Het einde van het jaar is in zicht, dus is het tijd voor onze jaarlijkse review-updates. Vandaag testen we of de iPhone SE met iOS 14 nog een toestel is dat we kunnen aanraden.

De iPhone SE voor deze review-update is door iPhoned zelf aangeschaft.

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, hebben we iets bedacht op iPhoned. Iedere iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates testen we jaarlijks in deze rubriek.

Hier kijken we of een iPhone nog de moeite waard is om anno 2021 in huis te halen. We beginnen dit jaar met de iPhone SE uit 2016. De komende weken bespreken we alle iPhones die daarop volgen.

iPhone SE: nog steeds actueel met iOS 14

Vorig jaar dachten we dat we de iPhone SE voor het laatst besproken hadden in deze rubriek, maar niets is minder waar. Ook iOS 14 draait gewoon op deze compacte telefoon, maar niet zonder slag of stoot.

Bij het installeren van de update liepen we meteen al tegen problemen aan. Het toestel had bijna twee uur nodig om de update te downloaden en te installeren, en het apparaat werd gloeiend heet tijdens dit proces. Dat is sowieso iets wat al snel opvalt: de SE wordt bij het minste of geringste al warm, zeker als je een game speelt of een video bekijkt.

Wat ons ook dit jaar weer verbaast is hoe klein de iPhone SE is. Zelfs nu de iPhone 12 mini er is, voelt de SE als een miniatuur iPhone in je hand. Het toestel bedienen en vasthouden met een hand is heel gemakkelijk, al is het toetsenbord zo klein dat het wat tijd kostte om hier aan te wennen. Ook het gebrek aan een camerabult op de achterkant is fijn. Mede daardoor ziet de SE er ook nu nog mooi uit.

Prestaties hebben het plafond bereikt

Zeiden we vorig jaar nog dat de iPhone SE verrassend goed presteerde, dan merken we nu dat de tand des tijds de telefoon heeft ingehaald. Grafisch intensieve games als The Pathless geven een waarschuwing bij het opstarten dat dit toestel niet ondersteund wordt.

Speel je alsnog verder, dan snap je waarom: om dergelijke spellen te draaien wordt de grafische kwaliteit zover terug geschaald dat er een haast onspeelbaar spel over blijft.

Bovendien is gamen op een toestel met zo’n klein schermpje wel erg priegelig, zeker nu games er vanuit gaan dat ze op grotere iPhones gespeeld worden en dus steeds priegeliger worden. Een grafisch minder intensief spel als Among Us draait prima op de SE, maar heeft zulke kleine lettertjes dat het lastig is om het comfortabel te spelen.

Gebruik je het toestel niet om te gamen, dan wordt het een iets genuanceerder verhaal. De iPhone SE uit 2016 kan nog prima overweg met social media-apps als Facebook, Twitter, Snapchat en TikTok en berichten-apps als WhatsApp en Telegram. Is een iPhone puur en alleen bedoeld voor deze dingen, dan kun je het waarschijnlijk nog wel een jaartje volhouden met de originele SE.

‘Compact formaat’ is niet meer genoeg

In de afgelopen twaalf maanden is er veel veranderd voor de iPhone SE. Eind vorig jaar was de SE uit 2016 de laatste compacte iPhone die nog op iOS 13 draaide, een jaar later heeft Apple de markt van kleine smartphones herontdekt. Begin 2020 verscheen een gloednieuwe iPhone SE 2020. Deze is met het iPhone 8-design wat groter, maar wel een stuk toekomstbestendiger, veel sneller en nog steeds relatief betaalbaar.

Eind 2020 bracht Apple de iPhone 12 mini uit: de eerste high-end kleine iPhone sinds de originele iPhone SE. Hoewel dit toestel een stuk duurder is en in een hele andere prijscategorie valt, is dit wel de ultieme ‘kleine iPhone’ voor mensen die puur op zoek zijn naar een smartphone met een compact formaat.

Daarmee is het laatste argument voor de iPhone SE verdwenen. Zelfs als je dolgraag een compacte iPhone wilt, zijn er tegenwoordig betere alternatieven die meer waar voor je geld geven.

Camera: enkel voor basisfoto’s







De camera van de iPhone SE bracht het er al niet goed vanaf in de review-update van vorig jaar, dus daar is een jaar later weinig aan veranderd. De camera is nog steeds prima om snel een foto te maken die je via WhatsApp wil delen, maar verwacht geen mooie kiekjes te schieten met deze iPhone.

Het gebrek aan ondersteuning voor de portretstand en de nachtmodus is het toestel simpelweg te verouderd om er mooie foto’s mee te maken. Houd daar rekening mee als je twijfelt om een SE aan te schaffen, want het verschil met modernere smartphones is goed zichtbaar.

Niet toekomstbestendig

Koop je dit jaar een iPhone SE (2016), dan kun je er van uitgaan dat iOS 14 de laatste softwareversie is die het toestel ondersteunt. We rekenen erop dat Apple in juni iOS 15 onthult en de iPhone SE deze niet meer zal draaien. Een iPhone zonder de meest recente software loopt niet alleen de nieuwste functies mis, maar loopt ook een groter beveiligingsrisico en zal na verloop van tijd ondersteuning van apps verliezen.

iPhone SE uit 2016

Conclusie iPhone SE in 2021 review

Hoewel het formaat en het design van de iPhone SE ons nog steeds aanspreken, is het toestel nu echt ingehaald op alle fronten. Sommige apps en games werken niet meer goed, het toestel wordt snel warm en we gaan er vanuit dat iOS 14 de laatste update voor dit apparaat is. Koop je in 2021 nog een iPhone SE, dan is het dus geen toekomstbestendige aankoop en kun je wat ons betreft beter even doorsparen voor een nieuwer toestel.

Pluspunten iPhone SE Ondersteunt iOS 14

Ondersteunt iOS 14 Compact formaat

Compact formaat Draait basis-apps nog prima Minpunten iPhone SE Camera nu echt verouderd

Camera nu echt verouderd Wordt snel warm

Wordt snel warm Niet geschikt voor games en zwaardere apps

Niet geschikt voor games en zwaardere apps Over een jaar waarschijnlijk verouderd

iPhone SE 2016 kopen