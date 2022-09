iPhone 14 Pro camera: dit zijn de vernieuwingen (en wat niet)

De camera van de iPhone 14 Pro (Max) heeft volgens Apple een flink aantal vernieuwingen gekregen. Maar wat is er nu echt veranderd? En wat niet? Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro camera

Een van de opvallendste vernieuwingen (naast het Dynamic Island) in de iPhone 14 Pro (Max) is de nieuwe camera. Zo heb je nu voor het eerst 48-megapixelcamera tot je beschikking en is hij nu nog beter in het fotograferen met weinig licht. Maar wat is er precies nieuw?

Halide Mark II Lux Optics Incorporated 8,6 (821 reviews) Gratis via App Store via App Store

Groothoekcamera: bredere lens, kleiner diafragma

De grootste veranderingen van de iPhone 14 Pro camera zitten in de hoofdcamera (dit is de groothoekcamera). Maar wanneer je achterop op de iPhone 14 Pro kijkt zie je dat alle camera’s wat groter zijn geworden.

Ook intern is er veel nieuws. Het is wel opvallend dat het diafragma van de hoofdcamera wat kleiner is geworden, wat betekent dat de lens minder licht op kan vangen. Waarschijnlijk is dit nodig om met de grotere sensor te kunnen werken.

De foto-experts van Halide hebben bedacht dat de groothoekcamera dankzij de grotere sensor toch 20 procent meer licht kan opvangen dan de camera van iPhone 13 Pro (Max), zelfs met dit kleinere diafragma.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Groter ISO-bereik, minder ruis

De camerasensor van de groothoekcamera heeft ook een groter ISO-bereik. Met een groter ISO-bereik kun je ook met weinig licht toch nog goede foto’s maken. Vaak gaat dat wel gepaard met veel ruis op je foto’s.

Apple doet dit op een toffe manier. De sensor combineert vier pixels van de 48-megapixelfoto tot een 12-megapixelplaatje. Hierdoor wordt de ruis een stuk minder op de uiteindelijke foto. Apple noemt dit ‘quad-pixel’.

Al het werk dat je iPhone-camera op de achtergrond doet merk je zelf overigens niets van. Daarnaast blijven de camera-apps van andere fabrikanten ook gewoon bruikbaar.

48-megapixel en minimale afstand

De 48-megapixelfoto’s kun je alleen maken door in ProRAW te fotograferen. Dat betekent wel dat je plaatjes wel een stuk groter worden. Elke foto is dan zo’n 60 tot 80 MB. Dankzij het hoge ISO-bereik, de quad-pixel opnames en de nieuwe sensor-shift stabilisatie, zal de kwaliteit van je nachtfoto’s hierdoor wel flink toenemen.

Tot slot is de minimale scherpstelafstand groter geworden. Die is nu 200 mm in plaats van 150 mm. Dat lijkt misschien niet veel, maar dit ga je waarschijnlijk wel merken. Je kunt dan iets minder dichtbij scherpstellen. Je kunt natuurlijk switchen naar de macromodus, maar de ultragroothoekcamera die deze stand gebruikt is wat minder goed dan je hoofdlens.

iPhone 14 Pro: zoomcamera, ultragroothoekcamera en frontcame

De zoomcamera (telelens) heeft afgezien van een iets hoger ISO-bereik geen echte vernieuwingen. Gelukkig is dat anders bij de ultragroothoekcamera. Die heeft een aantal uitstekende verbeteringen voor gebruik bij weinig licht.

Dit heeft de camera te denken aan de grotere sensor en een hogere ISO-gevoeligheid. Apple gaf tijdens het iPhone 14-event aan dat deze camera ‘tot 3x betere beelden’ maakt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grootste verandering van de frontcamera is de variabele focus en autofocus. Hiermee kan je iPhone beter scherpstellen op je selfies en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen!

Meer over de iPhone 14

Wil je meer weten over de verschillen tussen alle iPhone 14-modellen? Lees dan onze vergelijking tussen de iPhone 14 en iPhone 14 Pro nog even door. Twijfel je nog of je moet overstappen? Pak dan onderstaand artikel er nog even bij.

Lees meer: iPhone 14 vs iPhone 13 – de overstap waard?

iPhone 14 Pro kopen

Wil je de iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max kopen? Check dan onze iPhone 14-prijsvergelijker en iPhone 14 Pro-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen!

Apple iPhone 14 Pro prijzen vergelijken Met abonnement € 65,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.329,- Bekijk beste prijs

Apple iPhone 14 Pro prijzen vergelijken Met abonnement € 65,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.329,- Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!