamera presteert jammer genoeg een stuk minder. Kiekjes ogen snel korrelig en donker.

Prijs

De iPhone 6S wordt inmiddels alleen nog refursbished verkocht. Refurbished-telefoons zijn eerder in gebruik geweest en bevatten daardoor mogelijk wat gebruikerssporen, maar verkeren technisch gezien in nieuwsstaat. Je betaalt op moment van schrijven tussen de 115 en 190 voor een refurbished iPhone 6S, afhankelijk van de hoeveelheid gebruikerssporen.

Dat is naar verhouding niet veel geld voor een iPhone, maar je neemt met de 6S wel een flink risico. Het toestel is inmiddels vijf jaar oud en dat is in de snelle wereld van technologie een eeuwigheid. Je kunt er daarom vanuit gaan dat de iPhone 6S geen update naar iOS 15 krijgt en het toestel dus maximaal tot die tijd overweg kan met de nieuwste functies. Al met al is het toestel dus goedkoop, maar alsnog te duur want je kunt er maar een paar maanden optimaal mee vooruit.

Conclusie iPhone 6S in 2021 review

Goedkoop is waarschijnlijk duurkoop. De iPhone 6S kan anno 2021 nog redelijk meekomen, maar heeft het op bepaalde aspecten zwaar. Veeleisende apps en grafisch belastende games gaan bijvoorbeeld aan je neus voorbij, of werken heel traag. Ook is het vervelend dat het toestel snel warm wordt en je kunt er vrijwel zeker van zijn dat hij geen nieuwe software-updates meer krijgt.

Het is dan ook heel lastig om de iPhone 6S nog aan te raden. Enkel wanneer je het toestel voor wat social media-apps gebruikt, je niets geeft om software-ondersteuning of gewoonweg heel betaalbaar kennis wil maken met de iPhone, valt de 6S mogelijk te rechtvaardigen. De meeste mensen doen er echter verstandig aan om even door te sparen voor een iets recenter model.

Kopen

Je kunt de iPhone 6S kopen, maar alleen als refurbished-exemplaar. Het toestel is verkrijgbaar in vier kleuren: goud, spacegrijs, rose goud en zilver. Een losse iPhone 6S kost grofweg tussen de 115 en 190 euro. Een iPhone 6S met abonnement is bij alle providers verkrijgbaar. Hierbij betaal je de aanschafprijs van het toestel in maandelijkse termijnen terug.